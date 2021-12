Friday, 10 December 2021, 08:30 HKT/SGT Share: 卓越商企服務稀缺資源賽道起跑加速 回購釋放積極信號

香港, 2021年12月10日 - (亞太商訊) - 2021年對物業管理行業來說是複雜多變的一年,在此前物業公司扎堆上市的風口下,今年行業估值明顯逐漸回歸理性,再加上受部分地產行業巨頭債務問題的影響,使關聯物管企業的未來走向了不確定性。



12月6日,中央政治局召開會議,會議強調「穩字當頭」,此次會議明確,要促進房地產業健康發展和良性循環,其中關於“良性循環”的提法屬於首次。物管行業在提升居民便利度及在疫情防控下的重要性日益凸顯。因此,市場恐慌情緒只會短暫地影響行業的股價表現,具有長期投資價值的優質股依然有望在後市中突圍而出。



出於對自身業務的長期信心,有公司對股份進行回購,釋放出對中小投資者負責任的態度,並傳遞企業有著長期投資價值的積極信號。如去年成功在香港聯交所上市的卓越商企服務(06989.HK)於12月8日發佈公告稱,耗資99.30萬港幣在香港交易所回購21.40萬股,根據此次回購數量和耗資情況計算回購均價約為每股4.64港幣。12月9日,公司股價大升超過11%,領漲物業板塊。



卓越商企服務作為國內領先的商務物業管理企業,在港股市場的物業管理板塊上,更是一道“獨特風景線”。公司專注在寫字樓物業管理這一細分賽道,是稀缺屬性較強的物業股。



根據公司的2021年中報顯示,上半年卓越商企服務多項指標均錄得不錯的成績,其中經營收入達到16.5億元,同期增長率42.2%。公司總體毛利4.89億,較去年3.12億同期增長56.5%。同時,公司內部還給出了業績增長指引,從2020年到2023年,歸母淨利潤增長率不低於40%。



綜合來看,具有稀缺資源賽道優勢的卓越商企服務擁有長期投資價值。





