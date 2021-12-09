Thursday, 9 December 2021, 12:42 HKT/SGT Share: 中原建業榮獲「傑出上市公司大獎2021」

香港, 2021年12月9日 - (亞太商訊) - 中原建業有限公司（「中原建業」或「公司」；股份代號：9982.HK），欣然宣佈公司近日榮獲「傑出上市公司大獎2021」，足証公司業績出眾，備受商界及投資界認可。同期得獎公司包括新鴻基地產、長江實業、港鐵公司、華潤啤酒、平安好醫生等。



「傑出上市公司大獎 2021」由香港媒體《am730》協辦，獲內地知名媒體《鳳凰網港股》全力支持，並由德勤中國 Deloitte 擔任智力合作夥伴。候選上市公司名單由專業團隊選出，並由基金經理、資深股評人及股票分析師等擔任評審委員評核。「傑出上市公司大獎」是唯一的兩地跨平臺財經媒體聯頒大獎，獎項為投資者提供極具價值的參考指針。今年大獎的評選準則加以覆蓋環境、社會及管治（ESG）報告，對其中一項社會責任進行加強著重。



中原建業是中國領先且快速發展的輕資產代建企業，以大中原地區為戰略發展的重點，主要承接輕資產業務營運與管理，業務主要為商業代建，並且不斷拓展政府代建、資本代建、專項管理諮詢服務的領域。在大中原戰略指導下，公司穩固省內市場絕對領先地位的同時，繼續提升核心競爭力，不斷擴大省外業務規模。中原建業在各項核心經營指標均保持穩定增長。根據中原建業於2021年8月發表的中期業績報告，公司的核心淨利潤較2020年同期增加約26%至人民幣380百萬元，表現良好，核心利潤率屬同行最高。此外，由於中原建業的在管建築面積增加，收入較2020年同期增加32%至人民幣635百萬元。而截至2021年11月30日，公司今年新簽合約項目共計79個，同比增長11.3%。於河南省外的拓展情況亦創佳績，截至2021年11月30日止十一個月，公司於河南省外共擁有10個新簽合約項目，包括安徽、山西、陝西、河北、新疆、海南等省和自治區，同比增長25%，新增合約建築面積1,009,980平方米，同比增長43%。



中原建業有限公司執行董事馬曉騰先生表示：「本公司在香港資本市場獲得認可和鼓勵，我們感到很榮幸。中原建業自成立以來已在輕資產代建行業積累豐富的經驗，在為合作夥伴創造價值的同時，致力取得傑出的經營業績。」



展望將來，中原建業將堅定執行大中原戰略，加速推動省外工作新突破，持續加大對政府代建投入、提高產品和服務水平，並且不斷豐富業務發展模式，以及優化組織管理機制。在房地產行業轉為管理紅利時代，中原建業將致力維持核心競爭力，力求由代建領先企業成長為領軍企業。



關於中原建業有限公司

中原建業有限公司（「中原建業」或「公司」；股份代號：9982.HK）是以大中原為戰略重點的中國領先房地產代建公司。憑藉知名的「建業」品牌、獨特的輕資產業務模式、專業的房地產代建服務、完善的優質承包商、供應商網路，以及一套標準化、高品質且持續優化更新的「建業標準」作為業務的堅實基礎，中原建業持續幫助項目創造更高的價值，進一步鞏固中國領先的房地產代建公司的地位。





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