踏准“元宇宙”風口，華夏文化科技做對了什麼？

香港, 2021年12月9日 - (亞太商訊) - 自從Facebook正式改名為Meta,“元宇宙旋風”就以更加猛烈地速度刮了起來,資本市場上的GPU、AI、VR/AR、遊戲等一些相關概念股也成了萬眾矚目的“明星”。



在港上市的華夏文化科技(01566.HK)既有VR相關的技術儲備同時又涉足遊戲、電競等領域,是否能借此先機在元宇宙領域大展手腳?



什麼是元宇宙?



其實元宇宙這個概念並不是現在才有的,最初的源頭是美國科幻作家尼爾·斯蒂芬森於1992年創作的科幻小說《雪崩》及其描繪的跨越不同平臺的沉浸式共用空間,物理世界和數位世界交匯。小說中描繪的元宇宙,是人們可以進入的三維數位世界,在物理世界中相隔甚遠的人們可以用虛擬分身的方式在三維數位世界自由交流,且這個虛擬世界與現實世界平行。



科幻電影《駭客帝國》、《頭號玩家》中所描繪的世界就和元宇宙類似。



不過,當下的硬體和軟體顯然還達不到構建元宇宙的要求。在向元宇宙探索和發展的過程中,互聯網、物聯網、AR/VR、智慧可穿戴設備、3D圖形渲染、AI人工智慧、高性能計算、雲計算等都將提供支援,上述的各行各業預計也都將持續出現產品和商業模式創新。



相應的,在上述領域已經有所耕耘的企業無疑將搶得先機,而這些企業中不乏一些知名公司。



不少人認為元宇宙最簡單的應用在遊戲領域。而騰訊既是遊戲領域的老大,也是社交領域的龍頭,未來或許將以“遊戲+社交”的方式接軌元宇宙。



阿裡巴巴則于近期成立了XR實驗室和作業系統實驗室,做基於AR、VR相關的技術研究,在元宇宙方面已經有了一些嘗試。比如,達摩院曾與天貓合作,做出了一間虛擬店鋪,用戶只需要戴上VR眼鏡,眼前就會出現虛擬貨架與商品,可以足不出戶逛遍天下。



百度則推出了VR社交APP“希壤”,探索元宇宙。



華夏文化科技的佈局



華夏文化科技同樣在元宇宙所涉及的技術和落地的場景方面有所佈局,主要涉及VR、遊戲等方面。



2015年,華夏文化科技集團成為中國首家於香港主機板上市的動漫文化產業集團,以IP潮玩產品及運營世嘉樂園為主營業務。



核心的業務大致分為三個板塊:通過輕資產授權模式,擴展全球No.1室內主題樂園-華夏世嘉都市樂園(CA SEGA JOYPOLIS)品牌;動漫衍生品貿易業務,同時在此基礎上開拓IP潮玩平臺業務;以動漫IP、VR(含電競)的多媒體動漫娛樂業務。



這裡值得重點關注的是該公司在VR方面的技術儲備和佈局。



如上述所言,“元宇宙”通常被描述為是平行于現實生活的一個虛擬的世界,而使用VR(虛擬實境)/AR(增強現實)/MR(混合現實)技術可以進入到“元宇宙”內。



在VR方面,目前華夏文化科技一手打造了VR電競及VR O2O遊戲模式,並成為了國內VR電競業界領航員,更以世界首款VR對戰射擊遊戲“Tower Tag”舉辦“華夏動漫杯VR全國電競大賽”。



2021年7月份,該公司還與海南光鼬電子競技有限公司簽署合作備忘錄,共同發展全國互聯網文娛及相關產品推廣,如電子競技、VR及網路遊戲開發、網路遊戲幣研發等業務。



華夏文化科技曾在2021年年報中表示,公司將繼續通過樂園授權模式,與中國及海外不同夥伴拓展全球CA SEGA JOYPOLIS樂園業務,提升樂園的品牌知名度及培育全球更多粉絲,並投資引進線上樂園會員服務,加入線上樂園、線上VR教育及各類型VR遊樂體驗技術,提升樂園收入源。



公司也會繼續在VR技術進行突破,投資全球無線聯網VR電競,建立全球使用者資料庫,更好掌握VR電競市場的消費及喜好,與樂園、IP業務產生更佳的協同效應。



總體而言,華夏文化科技在VR領域已經有了一定的技術儲備,可以應用在電競、遊戲上,這也從側面說明了公司的技術不只是口頭上的理論,而是實實在在有用武之地,且是元宇宙最有可能首先落地的應用場景——遊戲。



另外,近些年,電競行業的社會接受度相較於以往有較大幅度的提升,該公司的VR電競或許也是行業未來發展方向之一。



樂園業務可提供現金流支撐



從目前的情況來看,要實現真正的元宇宙還比較遠,各項底層支援技術還需提高、創新,這也意味著需要強大的資金實力支撐。



對於華夏文化科技而言,公司的樂園業務恰好就可以扮演“現金奶牛”的角色。



華夏文化科技的樂園業務有三類,室內主題樂園(大)、室內主題兒童樂園(小)、Kooo潮玩平臺(擁有潮玩產業園)。該項業務通過輕資產加盟模式,授權地產商、購物中心等不同商業合作夥伴,讓公司的CA SEGA JOYPOLIS室內樂園及線上潮玩平臺與合作方進行相互引流、聯合推廣及行銷,有效推動了主題樂園品牌加速在全國和海外擴張。



這種輕資產加盟方式,公司可從合作方獲得授權費、設備銷售費及版權費,從而實現了低成本的投入,高利潤的回報,而且經營穩定且具有可持續性。



以大型樂園為例,公司每個大型樂園授權的收入達約1.2-1.5億港元,淨利潤達5000萬港元,保守計算回收期約36個月,利潤十分可觀。



結語



現在諸多研究機構和投資者都認為元宇宙是一個超級風口,誰能及時抓住誰就有望在未來一飛沖天。而華夏文化科技相較於大多數公司來說是具有一些優勢的,如能抓住元宇宙帶來的發展良機,就可以進一步提升公司價值,從而為業績增長添磚加瓦。



