Thursday, 9 December 2021, 10:00 HKT/SGT Share:

來源 Bonjour Holdings Limited 卓悅與香港頂尖醫美專家黃和遠醫生簽訂戰略合作諒解備忘錄 共同拓展醫美業務

香港, 2021年12月9日 - (亞太商訊) - 卓悅控股有限公司（「卓悅」或「集團」）（股票編號：653.HK）欣然宣布，集團全資附屬公司卓悅健康有限公司（「卓悅健康」），與香港頂尖醫美專家黃和遠醫生（黃醫生）全資擁有之 APEX Boom Limited （「 APEX Boom 」），就醫美市場業務發展合作，簽訂戰略合作諒解備忘錄(MOU)。卓悅認為，是次合作將有助集團日後開發醫美市場，並有利擴大業務及收益。雙方將會締結長期穩健合作關係，並各自利用自身資源，充分發揮自身優勢，合作共贏。

卓悅控股主席兼執行董事陳健文先生（左）與 APEX Boom 主席黃和遠醫生（右）簽訂戰略合作諒解備忘錄

卓悅建基於「Beauty, Health & Beautiful Life」全新概念，自2020年開始積極推動「科技+消費」新業務模式。近年市場對優質醫美服務需求殷切，香港作為大灣區內醫療技術先進的國際城市，極有潛力發展成區內甚至亞洲醫美中心。黃醫生為香港醫美界翹楚，在美容醫學和美容外科領域擁有超過20年經驗，現在專攻微整型，也是眾多美容醫學藥廠官方培訓導師，有不少著名客戶。是次合作，雙方期望能共同設立香港醫美界統一高標準，提高業界權威性，同時卓悅會善用自身品牌優勢及龐大客戶網絡，跟黃醫生技術經驗相結合，互惠共贏。



卓悅控股有限公司主席兼執行董事陳健文先生表示：「疫情時代，各國封關，內地民眾到外地進行醫美手術變得困難。但香港跟內地通關有望，單是大灣區已有8,700多萬常駐人口，就算只有1%的人有醫美需要，已形成一個十分龐大市場。加上香港醫療體系及配套領先全球，更易吸引內地民眾來港進行醫美手術。我們跟技藝高超的黃醫生合作，將致力建立一個質素為先的醫美品牌，給予客戶極致體驗。我們絕對有信心，新的醫美業務會發展成為香港以至亞洲醫美界的『勞斯萊斯』。」



APEX Boom 主席黃和遠醫生表示：「目前香港醫美服務行業良莠不齊，沒有統一標準讓業界跟隨，導致不時有醫美意外發生，難以保障消費者。我們有信心，今次與卓悅健康的合作可以為客戶帶來最佳體驗，提高業界標準，是個雙贏合作。」



關於卓悅控股有限公司



卓悅控股有限公司（股份代號：653.HK）建基於「Beauty, Health & Beautiful Life」的全新概念，自2020年開始積極推動「科技+消費」的新業務模式，領航5G數字化新經濟，從傳統美妝產業零售商升級為全球化電子商務企業，致力為消費者提供國際化產品和專業服務，並為香港中小企商戶提供最優質的電子商務服務。



卓悅現於香港及澳門共設有11間線下零售店，並致力推動零售業態創新。卓悅香港貓（「 HKMALL 」）香港購物平台觸達34個國家，共銷售往44個中國內地及海外渠道平台，包括天貓國際、考拉、京東、Facebook、YouTube、Instagram、海淘網及微信商城等平台。卓悅亦自設KOL直播間，培育200名銷售人員直播銷售，現時在Facebook、YouTube、Instagram、Bonjour Global、卓悅全球購、卓悅海淘、天貓、考拉及京東共9個直播平台帶貨。



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