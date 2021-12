Wednesday, 8 December 2021, 15:06 HKT/SGT Share: 微博正式登陸港交所主板 迎來新一輪發展契機

香港, 2021年12月8日 - (亞太商訊) - 2021年,中概股回歸潮繼續。12月8日,微博(9898.HK)正式登陸港交所,完成二次上市。此次上市,微博共發行1100萬股股份,按最終發售價272.8港元計算,募集資金總額為15億港元。



如今,中國有近10億的網民通過各種形式的互聯網社交平台交流及分享生活。社交媒體平台內容呈現形式日益多樣化,社交電商盛行,KOL影響力不斷擴大,平台用戶也朝著年輕化方向發展。在中國的所有主流社交媒體平台中,微博以其多元化的內容產品、最全面的內容主題和內容創作者,穩居中國社交媒體第一梯隊。



可持續內容供應 兼具備公共屬性



可持續的內容供應對於社交媒體平台的持續成功尤為重要。2021年2月,據灼識諮詢計算,微博覆蓋包括政府、媒體、名人、明星、體育(籃球、足球和電子競技)和快消品品牌等多種類別在內的所有內容創作者類型,在中國領先社交平台中的覆蓋率最高。



分析業內領先社交平台,部分專注於特定內容呈現形式,如視頻和直播,而其他則提供全面內容呈現形式以滿足用戶的多樣化需求。在此趨勢下,微博多樣化的內容呈現形式及更加活躍的內容創作生態系統,能夠滿足不同背景及興趣的用戶不斷變化的需求,從而觸達更多受眾群體,獲得廣泛廣告主的支持,持續鞏固其行業領先地位。



值得一提的是,微博也是所有社交媒體中少有的具備公眾媒體屬性以及公共服務能力的媒體,可令每一名用戶公開討論感興趣事件及就社會問題及熱點話題展開討論。微博平台內有數十萬政務和媒體微博活躍,形成強大的媒體矩陣,服務著億萬網民。媒體使用微博作為其頭條新聞的信息來源和傳播渠道。政府機構將微博作為重要的官方溝通渠道,及時傳播信息和衡量民意,以改善公共服務。



可以看出,微博的品牌知名度和忠誠用戶群,已對後進入市場者形成較高的進入壁壘,也將助力微博變現業務,推動公司業績長期增長。



創新性產品研發 全方位數字廣告推陳出新



強大的產品創新能力也是支持微博長期發展的關鍵因素之一。微博擁有一支專業的產品開發團隊,致力於技術、數據和產品開發職能,全面參與所有關鍵運營領域,深入了解用戶的需求。基於其專有的機器學習及雲計算技術,微博以滿足用戶的定制內容消費需求為目的,開發創新性新產品和服務,創造了更好的用戶體驗。



隨著短視頻的興起,為抓住視頻的增長趨勢並契合用戶不斷變化的視頻消費偏好,微博通過改進和推出新產品和功能以及擴大頭部內容創作者的視頻內容生成規模,不斷提高平台上所提供視頻內容的質量、多元化和相關性,通過平台流量支持頭部內容創作者轉向視頻創作,推動視頻內容在信息流和視頻社區的有效傳播,促進視頻內容消費。



在數字廣告市場上,微博不斷推出首創的新型創新廣告及營銷解決方案;在視頻廣告方面,微博不斷豐富和優化不同視頻消費場景下的視頻廣告產品,以提供更好的廣告形式和轉化效果。通過產品上的持續創新,微博有望把握住社交媒體廣告市場的增長機遇,持續增強其變現能力。



現在,微博早已不只是一個內容傳播的社交媒體平台,還在促進公眾轉化、幫助人們找到實時可靠的信息方面發揮著不可或缺的作用。未來,微博將堅持其使命,「使人們發現更廣闊的世界,讓世界聽到你的心聲」,積極承擔社會責任,發揮其社會價值。







