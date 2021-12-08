Wednesday, 8 December 2021, 14:59 HKT/SGT Share: 微博正式回归港股市场 社交媒體煥發新生機 投資價值正在釋放

香港, 2021年12月8日 - (亞太商訊) - 2021年中概股回港進程加速，年內百度、攜程、B站等眾多公司完成二次上市。如今微博回歸港交所二次上市，不僅順應中概股回歸大浪潮，亦能夠接觸更多投資者，增強知名度的同時降低資金成本，提升商譽。



微博從2009年創立到今天的12年間，國內互聯網行業歷經了PC到移動端的變遷，網民規模現已接近十億。期間，大大小小的社交媒體平台相繼出現，微博始終佔據中國互聯網社交媒體行業的領先地位。



多重競爭優勢加持 強化現有業務深度



作為中國領先的社交媒體平台，微博一直著眼於實現更快捷、輕鬆、豐富的人際交流，並以「發現更廣闊的世界，讓世界聽到你的心聲」為使命，為用戶搭建創造、傳播和發現優質內容的平台，使其得以在龐大的平台上實現與他人互動、與世界保持聯繫。



根據灼識諮詢報告，在2020年微博上產生的超過100,000個熱搜中，約40%的熱搜與公共事件或社會事務有關，其中第一季度，瀏覽疫情相關內容的用戶超過3.7億，疫情相關內容日瀏覽量超過120億次。在促進公眾轉化、幫助人們找到實時可靠信息方面，微博發揮著重要的作用，對中國社會產生了深遠的影響。



同時，微博為每個參與者提供強大的價值主張，於生態系統中連接用戶、內容創作者和客戶。受益於強大的網絡效應，微博上更多用戶和更高參與度鼓勵更多內容創作者在平台上分享內容並抓住變現機會，進而使微博以更高的廣告效果吸引更多客戶，故形成一個良性和自我強化的價值創造循環，顯著提高了潛在競爭對手的進入壁壘。



另外，微博已積累了龐大、多元化和高參與度的用戶群。2021年第三季度，微博的月活躍用戶達5.73億，平均日活躍用戶達2.48億。微博平台用戶之間大量聯繫和互動，截至2021年6月30日，平台上已有3,180億個「關注」關係，展示了其在社交媒體行業的競爭護城河。



內容供應方面，微博提供最全面的內容呈現形式和內容主題覆蓋，擁有中國最大的名人、明星和KOL網絡。2021年6月，微博的46個垂直領域內容中有28個垂直領域內容的月瀏覽量超過100億次。為抓住短視頻增長趨勢並契合用戶不斷變化的消費偏好，微博還啟動了視頻號計劃，加強視頻內容在信息流和視頻社區的有效傳播，以促進視頻內容消費及視頻內容生態系統的發展。



變現能力可靠 投資價值正在顯現



隨著網民規模增加及其對互聯網社交平台的依賴，灼識諮詢預計，社交媒體廣告佔在線廣告市場的比重將持續擴大，預計由2020年的18.2%提升至2025年的26.1%。而微博早在2012年就開始變現並在數字廣告市場中不斷推出首創的新型創新廣告及營銷解決方案，放大廣告價值和商業化能力。



2013年，微博率先推出了原生廣告產品，允許廣告主以與原生內容及信息流實時競價系統類似的形式傳播廣告，2014年在中國率先提供推廣熱點和搜索廣告產品，是中國KOL營銷解決方案的先行者和領先者。為把握視頻消費的增長趨勢，微博也在不斷豐富和優化不同視頻消費場景下的視頻廣告產品，以提供更好的廣告形式和轉化效果。



據招股書數據顯示，微博的經營利潤率從2016年的21.5%提高至2020年的30.0%。另外，微博發佈的2021年前三季度財務資料顯示，其前三季度的淨營收分別為4.589億美元、5.745億美元及6.074億美元。本次全球發售募集資金的四分之一也將用於研發以提升公司的用戶體驗及變現能力。



長期來看，微博手握流量及可持續變現能力，本次回港上市意味著打開更多元的變現渠道，並奠定長期穩健發展的堅實基礎，未來將帶給資本市場更多想象空間，進一步釋放長期投資價值。





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