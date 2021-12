Wednesday, 8 December 2021, 13:28 HKT/SGT Share: 五菱汽車加碼新能源賽道 攜手廣西汽車注資五菱新能源

香港, 2021年12月8日 - (亞太商訊) - 如火如荼的新能源賽道再迎一員重磅玩家。12月1日,五菱汽車(00305.HK)發佈公告,和廣西汽車、五菱工業和五菱新能源就資產重組及向五菱新能源出資訂立意向書。











根據意向書,五菱汽車、廣西汽車、五菱工業及五菱新能源已訂立意向書,將以五菱新能源為平臺,從事新能源汽車業務。此後,五菱新能源計畫整合新能源汽車研發、製造和銷售所需的資產,並將專注于開發打造高性價比純電動及插電混合動力新能源車,以及其他新能源智慧出行產品。



至此,五菱汽車邁出加速佈局新能源賽道的重要一步。對於早已在新能源零部件、整車等有深厚積累的五菱汽車而言,此次資產重組既是順勢而為,又是厚積薄發,力爭在新能源產業中占得重要席位。



(一)聯合廣西汽車搭台唱戲



重組五菱新能源



五菱汽車是一家專注汽車產業鏈業務的香港上市公司,主要為客戶提供汽車零部件、汽車動力系統及包含新能源車在內的商用整車產品。2021年上半年,公司汽車零部件、商用整車、發動機及其部件分別實現收入30.55億元、26.07億元和14.54億元,占營業總收入之比分別為42.65%、36.39%和20.29%。



廣西汽車和五菱工業分別是五菱汽車的控股股東和附屬子公司。公開資料顯示,截至2021年上半年末,廣西汽車通過五菱(香港)控股有限公司持有五菱汽車56.54%的股份,第二大股東俊山發展有限公司持有10.81%的股份。



五菱汽車的運營主要由在岸公司五菱工業進行,其中五菱汽車持有五菱工業 60.9%的股份,廣西汽車持有五菱工業 39.1%的股份。



此次資產重組的背景是,廣西汽車擬以其全資附屬公司五菱新能源為平臺,整合重組新能源汽車相關資產及業務,該業務目前主要由五菱工業承辦。



根據意向書,廣西汽車將以非現金資產及/或現金出資約人民幣16億元;五菱汽車將出資現金約人民幣10億元;五菱工業將以非現金資產出資約人民幣3.06億元。此外,將按不超過五菱新能源之總股本4 %實施員工股份計畫。



值得注意的是,在各方出資完畢後一年內,五菱汽車有權可選擇進一步認購五菱新能源的新股本權益,將其持股比例增至50%以上,未來或將成為五菱新能源控股股東。



五菱汽車稱,公司擬通過投資五菱新能源,在現有商用整車主營業務的基礎上,打造新能源汽車業務板塊,全面開拓和發展新能源汽車業務,進一步提升公司在新能源汽車領域的市場競爭力。



(二)新能源佈局深厚



供應“神車”宏光MINI



事實上,五菱汽車早已在新能源領域中深深紮根。



在新能源汽車零部件方面,五菱汽車和上汽通用五菱深度綁定,後者即是大家所熟知的神車五菱宏光的生產商。 據瞭解,五菱汽車獨家配套宏光MINIEV電驅動後橋(電動車的主要構成部件,由減速器、驅動電機、差速器構成,相當於傳統汽車的發動機和變速器),及副車架等底盤核心零部件產品。



去年7月份,上汽通用五菱推出其首款四座新能源乘用車巨集光MINI EV,該產品定位為人民的代步車,聚焦出行半徑30公里以內的短途代步市場,極大地增加了 A00級的市場體量,上市20天銷量就突破15000輛,成為最快銷量破萬的新能源車型,上市次月就勇奪新能源乘用車銷冠,上市200天銷量突破20萬台。



乘聯會資料顯示,自從2020年8月份以來,截至今年10月,宏光MINI EV一直蟬聯榜首,地位穩固。10月份,宏觀MINI銷量達到47834輛,同比增長131.9%,是排名第二的比亞迪秦 PLUS DM-i的2.75倍。12月2日,上汽通用五菱公佈資料顯示,11月宏光MINIEV銷售45576輛,同比增22.1%,有望繼續領跑。



根據汽車之家資料,分車企來看,比亞迪、上汽通用五菱、特斯拉中國分列2021年前三季度國內新能源乘用車銷量前三,銷量分別達到33.76萬輛、31.74萬輛和29.11萬輛,市占率分別達到17%、16%、14.6%。



能夠為這麼一款神車提供核心零部件產品,五菱汽車的實力可見一斑。部分受益於巨集光MINI EV的熱銷,上半年五菱汽車汽車零部件業務收入達到30.55億元,同比增長41.26%;實現經營溢利人民幣1242.4萬元,與去年同期相比成功扭虧。



不過,五菱汽車也並非完全依賴上汽通用五菱。事實上,五菱汽車來自上汽通用五菱的收入貢獻比例在持續下降,2015 年來自上汽通用五菱的收入占比高達 78.5%,而2020年僅有48%的收入來自上汽通用五菱。



根據五菱汽車半年報,今年上半年,公司通過不斷的市場多元化努力,積極優化產品和客戶結構,拓展外部市場,並獲得初步成果,像北汽福田汽車的後橋專案、重慶瑞馳的電動後橋專案。並且,五菱汽車已開發並投產微型商用車、輕型商用車和乘用車的電驅動橋,得到了主要客戶上汽通用五菱、長城汽車及江淮等其他汽車製造商的認可。據悉,五菱汽車在湖北荊門主要為長城汽車配套皮卡、SUV類車型的零部件基地,也將在明年初投產上量。



在汽車動力系統方面,五菱汽車積極研究儲備混合動力發動機、純電動汽車用電機等新能源動力技術和產品,新增佈局新能源汽車動力系統集成的核心發展能力,並加速產業化應用步伐。



五菱開發的混合動力系統產品在二零二一年上半年已成功承接上汽通用五菱、江淮汽車等多款混動車型,並努力形成規模,為其全面實現從傳統汽車燃油動力產品向新能源汽車動力產品的轉型升級打下堅實的基礎。汽車動力系統分部二零二一年上半年總體營業收入完成人民幣14.54億元,同比增長20.9%



(三)上半年新能源物流車銷量同比增長250%



資源深度整合打開未來想像空間



在新能源整車方面,五菱汽車亦搶先佈局,一些電動車產品(包括電動物流車、電動觀光車及其他電動車)已逐步向市場推廣。



五菱汽車半年報顯示,今年上半年五菱汽車商用整車分部實現收入26.07億元,同比增長11.7%。



上半年,五菱工業不同型號汽車銷售量約為59600輛,較去年同期溫和增長。其中,改裝車及其他類型車輛(主要為觀光車及電動物流車)的銷售量分別約為53600輛及6000輛,其中約5000輛為新能源汽車。



以物流車為例,五菱汽車的新能源物流車受市場歡迎,上半年銷量已達去年全年銷量,將近4100台,同比增長250%,是五菱汽車電動車銷量顯著增長的最大功臣。據瞭解,新能源物流車作為五菱汽車自主開發的產品,主動瞄準市場需求,差異化產品提升市場競爭力,上半年加快行銷管道網點建設累計達100家,覆蓋全國26個省、直轄市。



與此同時,五菱汽車與日本ASF、美國ELMS等大客戶開展合作,探索國內ODM代工+海外出行合作新模式,2021年定向北美市場開發新能源物流車產品已簽訂1500多台的出口訂單



同時,五菱的電動觀光巴士還被選作部分國內及國際活動之指定運輸工具,提升了其產品形象,得到市場的積極回饋。



技術方面,在多年服務上汽通用五菱、長城、江淮等客戶的基礎上,五菱汽車已掌握了新能源汽車開發過程中關於電機驅動技術、整車控制技術、新能源整車集成技術等關鍵技術。它通過採納電動車產品所得出的技術知識為平臺,探索及開發一系列適用於特定業務範疇的電動汽車,涵蓋汽車共用及自動駕駛方面。



據五菱汽車表示,公司已在發展插電式混合、純電兩條技術路線的同時,升級智慧網聯、智慧駕駛技術,為業務的快速增長儲備足夠的技術力量。公司目前已自主開發“菱禦”和”菱諾“兩大系統,擁有智慧駕駛系統平臺化能力和車聯網業務應用能力。公司最新一代“五菱太空艙”搭載自主研發的菱禦2.0智慧駕駛系統,具有自動駕駛、遙控駕駛和平行駕駛等駕駛模式,在特定區域的多應用場景,可實現自主技術升級和運維。



五菱汽車對商用整車分部寄予厚望,目標是在新能源汽車行業中力爭重要席位。在未來,這一重擔也順其自然落在了五菱新能源的肩上。



此次資產重組,在五菱新能源承接五菱系的基礎之上,廣西汽車和五菱汽車再將優質資源注入五菱新能源,形成資源深度整合和聚焦。



具體來看,廣西汽車集團會將位於柳州柳東新區,於近期投產的新能源車基地資產注入五菱新能源。基地占地824畝,規劃產能30萬輛/年,建成後,將達到國內汽車行業先進工藝水準,主要用於生產6米以下新能源整車。



五菱新能源投產後,五菱工業及其附屬公司將成為五菱新能源的主要戰略供應商,為五菱新能源生產新能源汽車提供汽車零部件及元件。五菱汽車有望借助廣西汽車集團新能源車業務平臺,實現新能源業務的再次跨越。



(四)新能源恰逢其時



五菱汽車整裝待發



之所以深度整合重組五菱新能源,和目前新能源汽車的發展態勢不無關係。



今年被認為是新能源汽車的“爆發元年”。在眾多因素的作用下,疫情因素也好,特斯拉的鯰魚效應也好,工程師紅利也好,新能源行業真正進入了陡峭增長曲線。剛剛進入12月,造車新勢力們就迫不期待地公佈了自己11月的成績單:



小鵬汽車11月交付量達到了15613輛,再度登頂造車新勢力單月交付排行榜首位,環比增長54%,同比增長259%;理想汽車實現了13485輛的月交付量,環比增長76.3%,同比增長190.2%;蔚來汽車的交付量也在本月再度破萬,並達到了10878輛的新高,同比、環比增長超過1倍;哪吒汽車躋身“萬輛俱樂部”,同比翻了3倍多……



根據中汽協資料,10月份,新能源汽車產銷分別完成39.7萬輛、38.3萬輛,同比均增長1.3倍。新能源乘用車市場滲透率達到18.2%,相當於每賣出11輛乘用車中就有2輛新能源汽車。



累計來看,1月份-10月份,新能源汽車產銷分別為256.6萬輛、254.2萬輛,同比均增長1.8倍。



毫無疑問,這是新能源汽車最好的時代。



根據2020年11月2日國務院辦公廳發佈《新能源汽車產業發展規劃(2021-2035年)》,到2025年新能源車滲透率將達到20%左右。據外界預測,輕型以下新能源商用車滲透率略高,將達到23%,2025年銷量約60萬輛左右。



天時地利與人和俱備,此次五菱汽車、廣西汽車順勢而為,攜手重組五菱新能源,整合集團全部資源聚焦新能源汽車領域,舉集團之力打造行業標杆企業,無一不宣示著其躋身新能源頭部領域、搶佔市場的嚴肅態度和強烈決心。



可以預見的是,五菱新能源將繼續秉承五菱血脈、傳承五菱基因,擁有先天和卓越的成本控制優勢。既然五菱新能源未來要打造成一家專注于高性價比純電、插電混動新能源智慧出行產品的汽車科技公司,未來要進軍新能源乘用車市場也不無可能。



來自資本市場的暢想也可以期待。五菱新能源本次資產重組和增資擴股後,預計也將會積極尋求適當時機上市,與上汽和廣汽埃安類似。在公佈資產重組、出資五菱新能源公告後的首個交易日,五菱汽車一度漲超10%。





