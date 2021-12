Longbridge長橋發佈48日 晉身蘋果香港App Store理財應用Top10

Monday, 6 December 2021, 17:59 HKT/SGT Share:

香港, 2021年12月6日 - (亞太商訊) - 致力於提供新一代移動互聯網投資體驗的社交型證券經紀服務商——Longbridge 長橋(「長橋」或「公司」)欣然宣佈,公司旗下港美股證券交易應用程式(「Longbridge」或「App」)在發佈48日後,成功晉身蘋果香港地區App Store理財免費應用程式Top 10,位列第九。

Longbridge長橋發佈48日晉身蘋果香港App Store理財應用Top10 *排行榜數據來源自2021年12月5日蘋果App Store(香港地區)

Longbridge 長橋正式成立於2019年3月,是一間來自新加坡的社交型證券經紀服務商,由東南亞大型綜合金融集團新加坡輝立旗下資本、知名風投機構元璟資本等機構戰略投資,並由來自新加坡和香港的資深金融管理者,以及來自阿里巴巴、字節跳動等全球Top互聯網企業技術專家所組成的創始團隊成立推出。



自10月18日正式於香港市場展開營運,僅一個月時間,長橋用戶數便已突破五位數。並且,在歷時短短48日的在地化運營後,長橋成功晉身香港地區理財免費應用榜單Top 10,躍升至第九位。



目前,蘋果香港地區App Store理財應用榜單Top10中多以銀行理財、移動支付及虛擬貨幣交易平台為主,長橋作為主打港美股證券交易的平台,目前位列該榜單中細分領域第一位。據蘋果官網數據顯示,在蘋果App Store平台上擁有超過500位全球專責專家及相關管理員,每星期對超過10萬款應用程式進行審核,以嚴格確保平台上應用程式的質素及數據隱私安全,並持續每日對全球App Store排行榜進行審核以確保用戶評價質素及準確性。



Longbridge 長橋香港總裁曾冠杰先生表示,「非常榮幸長橋可以在登陸香港短短48日內實現入圍蘋果香港App Store理財免費應用前十名。這不僅再次印證了長橋為一間『發展迅速』的券商,更寓意著長橋已獲得香港證券交易主流使用者的認識及認可。



未來,長橋將繼續以『服務好本地客戶』為宗旨,著力以本地用戶需求為核心,借力領先的FinTech技術為動力,不斷地為用戶提供更加優質的內容,以協助用戶降低對證券交易的認知門檻。在日新月異的香港金融科技氛圍之下,長橋也將會在不斷優化產品自身的同時,努力提升『Longbridge』應用程式在各大應用市場的能見度。」



技術層面,當前長橋自主研發了內存級分佈式訂單系統、風控系統以及低延時行情系統。港股交易上,長橋居行業領先水平,實現了平均0.0028秒及最快0.0010秒的下單速度,並具備每秒穩定處理數萬筆港交所訂單的能力,可高效、安全、穩定地應對極端交易行情;而美股交易方面,長橋通過私有二進制協議和增量數據傳輸方案、UDP傳輸、數據推送智能聚合等技術,將美股行情速度提升至120毫秒。



此前,憑藉於香港市場成功上線一個月以來的出色營運表現以及其創新的金融科技技術及產品功能,長橋獲由「香港01」聯合「巨子ICON」頒發的「01金融科技卓越大獎 2021 - 創新港美股投資應用程式」一獎項;同時,香港投資推廣署(InvestHK)將「Longbridge 長橋」作為優秀案例引進並刊登至其官網。堅持「內容為王」,以Live Trading、明星供應鏈等獨家優質內容功能成功出彩的「Longbridge 長橋」,相信未來也將吸引更多的本地及全球投資者的青睞。



關於Longbridge 長橋

Longbridge 長橋正式成立於2019年3月,是一間來自新加坡的社交型證券經紀服務商,由東南亞大型綜合金融集團新加坡輝立旗下資本、知名風投機構元璟資本等機構戰略投資,並由來自新加坡和香港的資深金融管理者,以及來自阿里巴巴、字節跳動等全球Top互聯網企業技術專才組成的創始團隊成立推出。



集團旗下長橋證券(香港)有限公司(中央編號:BPX066)持有香港證監會第1、4、9類牌照。長橋致力於連結完整的資產「發現 → 認知 → 交易」環節,以「極速、極簡、極智、致誠」的極致投資藝術作為價值主張,並透過尖端金融科技為投資者提供新一代移動互聯網證券服務,為各層次投資者帶來安全、穩定、豐富、高效的全球投資體驗。





