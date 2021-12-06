Monday, 6 December 2021, 11:51 HKT/SGT Share:

來源 Qingci Games Inc. 青瓷遊戲宣佈於香港交易所主板上市計劃 每股作價11.20港元至14.00港元 總集資額為約952百萬港元至1,190百萬港元

研運一體模式打造熱門遊戲 獲行業領先戰略投資者支持

香港, 2021年12月6日 - (亞太商訊) - 中國知名的移動遊戲開發商及發行商——青瓷遊戲有限公司 (「青瓷遊戲」或「公司」，連同其附屬公司，統稱「集團」，股份代號：6633.HK)，今日宣佈將於香港聯合交易所有限公司 (「香港交易所」) 主板上市計劃。

青瓷遊戲宣佈於香港交易所主板上市計劃。左為執行董事兼首席執行官黃智強先生，右為執行董事兼首席財務官劉斯銘先生

青瓷遊戲宣佈於香港交易所主板上市計劃。從左至右：執行董事兼首席財務官劉斯銘先生，執行董事兼首席執行官黃智強先生，首席技術官魏樹木先生，執行董事兼首席營運官曾祥碩先生

摘要

-- 作為中國知名的移動遊戲開發商及發行商，於2020年，在中國所有移動遊戲公司中，按休閒遊戲流水計，青瓷遊戲排名第三；按放置類遊戲流水計，青瓷遊戲排名第二；按自主研發Rogue-like RPG的流水計，青瓷遊戲排名第二。

-- 集團自研放置類游戲《最强蝸牛》推出後首個月內錄得流水超過人民幣400 百萬元，2020年6月至12月的平均月活躍人數超過440萬人，並在2020年中國iOS游戲暢銷榜上排名第二。

-- 「青瓷」品牌吸引了龐大、忠誠且活躍的玩家群，形成了青瓷的玩家社群——「青瓷社群」。集團在其官方賬號及社交媒體平台群組擁有10.4百萬名青瓷鐵粉 。

-- 集團獲行業領先戰略投資者支持，包括厦门吉比特网络技术股份有限公司、Tencent Mobility Limited、阿里巴巴集團控股有限公司及嗶哩嗶哩股份有限公司等移動遊戲行業的領先企業，更由庫卡在線娛樂有限公司、Boyu Capital Group Holdings Ltd.、廣發全球資本有限公司等機構作為基石投資者參與。

-- 集團持續開發並授權優質移動遊戲，例如跑酷、SLG（包括塔防及其他）、ACT、STG及ACT RPG。截至最後實際可行日期3，集團目前擁有6款移動遊戲及10款遊戲儲備。

-- 集團於往績記錄期間錄得強勁的財務表現。2020年收入為人民幣1,226.9百萬元，2018年至2020年間收入的複合年增長率為253.1%，2020年內經調整利潤淨額（非國際財務報告準則）為人民幣166.2百萬元，2018年至2020年的複合年增長率為106.8%。



發售詳情

青瓷遊戲將發售85,000,000股股份(視乎超額配售權行使與否而定)，其中76,500,000股股份(可予調整及視乎超額配股權行使與否而定)將作國際發售，合共佔初步發售股份總數的90%；餘下8,500,000股股份(可予調整)將於香港作公開發售，合共佔初步發售股份總數的10%，每股作價介乎11.20港元至14.00港元。假設發售價爲每股股份12.60港元（即發售價範圍每股股份11.20港元及14.00港元的中位數），經扣除有關全球發售已付及應付包銷傭金及其他估計開支及假設超額配股權並未獲行使，集團估計將收取的全球發售所得款項淨額約為978.0百萬港元。



青瓷遊戲將於2021年12月6日(星期一)上午9時開始於香港公開發售，並於2021年12月9日(星期四)中午12時截止。青瓷遊戲的股份預計將於2021年12月16日(星期四)於香港交易所主板開始進行買賣，股份將按每手買賣單位500股股份買賣，股份代號爲6633。



-- 中國國際金融香港證券有限公司及中信里昂證券資本市場有限公司為聯席保薦人

-- 中國國際金融香港證券有限公司及中信里昂證券有限公司為聯席代表

-- 中國國際金融香港證券有限公司、中信里昂證券有限公司及招商證券(香港)有限公司為聯席全球協調人

-- 中國國際金融香港證券有限公司、中信里昂證券有限公司、招商證券(香港)有限公司、農銀國際融資有限公司、國泰君安證券(香港)有限公司、天風國際證券與期貨有限公司及華盛資本証券有限公司為聯席賬簿管理人。

-- 中國國際金融香港證券有限公司、中信里昂證券有限公司、招商證券（香港）有限公司、農銀國際證券有限公司、國泰君安證券（香港）有限公司、天風國際證券與期貨有限公司及華盛資本証券有限公司為聯席牽頭經辦人。



基石投資者

國際配售部分，集團引入六名基石投資者。其中庫卡在線娛樂有限公司（由阿里巴巴集團控股有限公司最終擁有）及Boyu Capital Group Holdings Ltd.（由博裕資本投資管理有限公司管理）為集團現有股東，此次將分別以1000萬美元及1500萬美元認購公司股份。六名基石投資者將共投入约7,000万美元以發售價認購配售股份。



投資亮點

遊戲內容引人入勝 帶給玩家（尤其年輕一代）獨特的遊戲體驗

集團作為中國休閒遊戲(尤其是放置類遊戲)及Rogue-like RPG的領軍企業，已開發、發行並運營多款廣受歡迎的遊戲，包括於2016年8月推出Rogue-like RPG《不思議迷宮》、於2020年6月推出放置類移動遊戲《最強蝸牛》及於2021年3月推出Rogue-like RPG《提燈與地下城》。其中，《最強蝸牛》自推出以來人氣爆棚。



-- 截至2021年8月31日，《最強蝸牛》錄得流水總額人民幣20億元，累計註冊玩家超過20.6百萬人。此款遊戲在中國iOS遊戲暢銷榜上排名第二，在2020年連續超過80天登上中國iOS十大遊戲暢銷榜。



-- 《不思議迷宮》在2017年超過70天榮登中國iOS付費遊戲排行榜榜首，截至2021年6月30日的累計註冊玩家超過23.3百萬人，使其成為中國Rogue-like RPG類別遊戲的標杆。



-- 《提燈與地下城》亦廣受歡迎，流水突破人民幣185百萬元，推出後首個月的MAU達3.8百萬人。此外，《提燈與地下城》於推出後連續六日在中國iOS十大免費遊戲排行榜登上榜首，並在中國iOS遊戲暢銷榜上排名第四。



此外，年輕玩家通常對優質內容、個性表達及獨特體驗有強烈渴望，且他們通常更容易接受故事情節引人入勝及IP知名的遊戲，並欣賞創新的劇情及遊戲規則，亦喜歡惡搞元素，且傾向使用瑣碎時間遊玩移動遊戲。因此，放置類遊戲及Rogue-like RPG尤其受到年輕一代歡迎，公司的遊戲能夠持續吸引年輕玩家。根據弗若斯特沙利文的調查，集團約76%的玩家年齡30歲或以下，遠高於行業平均水平65%。



強大的內容能力及體系化製作運營

2020年，在中國所有移動遊戲公司中，按休閒遊戲流水計，青瓷遊戲排名第三；按放置類遊戲流水計，青瓷遊戲排名第二；按自主研發Rogue-like RPG的流水計，青瓷遊戲排名第二。4集團的產品組合包括風格時尚且娛樂十足的遊戲，特色是引人入勝的內容、獨特的遊戲要素以及引人注目的美術設計，且往往會出現幽默的曲折情節，而每款遊戲均融合多種遊戲類型的特點，以上均使集團的遊戲在年輕玩家中特別受歡迎。《最強蝸牛》於2020年下半年 的MAU持續突破2百萬人，其自2020年6月推出以來至2021年6月30日的平均每週玩家留存率達28%。



集團擁有行之有效的體系化遊戲開發及運營方法，對集團有效地將遊戲概念轉化為成功的遊戲產品而言至關重要。體系化遊戲開發方法的核心組成部分包括：(i)「目標分解」：在遊戲設計師創作出新興而引人入勝的概念及內容後，為遊戲開發過程的每個步驟制定詳細的行動計劃；(ii)「有效驗證」：在推出遊戲之前，進行多輪玩家（尤其是青瓷鐵粉）遊戲測試，以驗證遊戲概念的吸引力及團隊行動計劃的有效性；及(iii)「高效迭代」：在推出遊戲之前，根據所收集的玩家反饋，快速並頻繁更新遊戲以滿足玩家需求。



龐大、忠誠且活躍的玩家社群 營造了良性循環

鑒於遊戲玩家（尤其是年輕一代）非常願意與他人分享遊戲體驗，故「青瓷」品牌吸引了龐大、忠誠且活躍並熱衷於集團的遊戲的玩家群，形成了玩家社群。截至2021年10月31日，青瓷遊戲擁有10.4百萬名青瓷鐵粉，通過集團的官方賬號及社交媒體平台群組與集團聯繫。具體而言，集團的微信獲超過3百萬人關注，TapTap獲超過5百萬人關注，且於騰訊QQ運營約340個超大玩家群（即各自擁有至少1,000名參與者的群組），擁有532,000名群組成員。集團龐大且活躍的玩家社群已成為創意、產品優化及遊戲推廣的堅實基礎，提升了「青瓷」品牌的吸引力及影響力。



集團與青瓷鐵粉頻繁而密切互動，創造了一個良性循環，原因為集團從玩家收集的反饋有助開發並優化遊戲，從而吸引更多活躍玩家。集團在推出遊戲之前讓社群中的青瓷鐵粉參與多輪測試，以優化遊戲玩法並滿足玩家期望。例如，在集團的強大品牌認知度及有效社群聯繫的支持下，於推出後首個月內，《提燈與地下城》的3.8百萬名註冊玩家中約有1.7百萬名是從青瓷的其他遊戲轉化而來（儘管遊戲類型與特徵均不同）。青瓷鐵粉之間的積極互動進一步增強玩家黏性及變現能力，並提升「青瓷」品牌的認知度。這證明集團在青瓷社群中建立了良性循環。



擁有強大的發行及運營能力 導致成功變現

青瓷遊戲的發行模式主要基於針對性的營銷活動，輔以有效的流量獲取，使集團能夠以具成本效益的方式獲得更多玩家流量，並提升長遠品牌價值。例如，於2020年，自營分銷渠道、TapTap（不需徵收佣金）及iOS App Store產生的流水貢獻《最強蝸牛》於中國的總流水約90.4%，於2021年首六個月，貢獻《提燈與地下城》於中國的總流水約97%。



集團擁有在遊戲發行及運營中採用定制化方法的雄厚實力，且有能力緊貼遊戲發行及分銷領域不斷變化的市場趨勢。集團在遊戲發行中迅速採用新興渠道，並與TapTap及嗶哩嗶哩等受歡迎垂直分銷渠道建立了緊密合作夥伴關係, 有助集團更有效地捕捉目標受眾(尤其是年輕玩家)。集團根據每款遊戲的特色、玩家的興趣及分銷渠道的特點為每款遊戲定制發行及運營方式。集團更使用多維數據分析工具來產生各種運營指標並收集廣泛的反饋，為集團提供可用於更新後續版本及改進變現策略的輸入數據。根據弗若斯特沙利文的数据，截至2021年11月27日，集團運營中遊戲的生命週期通常介乎60至96個月，明顯長於放置類遊戲及Rogue-like RPG的行業平均水平；於2020年及截至2021年6月30日止六個月，集團的遊戲的ARPPU分別為人民幣206元及人民幣221元，亦遠高於行業平均水平。



擁有創新、經驗豐富、穩定的管理團隊及核心遊戲製作人 獲行業領先戰略投資者支持

青瓷遊戲擁有致力於創新及品質的核心管理團隊成員。其創辦人兼董事長楊煦先生深耕遊戲行業超過15年，曾參與《問道》等大型遊戲的開發，在開發及運營多種類型的手機及其他遊戲方面擁有豐富經驗，並一直帶領集團推進行業創新。同時，大部分核心管理團隊成員與集團已合作八年以上。他們擁有深厚的行業洞察力、強大的遊戲開發能力，另外，集團擁有一支核心遊戲製作人團隊，每名團隊成員於遊戲開發、發行及營運方面擁有逾12年經驗，帶領開發集團所有自主研發的標誌性遊戲及若干遊戲儲備。



值得一提的是，青瓷遊戲的戰略投資者包括厦门吉比特网络技术股份有限公司、Tencent Mobility Limited、阿里巴巴集團控股有限公司及嗶哩嗶哩股份有限公司，他們均為移動遊戲行業的領先企業，在移動遊戲行業擁有豐富的專業知識及資源，在遊戲開發、發行及運營方面擁有創新視野及成功往績。



所得款項用途

假設發售價爲每股12.60港元（即發售價範圍每股股份11.20港元及14.00港元的中位數）及超額配股權未獲行使，經扣除有關全球發售已付及應付包銷傭金及其他估計開支，集團估計將收取的全球發售所得款項淨額約為978.0百萬港元。集團擬將該等所得款項淨額用作列下用途：



項目 金額 (約百萬港元) 所佔總額百分比

擴大集團遊戲產品組合及投資遊戲研發能力及相關技術 342.3 35%

於未來兩至三年內拓展集團海外市場的業務 244.5 25%

加強集團在中國移動遊戲市場的遊戲發行及運營能力以及「青瓷」品牌和集團的IP的市場知名度 146.7 15%

在未來三至五年內對移動遊戲產業鏈上下游公司進行戰略投資及收購 146.7 15%

營運資金及一般企業用途 97.8 10%



財務亮點

截至12月31日止年度 截至6月30日止六個月

2018 2019 2020 2020（未經審核） 2021

收入(人民幣千元) 98,421 88,704 1,226,920 88,550 762,950

毛利(人民幣千元) 76,751 68,737 942,355 53,822 574,522

毛利率(%) 78.0 77.5 76.8 60.8 75.3

經調整凈利潤（虧損）(人民幣千元) 38,860 22,292 166,156 (144,015) 313,693

經營活動產生的現金淨額(人民幣千元) 40,122 6,801 443,601 15,588 109,451



關於青瓷遊戲有限公司

青瓷游戲是中國知名的移動游戲開發商及發行商，旨在爲中國內地及海外玩家提供內容引人入勝且游戲體驗精彩獨特的移動游戲。作爲中國休閑游戲（尤其是放置類游戲）及Rogue-like RPG的領軍企業，青瓷已開發、發行並運營多款受歡迎的游戲。集團的標誌性移動游戲（例如《最强蝸牛》）實現高額流水，並在廣受行業認可的游戲排行榜上名列前茅。



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