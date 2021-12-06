世茂服務與湖南吉立物業達成股權合作 再次佈局醫院物業服務賽道



香港, 2021年12月6日 - (亞太商訊) - 中國領先的綜合物業管理及社區生活服務提供者—世茂服務控股有限公司（「世茂服務」或「公司」；香港聯交所股份代號：873.HK）與湖南吉立物業管理有限公司（以下簡稱“湖南吉立物業”）達成股權合作，以9964萬元受讓其70%股權，拓展醫院細分賽道，深耕湖南物業市場。



湖南吉立物業在湖南醫院物業市場屬於區域龍頭企業，整合了湘雅系和省人民系兩大核心醫院體系，在湖南醫院市場具有領先的地位，在管或服務過諸多標杆醫院，在長沙具有很高的知名度；且在長沙市三甲醫院市場佔有率高，合同服務週期長，其中已服務湘雅二院近20年、已服務湖南省人民醫院超15年。湘雅系醫院是中國最好的醫院之一，素有「北協和、南湘雅」之稱。與湖南吉立物業的攜手合作，有助於世茂服務在醫院物業服務領域的專業能力建設。



世茂服務定位中國領先的綜合物業管理和社區生活服務提供者，在綜合物業管理方面，除了住宅業態，世茂服務還向高校園區、產業園、公建、醫院等多元業態綜合拓展，截至2021年6月末，在管面積中，非住宅業態占比達40.8%。此次合作，是繼2020年11月世茂服務合作康橋物業後，再次佈局醫院細分賽道，體現了世茂服務對這一賽道的看好，以及深耕發展的決心。



另一方面，提升湖南市場項目濃密度，助力市場拓展。湖南是世茂服務在中西部區域的重要市場之一，世茂服務希望提升重點區域內業務規模和項目濃密度，提升單市場綜合能力，為市場拓展和增值服務創造更大的空間和可能。湖南吉立物業在管項目集中程度高，幾乎都在長沙市內；且其綜合實力領先，市場拓展能力強勁，客戶關係維護良好。因此，此次合作後，在業務協同方面，一是可以有效提升世茂服務在湖南的項目濃密度，增強區域綜合實力，降低區域綜合成本；二是將説明世茂服務在湖南省內拓展醫院物業專案，與世茂服務實現融合以後，未來還將拓展團餐、超市等其他醫院相關增值服務。



世茂服務控股有限公司（股份代號：873）

世茂服務成立於2005年，是中國領先的綜合物業管理及社區生活服務提供者。世茂服務是世茂集團「大飛機戰略」重要雙翼之一。世茂服務以「美好生活智造者」為品牌理念，重點佈局長三角、環渤海、海峽與中西部四大核心高能級城市群，截至2021年6月，公司在管面積超1.75億平方米，在管物業超過530項，合約面積2.39億平方米，涵蓋住宅、學校、政府及公共設施、康養中心和醫院、候機室貴賓廳等業態，為近320萬業主和用戶提供綜合物業管理、社區生活服務及非業主增值服務。



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