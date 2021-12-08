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Wednesday, 8 December 2021, 10:00 HKT/SGT
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來源 Tanaka Holdings Co., Ltd.
田中電子工業在台灣高雄市新建工廠
擴增高性能Cu（銅）接合線的產能

東京, 2021年12月8日 - (亞太商訊)  - 田中貴金屬工業株式会社（總公司：東京都千代田區、執行總裁：田中 浩一朗）的子公司，製造各種接合線的田中電子工業株式會社（總公司：佐賀縣神埼郡、執行總裁：井關 茂）將在台灣的高雄市新建製造高性能Cu（銅）接合線（以下稱為PCC（Palladium Coated Copper）導線）的工廠。工廠預計於2022年上半年進行運作。

新工廠外觀

高性能Cu接合線

包含這座新建的工廠在內，田中電子工業到2025年為止將把PCC導線的產能擴增至目前的約1.5倍，以滿足全球對半導體日益增加的需求。

田中電子工業在台灣桃園市的子公司，自2011年開始進行PCC導線的製造，而且該公司在高雄市設有進行技術性支援的服務據點，日後將在高雄市設立第3處據點為新的製造工廠，建立完善穩定的供應體制，以對應今後需求的增加。

接合線一般是指連接半導體元件及Lead電極的高純度金屬導線，不僅是電腦、行動電話等電子產品，近年來許多的半導體也被用於家電或汽車。以往黃金是接合線的主要材料，但隨著我們身邊使用許多半導體的電子設備增加，尤其是對擁有接近黄金接合線的性能且成本低廉的PCC導線的需求也與日俱增。而受到COVID-19的影響，全球半導體的供需失衡，近來半導體產業供不應求現象更為嚴重，作為支持半導體產業的重要周邊材料，建立體制穩定供應高品質的接合線產能成為田中電子工業的當務之急。

作為即使在各種緊急情況下也能向全球供應接合線的領先企業，田中電子工業將繼續對半導體產業作出貢獻。

關於田中電子工業的接合線

田中電子工業自創業以來50多年，製造各種接合線，擁有世界頂級的市佔率。此外，自1978年於新加坡設立第一個海外生產據點以來，在馬來西亞、中國與台灣展開生產據點，對進行半導體製造的世界各國供應產品。

新建工廠簡介
工廠名稱：台灣田中電子股份有限公司 南科分公司
總樓面面積：約4,000平方公尺
事業內容：製造各種接合線
預計運作時間：2022年上半年

新聞稿: https://www.acnnewswire.com/pdf/files/202112_CT.pdf

田中電子工業株式會社
總公司所在地：佐賀縣神埼郡吉野里町吉田2303-15
設立：1961年
代表人：執行總裁　井關 茂
資本額：18億8,000萬日圓
營業額：282億5,971萬6,000日圓（2020年度）
員工人數：819人（含海外子公司）（2021年3月31日）

台湾田中電子股份有限公司
總公司所在地：台灣桃園市中壢區中華路一段550號測試大樓1樓
設立：2011年
代表人：董事長（兼職）井關 茂

關於田中貴金屬集團

田中貴金屬集團自1885年（明治18年）創業以來，營業範圍向來以貴金屬為中心，並以此展開廣泛 活動。在日本國內，以最高水準的貴金屬交易量為傲的田中貴金屬集團，長年以來除了進行產業用貴 金屬產品的製造和販售外，也供應貴金屬寶石飾品和資產型的貴金屬商品。本集團以貴金屬專業團隊之姿，旗下的國內外各集團公司協調合作，使製造、販售與技術一體化，並供應相關產品與服務。2020年度（2021年3月止）的合併營業額為1兆4,256億日圓，擁有5,193名員工。

產業事業全球網站
https://tanaka-preciousmetals.com

產品諮詢表
田中貴金屬工業株式會社
https://tanaka-preciousmetals.com/jp/inquiries-on-industrial-products/

新聞媒體諮詢處
田中控股株式會社
https://tanaka-preciousmetals.com/jp/inquiries-for-media/

話題 Press release summary

部門 金属，矿产, 电子
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