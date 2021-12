漢思能源擬增持城巴及新巴之控股公司股權至15.56%

香港, 2021年12月3日 - (亞太商訊) - 能源行業主要營運商漢思能源有限公司(「漢思能源」或「公司」)及其附屬公司(統稱「本集團」)(香港股份代號:554.HK)今天宣佈,將以總代價3.5億港元增持目前全資擁有城巴有限公司(「城巴」)及新世界第一巴士服務有限公司(「新巴」)的Bravo Transport Holdings Limited(「BTHL」)股份,佔BTHL全部已發行股本的7%,交易完成後,本集團將擁有BTHL約15.56%股權。



根據買賣協議,本集團全資附屬公司Glorify Group Limited(「Glorify」)已同意有條件收購,而Templewater Bravo Holdings Limited(「TWB Holdings」)及Ascendal Bravo Limited(「ABL」)亦已同意有條件出售合共700股BTHL股份,合共佔BTHL全部已發行股本的7%,總代價為3.5億港元。收購完成後,BTHL將分別由TWB Holdings、Glorify及ABL擁有約83.90%、約15.56%及約0.54%股權。而BTHL的主要附屬公司包括匯達交通服務有限公司(「匯達交通」),主要在香港從事提供公共巴士及旅遊相關服務,並透過其直接或間接擁有100%股權之附屬公司城巴及新巴各自獲授的公共巴士專營權,在香港經營巴士服務。



漢思能源行政總裁楊冬先生欣然表示﹕「這次收購有助提高我們在香港公共交通領域的發展,在集團強大的能源產業鏈營運的豐富經驗,未來我們將致力探索及推進新能源交通業務的發展,以符合集團之新能源產業鏈開發的整體戰略方向。我們相信集團憑藉過往在區內貿易、採購及儲運傳統石化燃料相關產品的豐富經驗,可向匯達交通提供戰略支援,以發展新能源燃料相關的儲運業務,長遠為集團開拓新的利潤增長點。」



楊先生續道﹕「為配合港府制定的《香港氣候行動藍圖2050》實現「碳中和」目標及積極拓展綠色交通運輸發展的龐大需求,本集團一直致力與氫能行業各關鍵環節的核心供應商以至國際知名汽車企業緊密合作,共同在香港推廣採用氫能源作為交通運輸燃料。我們相信是次收購事項為建設香港氫能產業鏈過程的關鍵一環,並會為本集團業務長遠發展帶來協同的裨益,並為各持份者創造價值。」



關於漢思能源有限公司(股份代號:554.HK)

漢思能源有限公司為能源行業之主要營運商,於華南地區提供石油及液體化學產品之綜合碼頭港口、貯存罐及倉儲物流服務,並於其自有港口及貯存罐區提供增值服務、買賣油品及石化產品及經營加油站。









