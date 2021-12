Friday, 3 December 2021, 09:58 HKT/SGT Share: 萬達佈局商管上市 輕資產模式引關注

香港, 2021年12月3日 - (亞太商訊) - 資產輕型化是房地產行業進入“存量時代”後的一大發展趨勢,物業分拆上市也一直是港股一大熱門板塊。而今,不少龍頭品牌佈局了其商業管理業務,將目光聚焦在少投入、高收益的輕資產管理和運營模式上。



商業管理業務是以商業物業為依託提供運營管理服務的一種輕型化發展方式,可以拓展傳統住宅領域之外的優質資產價值。相較于傳統住宅物管,商管的盈利能力更加突出,主要有兩個重要原因;一、商業物業平均物業管理費普遍高於住宅物業,且在市場較好的時候運營管理方具備更強的議價能力;二是商管毛利率水準更高,對物管公司整體盈利能力起到拉升作用。



萬達集團作為國內知名品牌,在商場經營上日趨成熟,享有較高美譽度。自2002年起,萬達便開始佈局商管賽道,並持續深入推進,迅速發展成為行業龍頭,近兩年更全面轉型輕資產戰略,取得了顯著成效。10月21日,珠海萬達商業管理集團股份有限公司(下稱珠海萬達商管)在港交所提交招股書。據招股書,珠海萬達商管主營業務包括商業管理服務、物業管理服務及增值服務,主要採取委託管理模式和租賃運營模式管理萬達廣場。



萬達集團董事長王健林於2015年首次提出了萬達商管的“輕資產”模式,並為實現輕資產營收結構,對商管前身萬達商業進行一系列的探索。2018年,萬達商業正式更名為萬達商管,並引入了騰訊、蘇寧、京東、融創等四家知名戰投,共注資人民幣340億元。2019年,萬達商管宣佈將於2021年全面實施輕資產戰略。



2021年3月份,輕資產商管公司珠海萬達商管成立,資產輕型化戰略全面實施,即萬達不投入資金,只負責選址、設計、建造、招商和管理,配套使用萬達的品牌和商業資訊化管理“慧雲”系統,並由專人負責新建專案的投資工作,所產生的租金收益萬達與投資方按一定比例分成,這便是萬達商管的新型運營模式。



據招股書顯示,截至2021年6月30日,珠海萬達商管共管理380個商業廣場,在管建築面積達5420萬平方米,在管萬達廣場1年總客流量46.07億人次。公司提供的商業運營服務主要包括商業管理、物業管理及其他增值服務等。目前公司還有162個儲備專案,其中包括133個獨立協力廠商項目。



截至2020年12月31日,根據招股書資料,在眾多商業運營服務提供者中,按在管建築面積計算,珠海萬達商管在全球以及中國皆排名第一;在管建築面積在中國超過第二名至第十名的總和;按儲備專案建築面積計算,在中國排名第一;按管理的獨立協力廠商商業廣場數量計算,在中國排名第一。於2018年、2019年及2020年以及截至2020年及2021年6月30日止六個月,珠海萬達商管分別實現收入約人民幣110.24億元、134.37億元、171.96億元、74.53億元及106.36億元,相應增速達21.9%、28.0%、42.7%,增速持續擴大。今年上半年經調整後淨利潤約人民幣20.65億元,較去年同期的8.22億元同比增長151.2%,盈利能力增長強勁。



商管賽道未來存在較大的增量空間,據行業顧問弗若斯特沙利文提供的預測資料,2025年,整個商業運營服務市場總收入預計將達到人民幣1.26萬億元,預計2020年至2025年的複合年增長率為8.5%。商業運營服務收入及租金收入的複合年增長率預計分別為11.1%及7.5%。珠海萬達商管作為行業第一梯隊成員,憑藉其優質項目和品牌沉澱,已佔據了先發優勢,未來有望醞釀出更高的價值曲線。







