世茂服務與蘇州天翔物業達成戰略合作 有效提高蘇州市場外拓能力



香港, 2021年12月3日 - (亞太商訊) - 中國領先的綜合物業管理及社區生活服務提供者—世茂服務控股有限公司（「世茂服務」或「公司」；香港聯交所股份代號：873.HK）與蘇州市天翔物業管理有限公司（以下簡稱「蘇州天翔物業」）達成股權合作，以2.46億元受讓其70%股權，共同深耕蘇州市場。



此次世茂服務牽手蘇州天翔物業，一方面，戰略協同度高。蘇州天翔物業96.5%項目分佈在蘇州，此次合作將大幅提高世茂服務蘇州市場的專案濃密度，這與世茂服務的城市深耕戰略高度匹配。12月2日，世茂服務長三角區域公司獲評「2021華東區域物業服務市場地位TOP3」，蘇州是世茂服務長三角區域的重點城市之一。蘇州天翔物業擁有在管項目166個，此次合作可進一步提升世茂服務在長三角區域的專案管理密度，達到區域內降本提效的結果，同時較高的市場佔有率，也為未來世茂服務市場拓展和增值服務創造更大的空間和可能。



另一方面，實現業務協同。蘇州天翔物業在蘇州市場排名前三，綜合實力和市場拓展能力強勁，有利於世茂服務在蘇州開拓市場。頗值一提的是，蘇州天翔物業在蘇州乃至江蘇市場擁有領先地位，還是江蘇省物業管理改革發展三十周年優秀物業服務企業。該公司市場拓展能力強勁，涵蓋政府辦公樓、學校、物流園、醫院、場館和住宅等多元業態。此次合作後，借助蘇州天翔物業在蘇州市場的能力和優勢，可有效提高世茂服務在蘇州市場的外拓能力，進一步擴大市場份額，攜手共同開拓物業服務新版圖。



世茂服務控股有限公司（股份代號：873）

世茂服務成立於2005年，是中國領先的綜合物業管理及社區生活服務提供者。世茂服務是世茂集團「大飛機戰略」重要雙翼之一。世茂服務以「美好生活智造者」為品牌理念，重點佈局長三角、環渤海、海峽與中西部四大核心高能級城市群，截至2021年6月，公司在管面積超1.75億平方米，在管物業超過530項，合約面積2.39億平方米，涵蓋住宅、學校、政府及公共設施、康養中心和醫院、候機室貴賓廳等業態，為近320萬業主和用戶提供綜合物業管理、社區生活服務及非業主增值服務。



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