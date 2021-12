Wednesday, 1 December 2021, 17:17 HKT/SGT Share: 領跑研發生產一體化賽道 CDMO服務龍頭凱萊英加速A+H佈局

香港, 2021年12月1日 - (亞太商訊) - 近日,凱萊英醫藥集團股份有限公司通過港交所上市聆訊,高盛與中信裏昂證券為其聯席保薦人。成功於港交所上市後,凱萊英將成為又一家「A+H」上市的公司。在此之前,凱萊英已於2016年11月18日在深交所中小板上市。截至11月29日收盤,凱萊英股價報524.92元,市值約1284億元。



凱萊英是一家領先的技術驅動型CDMO公司,提供貫穿藥物開發及生產全過程的綜合解決方案。根據弗若斯特沙利文的資料,按2020年的收入計,公司為全球第五大原料藥CDMO,擁有1.5%的市場份額,且為總部位於中國的最大型商業化階段化學藥物CDMO,擁有22.0%的市場份額。



完善產業鏈業務 加大科技研發投入

凱萊英是國內CMO行業龍頭之一也是全球領先的外包藥物開發及生產解決方案及服務的供應商。從事定制研發加定制生產一站式CDMO服務,主要為醫藥企業提供兩項服務:制造創新藥及為創新藥或已上市的藥品提供附加服務,以達到降低成本或規模化生產等目的。



在小分子CDMO綜合解決方案中,公司的一體化服務基本涵蓋從臨床前研究、臨床研究到商業化生產的藥物開發及生產過程的所有階段。領先的技術、強大的研發能力及一體化平台使得凱萊英能夠提供藥物開發及生產服務的完整閉環,並使客戶在藥物生命週期的幾乎任何階段與公司啟動合作項目,符合近期製藥科學及生物科學技術的快速發展,及客戶對更快更有效的藥物開發的訴求。



作為一家研發驅動型公司,凱萊英的研發活動主要由四個研發平台支持,即工藝科學中心(CEPS)、連續科學技術中心(CFCT)、生物合成技術研發中心(CBST)及智能製造技術中心(CIMT)。據了解,凱萊因的研發投入為全球CDMO行業最高之一。招股書顯示, 2019年、2020年,公司的研發開支分別為人民幣192.5百萬元及258.9百萬元,佔同期收入的7.9%及8.3%。2021年中期,公司的研發開支達163.9百萬元同期收入的9.3%。



另外,凱萊英預計將本次上市募資額的大部分繼續用於日後研發,以增強公司的核心競爭力。隨著產品管線不斷豐富及專業實力不斷增強,獲得香港資本市場強大助力的凱萊英有望繼續領跑CDMO賽道,穩固其行業龍頭地位。



先發優勢構築護城河 業績向好優勢明顯

伴隨著醫改的不斷深化,醫藥帶量采購以及創新藥醫保談判等趨於常態化,醫藥資本市場發展的悲觀程度幾乎降到了冰點。但凱萊英依然堅挺,這與其自創立伊始就構築的先發優勢「護城河」有直接關係。



據悉,憑藉公司為要求嚴格的跨國客戶服務二十多年所積累的經驗,建立了符合全球最高行業標準的一流研發、生產、質量控制和項目管理的綜合運營體系,廣泛的工藝開發技術知識也使得公司成為大客戶的首選。另外,公司擁有多元化的人才儲備,融合了全球視野、先進的技術知識、強大執行力和強烈的主人翁意識。



如果用數字來描述,凱萊英的業績投入無疑是同行中拔尖的。招股書顯示,凱萊英近三年各項數據都在穩步增長。2018年至2020年,公司營收分別為18.2億元、24.5億元、31.4億元,年複合增長率31.2%。2021年前三季度,凱萊英營收29.23億元,同比增長40.34%;歸母淨利潤為6.95億元,同比增長37.26%。此外,2018年、2019年及2020年各年,凱萊英的毛利率高於全球所有公開上市的以及隸屬於公開上市公司的CDMO企業。



值得一提的是,公司全資子公司 Asymchem,Inc 和吉林凱萊英醫藥化學有限公司與某製藥公司就已合作的一款小分子化學創新藥物 CDMO 服務簽訂新一批《供貨合同》,合同金額約為31億元人民幣。另外,子公司吉林凱萊英醫藥化學有限公司還某製藥公司簽訂了相關產品新一批的《供貨合同》,合同金額折合人民幣約27.2億元。這不僅彰顯了凱萊英的技術優越性,更體現出業內對公司的認可,更有助於其發揮自身實力,從而牢固其行業地位。



過去五年,中國在全球醫藥研發投資的增長中扮演越來越重要的角色。作為CDMO服務龍頭企業的凱萊英擁有強大的專案儲備和一流的品質管控能力,本次「A+H」佈局將是其發展的又一里程碑。更多的資本注入後,凱萊英將在CDMO行業怎樣保持業務優勢?有何種出色表現?讓我們拭目以待!





