加速推進新興業務佈局 凱萊英香港招股進行中

香港, 2021年12月1日 - (亞太商訊) - 中國藥物研發開發生產外包服務正在迎來黃金髮展期,市場規模維持高速增長,增速高於全球水準。近日,領先的技術驅動型CDMO公司——凱萊英醫藥集團(天津)股份有限公司即將香港IPO,目前招股正在進行中。



凱萊英成立於1998年,是一家全球領先的服務於新藥研發和生產的CDMO一站式綜合服務商,為國內外大中型製藥企業、生物技術公司提供高效和高品質的研發與生產服務,助推創新藥的臨床研究與商業化應用。



著力拓展新興業務 加速推進「A+H」佈局



據弗若斯特沙利文資料顯示,按2020年的收入計,凱萊英現為全球第五大創新藥原料藥CDMO企業及最大中國商業化階段化學藥物CDMO企業。上市成功後,凱萊英將成為繼藥明康得、康龍化成等之後又一家實現「A+H」佈局的CRO/CDMO企業。



依托公司小分子CDMO業務多年積累的客戶基礎、技術底蘊、深厚的行業洞察力以及在客戶當中樹立的良好聲譽,凱萊英開始逐步佈局大分子生物藥,拓展更多的業務可能性。據悉,目前凱萊英正在持續推進包括生物大分子、化學大分子、製劑、ADC、mRNA等“研發+生產”服務等新業務發展,並取得優秀成績。



據招股書數據顯示,今年上半年,公司新業務高速增長,整體收入約1.44億,同比上升144.62%,占公司的營收比重從去年同期的4.65%提升到現在的8.18%。其中,化學大分子業務收入同比增長98.39%,新增客戶10餘家。此外,截至2021

年9月30日止九個月與截至2020年同期相比,公司自新興服務產生的收入由人民幣78.9百萬元增加233.6%至人民幣263.2百萬元。這意味著,凱萊英新興業務正在持續穩進推動中。



31億大單花落凱萊英 未來發展潛力顯現



2016年深圳上市以來,凱萊英實現業績較快增長。2018年至2020年,凱萊英營收分別為18.35億元、24.6億元、31.5億元,同比增長28.94%、34.07%、28.04%;同期對應的淨利潤為4.28億元、5.54億元、7.22億元,同比增長25.49%、29.32%、30.37%。而在2021年上半年,凱萊英營收、淨利潤更是均實現超35%的增長。



11月16日晚間,凱萊英披露簽訂日常經營重大合同的公告。公司全資子公司Asymchem,Inc.和吉林凱萊英醫藥化學有限公司與某製藥公司簽訂了相關產品新一批的《供貨合同》,該筆訂單金額約為人民幣31億元,超過凱萊英今年前三季度的營業收入。此次利好消息的傳出,不僅彰顯了凱萊英自身強大的研發生產一體化實力,更體現出業內對公司的充分認可。



據招股書顯示,隨著全球醫藥市場的不斷擴大,全球醫藥研發支出自2016年的1,567億美元穩步增長至2020年的2,048億美元,中國在全球醫藥研發投資的增長中也扮演越來越重要的角色。在此背景下,凱萊英軟實力也在逐步提升,正在往附加值更高的業務領域延伸和發展,未來發展前景向好。



隨著未來行業形勢的不斷變換,在激烈的市場競爭中,專注於新藥研發和生產的凱萊英,將為港股市場注入怎樣的新活力,我們拭目以待!





