前三季度歸母淨利潤同比增長近40% 凱萊英即將赴港上市

香港, 2021年12月1日 - (亞太商訊) - 近日,業內領先的技術驅動型CDMO公司——凱萊英醫藥集團(天津)股份有限公司通過港交所上市聆訊,預計將於近期在港交所上市,高盛與中信裡昂證券為其聯席保薦人。



據悉,凱萊英成立於1998年,是一家全球領先的CDMO公司,提供貫穿藥物開發及生產全過程的綜合解決方案。根據弗若斯特沙利文的資料,按2020年的收入計,凱萊英為全球第五大原料藥CDMO,擁有1.5%的市場份額,且為總部位於中國的最大型商業化階段化學藥物CDMO,擁有22.0%的市場份額。



坐擁兩大核心技術 與全球頂尖藥企展開業務合作



凱萊英致力於解決小分子藥物開發及生產中的各類複雜技術難題,為客戶帶來工藝和成本效益。目前,凱萊英的兩項核心技術——連續生產技術及生物合成技術躋身小分子藥物生產,已經進入最先進技術解決方案之列。



截至最後可行日期,凱萊英擁有91項連續生產技術與生物合成技術自研專利,並於2020年將該等專利運用至逾30%的臨床二期或更後期臨床階段項目中。同時,凱萊英於中國擁有140項已發佈發明專利及65項已發佈實用新型專利,於其他地區區(包括美國、歐盟、日本、韓國及印度)擁有22項已發佈專利。



按2020年的銷售額計,凱萊英曾與全球20家最大藥企中的15家合作,其中八家連續十多年與公司開展業務,客戶包括不同國家和地區的生物技術公司,不斷提升其在小分子CDMO市場的市場領先地位。



自2016年以來,凱萊英已為885個藥物開發及生產項目提供服務,服務覆蓋從臨床前、臨床過程開發到商業化生產及藥物生命週期管理的各個階段,凸顯巨大的競爭優勢。



業績保持穩健增長 客戶群優質、穩定



財務方面,招股書數據顯示,2018年、2019年、2020年,凱萊英的營收分別為18.23億元、24.46億元、31.37億元;同期利潤分別為4.06億元、5.52億元、7.2億元。2021年前三季度,凱萊英營收29.23億元,同比增長40.34%;歸母淨利潤為6.95億元,同比增長37.26%。財務數據十分靚麗,整體業績有望持續提速。



此外,凱萊英已建立符合全球最高行業標準的一流研發、生產、質量控制及項目管理的運營體系。強大的執行能力及高效的運營系統讓其培養了眾多優質、穩定的客戶群。同時,憑藉在服務跨國製藥公司中積累的豐富經驗,凱萊英亦成功與眾多領先生物技術公司及各類中小型製藥公司合作,如Mirati Therapeutics、Mersana Therapeutics、再鼎醫藥、貝達藥業、和黃醫藥、信達生物製藥及加科思藥業等,進而推動公司的收入穩步提升。



中長期來看,隨著人口老齡化的增強、人民消費能力的提高及創新藥物不斷推出,全球醫藥市場規模仍將穩步增長,根據弗若斯特沙利文報告,到2025年全球醫藥市場總收入預計將達到17,114億美元,即自2020年開始複合年增長率為5.7%。



作為知名的小分子CDMO,凱萊英憑藉其良好聲譽、先進研發平台、強大生產能力、優質客戶服務體系等競爭優勢,可充分把握該市場高速增長的機遇,進而推動其業績的長期可持續增長,其上市後的表現值得期待。





