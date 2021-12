Wednesday, 1 December 2021, 16:07 HKT/SGT Share: 業務模式獨到 優質賽道新股順豐同城正在招股

香港, 2021年12月1日 - (亞太商訊) - 近年來,本地消費市場的迅猛發展帶動即時配送市場快速增長,順豐同城(9699.HK)作為這一細分行業中的重要一員,已於昨日啟動招股,市場最為關注的是其究竟有何不同。



身處黃金賽道 背靠強大後盾



順豐同城原先為順豐集團旗下的一個事業部,於2019年開始獨立化、公司化運作,至今已成長為中國最大的第三方即時配送服務平台。短短兩年時間,順豐同城的成功不僅受內在因素推動,還要著眼於外部環境。



新消費時代下的中國即時配送服務行業增速驚人。根據艾瑞諮詢報告,即時配送服務行業的年訂單量從2016年的46億單增至2020年的210億單,複合年增長率高達46.0%,並預計於2025年進一步增長至795億單,2020年至2025年複合年增長率為30.5%。特別是在服務場景不斷突破邊界、消費模式持續創新的行業趨勢下,即時配送服務行業的增長潛力非常巨大。



而身處這一黃金賽道的順豐同城確實抓住了發展機遇,招股書顯示,順豐同城於2018年、2019年及2020年的收入分別約為9.93億元、21.07億元及48.43億元;訂單總數分別約為0.80億筆、2.11億筆及7.61億筆,復合年增長率高達208.7%,遠超第三方即時配送服務行業53.2%的平均增速;2021年第一季度的市場份額(按訂單量計)亦由2020年的10.4%增長至11.1%,整體勢頭強勁。



考慮到「順豐」是中國物流行業最知名的品牌之一,背靠順豐控股集團的順豐同城在獲得充足的資源支撐的同時,能夠與集團產生強大協同,以根據用戶特定場景需求定制非標準化產品,此前就成功通過「順豐同城+中鐵順豐」的模式為某基因科技企業運送血樣。未來,這種成功的模式可以複製到諸如「順豐同城+順豐航空」、「順豐同城+順豐供應鏈」等場景上,使順豐同城能夠進一步挖掘產業鏈新趨勢下的新價值,未來充滿想象空間。



全場景模式構築優勢 強科技屬性打開格局



面對良好的外部環境,企業唯有強化核心競爭力才能夠緊握住難得的市場機遇,順豐同城的全場景業務模式正是其構建強大競爭優勢的關鍵一環。在這一模式下,順豐同城能將服務覆蓋至餐飲外賣這樣的成熟場景,並覆蓋同城零售、近場電商及近場服務等增量場景。招股書顯示,順豐同城於2018年至2020年這三年之間在三大增量場景下的訂單量複合年增長率分別達到424.1%、105.7%及152.5%。



新消費的快速發展不斷推動著傳統服務場景的外拓及延伸,全場景業務模式恰恰順應了行業發展的新要求,滿足了用戶及時、個性化、點對點的同城即時配送需求,跟上了新消費時代快速向前的步伐,成長潛質值得肯定。



為充分發揮業務模式的優越性,針對複雜訂單結構優化多元化運力池下的訂單推薦及調度,順豐同城在CLS中應用大數據及AI技術,實現了業務預測及規劃、訂單融合推薦及調度與實時運營監控三大系統核心功能,將科技硬實力轉化為可有效提升的運營效率並減輕配送成本,將科技創新能力打造為公司的長期健康運營的保護傘。



得益於順豐同城獨到業務模式、規模效應擴大及科技實力所帶來的明顯優勢,其毛損率由2018年的23.3%快速收窄至2020年的3.9%,至今年前五個月時僅有0.9%;淨虧損率由2018年的2018年33.1%降低至2020年的15.6%,並於今年前五個月進一步降至11.6%,良好的勢頭印證了商業模式的可行性及有效性,未來扭虧為盈可期。







