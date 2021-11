Wednesday, 1 December 2021, 08:00 HKT/SGT Share: 帝峯證券︰國美零售供應鏈資源優化整合,認購可轉債增厚未來收益,加速全零售生態共享平台全面擴張

香港, 2021年12月1日 - (亞太商訊) - 評級︰強烈推薦買入 (重申) 目標價︰2.15港元 (維持)

圖1

國美零售在完成「家•生活」戰略第一階段的線上線下網絡基建後,短時間內已接連推出多項以其強大供應鏈為核心的業務深化升級舉措,包括︰



-- 今年初重磅推出「真快樂」APP,10月份宣佈改版試運營,重點打造「購」+「樂」兩大板塊,通過其全場景融合娛樂化營銷,持續提升消費者購物體驗。

-- 通過控股股東的實際行動支持,以收取總值人民幣179億元的代價股份,給予上市公司三個位於北京及長沙的大型高端商務物業最長約20年租賃權,從而展開全場景全品類覆蓋的城市展廳大型項目建設,加速線上線下一體化融合。

-- 通過向國美管理的五家附屬公司,包括國美家、共享共建、打扮家、安迅物流和國美窖藏輸出管理服務,驅動商品及服務供應鏈的資源整合,支持全零售生態共享平台的構建。



持續關連交易額大幅提升 突顯業務加速擴張信心

近日,國美零售在此前的業務平台持續革新基礎上,穩步推進了集團與國美真快樂、國美控股之間的優勢資源共享共建,通過各方在不同業務層面中訂立持續關連交易協議,落實提速構建及擴張全場景、全鏈路、全品類、全零售生態共享平台。其中,值得留意的是2022年總商品採購協議及2022年總商品供應協議下的2022-2024三個年度內的各自年度交易金額上限相較2019-2021年度的相關交易額上限有較大幅度提升,側面地反映出國美零售大力推動全零售生態共享平台的持續顯著擴張的規劃和決心。



以下(圖1)為是次各持續關連交易協議的年度交易金額明細 (貨幣單位︰人民幣 元)



上述(圖1)各協議下所訂的年度交易金額上限,乃基於國美零售的線上線下全零售生態共享平台於2022-2024三個年度持續增長的估算。事實上,國美零售今年以來已體現出良好的新增長動力。根據2021年雙十一的最新銷售數據顯示,國美GMV較今年早前的618期間環比增長了253%。「真快樂」平台亦較618全類目環比增長152%。



在整體消費數據中,北京、上海、西安、成都、天津5大城市為消費實力排名TOP5城市,真快樂平台在一二線城市訂單量增幅達41.79%,三四五線城市訂單量增幅達41.71%。這進一步證明了國美零售近年通過網格化、數字化導購營銷策略推動一二線城市保持良好增長的同時,持續深耕下沉市場亦已取得了顯著的進展。據了解,國美零售未來亦將貫徹實施其數字化本地化「家•生活」戰略,不斷助力推動城市和鄉鎮的共同富裕發展。



國美零售已計劃於未來三年內通過新增直至約6,000間門店(於2021年6月30日之門店數量:3,895間門店,包括2,556間縣域店),將集團實體店之覆蓋範圍迅速擴大至中國三至六線城市,以全面迎接「振興鄉鎮經濟」政策所帶來的巨大商機。



與此同時,通過聚焦零售業及家服務業的全零售生態共享平台,國美零售正積極構建全品類商品覆蓋,包括但不限於家電、食品酒水、服飾鞋包、家居家裝、日用百貨、母嬰玩具、美妝個護等商品。基於國美零售、國美電器及國美真快樂均有自有的採購渠道及供應商,未來商品端將能實現全面的融合互補。而國美控股則與國美零售、國美真快樂共享物流倉儲設備,未來將進一步增強各方的配送能力。通過各自的優勢資源深化整合,預期將能夠大大提升國美全零售生態共享平台的營運效率、達致更佳的降本增效、盈利能力提升作用。



另外,國美零售此前接管大股東旗下五大創新業態,已大幅擴大其業務邊界,公司預計通過構建「全零售生態共享平台」而進入萬億規模的賽道,有望將帶來「百億收入、千億估值」的增量預期,足見其未來業務規模之巨大。



帝峯證券相信此次訂立的持續關連交易協議將為國美零售的戰略轉型提供全方位支撑,同時於「線上、線下、供應鏈、物流、大數據&雲、共享共建」六個平台的互聯互通共融發展下,國美零售未來將能夠全面加速推進「家•生活」第二階段戰略,以及持續的業務擴張。



可換股債券投資協議 帶來穩定收益

於2021年11月26日,集團間接全資附屬公司寧波鵬信興宇信息技術有限公司(「認購人」)與北京鵬潤時代物業管理有限公司(「發行人」)、國美倉儲物流投資有限公司(發行人之直接全資附屬公司)(「國美倉儲」)及安迅物流有限公司(發行人之間接全資附屬公司)(「安迅物流」)訂立人民幣9億元可換股債券投資協議。目前公司控股股東通過其全資實益擁有的迅贏投資有限公司及北京萬盛源物業管理有限責任公司間接擁有發行人80.5%股權,而發行人擁有國美倉儲的全部股權,國美倉儲則持有安迅物流的全部股權。另外,認購人現已持有發行人之19.5%股權。



根據可換股債券投資協議,認購人同意以年利率5%的利息率認購由發行人所發行的人民幣9億元的五年期債券,並可在認購人與發行人之間相互協議的情況下選擇額外延長兩年。於前述債券期限內,認購人擁有購股權,可將債券本金轉換為發行人的股權。行使購股權完成後,認購人將持有發行人30%股權,而發行人將被視為公司的聯營公司。在購股權尚未被行使的情況下,發行人有權於發行日期起計第三周年後的任何時間提前贖回債券之尚未行使餘額(連同應計利息)。



上述交易將有助集團提高資金使用效率,並帶來穩定的利息收入,從而增加集團的收入及提升盈利能力。與此同時,購股權使認購人在未來時點上能適時進一步獲得發行人的股權,進而持有未來高速增長的安迅物流。安迅物流為全國綜合物流服務供應商,其主要業務為提供倉庫管理、幹線運輸、綜合宅配送貨及安裝以及售後服務,並提供包括大型家電、家裝、家居、運動器材、3C產品及快速消費品等的一站式綜合物流解決方案。其服務範圍涵蓋31個省級行政區,超過700個地/縣級城市及超過2,800個區/縣,並於全國各地超過42,000個四級鄉鎮均有完整配送網絡。故此,收購安迅物流的股權將有助進一步增強集團的物流能力,加快集團向全零售生態共享平台的戰略轉型及「家•生活」戰略的推進,與集團發展方向高度契合。



估值︰重申「強烈推薦買入」評級,維持目標價每股2.15港元

根據上述各協議所訂立的年度交易金額上限計算,結合此前託管服務協議的股權獎勵目標,國美零售的線上線下雙平台於未來三年的預測年度GMV將迎來爆發性增長,並有望持續實現正經營現金流,提升盈利能力。與此同時,考慮未來進一步增持安迅物流的股權所帶來的潛在估值提升空間,亦將釋放巨大價值。因此,帝峯證券重申其「強烈推薦買入」評級,維持目標價每股2.15港元,以反映公司持續實現業績增長目標的能力。







話題 Press release summary



部門 消费者

http://www.acnnewswire.com

From the Asia Corporate News Network



Copyright © 2021 ACN Newswire. All rights reserved. A division of Asia Corporate News Network