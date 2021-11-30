黃春華基金會向母校武漢大學捐贈4,000萬美元 創造該校有史以來個人捐贈最高紀錄



美國，帕薩迪納, 2021年11月30日 - (亞太商訊) - 在中國武漢大學建校128週年慶典之際，校友黃春華博士通過其個人慈善基金會---黃春華基金會---向武漢大學捐贈4,000萬美元，感謝母校的教育之恩，以推動高等教育、人類健康和增長驅動型的創新。黃春華博士的此次捐款是武漢大學有史以來收到的最大一筆個人捐贈。加上9月份向英國思克萊德大學捐贈的7,000萬美元，黃春華基金會今年僅向黃博士兩所母校捐贈就累計高達1.1億美元。

黃春華基金會創始人兼主席黃春華博士﹝右﹞和武漢大學校長竇賢康教授﹝左﹞共同簽署歷史性的捐贈協議

今天較早時，捐贈簽字儀式以國際連線方式在中國武漢大學及美國加利福尼亞州帕薩迪納的基金會總部兩個分會場正式舉行。



這筆4,000萬美元的資金將用於為武漢大學尤其是其經濟與管理學院的管理學科吸引和招募頂尖學者，培養和創造具有卓越領導能力的創新創業人才，以及為提高研究和教學能力方面提供重要而長遠的支援。



黃春華基金會創始人兼主席黃春華博士表示：「進入武漢大學學習是我走向世界的重要起點。我深信，我的個人所有成就都離不開母校的培養。」



黃春華博士補充：「今天的捐贈也是我踐行承諾—在柏嘉金融公司成立5年內取得巨大商業成功後，我將從個人財富中向中國母校和英國母校捐贈累計至少1億美元。」



黃博士於2016年年底在美國洛杉磯創立了私募投資公司---柏嘉金融公司。5年內柏嘉金融在黃博士的領導下實現黃博士的願景—以空前的速度實現了創紀錄的營收和規模，鑄造了世界商業史上的最新傳奇。



武漢大學校長竇賢康教授表示：「武漢大學作為黃博士的母校，我們為培養出像他這樣具全球視野的企業家感到非常自豪。我們衷心感謝校友黃博士和黃春華基金會對我校的慷慨捐助，為我校培養一流的創新人才，提升科研創新能力，為武漢大學建設具中國特色的世界一流大學作出貢獻。」



2021年9月，黃春華基金會向英國思克萊德大學提供7,000萬美元的捐贈，這是該校以及蘇格蘭所有大學有史以來收到的最大單筆捐贈。資金將用於建設一座全新的科技和創新大樓，以及史蒂芬·揚國際商業研究學院。



黃博士在武漢大學獲得經濟學學士學位，並在英國攻讀工商管理碩士和博士學位後，於1994年到香港加入現滙豐證券，開創了中國股票基礎分析的先河。之後加入里昂證券和法國巴黎銀行，成為香港選股最准和對香港股市預測最准的分析員，也成為香港乃至亞洲金融市場的傳奇「金手指」。此後參與中國汽車行業和全球新能源汽車的發展，並參與和帶領超過20多家公司上市。



黃博士於2016年在加利福尼亞州帕薩迪納市創立了柏嘉金融公司，隨後投資於醫療器械、醫藥、TMT、工業與自動化，以及食品成分等範疇，專注改善全球人類狀況。在柏嘉金融的投資公司組合中，英諾醫療集團是2019-新冠病毒病抗原快速檢測的全球領導者和最大供應商，在美國、英國、法國、新加坡和中國設有製造工廠。迄今為止，英諾醫療集團已在全球範圍內提供了超過 20億只快速檢測試劑。



2021年11月1日，黃博士被加利福尼亞州議會評為「2021年度慈善企業家」，以表彰他將總部位於加州的柏嘉金融公司打造成一家空前規模和速度的全球常青基金時所表現出的卓越領導力，以及他通過其基金會進行大筆捐款來改善人類狀況的善舉和承諾。柏嘉金融還因其對加利福尼亞州和全球的非凡貢獻而被加利福尼亞州議會評為「2021年度最佳企業」。



2021年11月上旬，英諾醫療集團與國藥集團的中國生物技術股份有限公司成立了一家全球合資企業Sino-Innovax Biotech Pte Ltd，專注於為世界各國人民提供關鍵疫苗，包括獲世界衛生組織批准使用的2019冠狀病毒病疫苗。



有關黃博士及其基金會的更多資訊，請瀏覽 www.charleshuangfoundation.org。



有關黃春華基金會向武漢大學的捐贈



4,000萬美元的捐贈主要包括以下六個項目：



-- 柏嘉 / 英諾永續講席教授基金：吸引和招募全球頂尖學者，以提升管理學科、自然科學和醫藥 / 醫學 / 健康相關領域的研究和教學。

-- 英諾卓越獎學金計劃：一項以績效為基礎的獎學金計劃，獎勵最傑出和最具創新精神的學生，鼓勵科研創新。

-- 英諾大學生創新成果獎：獎勵在「創新、創意、創業」方面取得突出成就的學生，幫助他們培養創新創業能力。

-- 英諾國際交流獎學金計劃：透過獎學金贊助與世界一流大學的交流計劃，幫助武漢大學培養更多具全球視野和國際競爭力的創新人才。

-- 英諾創新創業實踐中心：建設一棟新大樓，提供中國大陸一流的公共平臺和設施，支持大學生自主創新、校企協同教育和創業。

-- 武漢大學經濟與管理學院柏嘉教育基金：專為經濟與管理學院設立的專項教育基金，以吸引和招聘學院管理學科的頂尖學者和傑出人才，促進國際交流項目，資助傑出學術成就獎。



柏嘉金融公司簡介

柏嘉金融公司總部位於美國加利福尼亞州帕薩迪納市，是一家常青私募股權公司，專注於造福世界的創新技術和產品。柏嘉金融專注於醫療器械、醫藥、TMT（科技-傳媒-通訊）、工業與自動化，以及食品成分等範疇，以改善全球人類狀況。柏嘉金融投資組合公司遍佈歐洲、中東、東南亞和北美。投資組合公司包括英諾醫療集團、Sweegen Inc、Meepo Inc.、ATL Group Ltd、ASOCS、Caton Technology等。



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英諾醫療集團簡介

英諾醫療集團是一家全球健康篩查和診斷創新公司，致力為全球用戶提供公平、高價值的測試解決方案，以顯著提升全球的醫療成果。採用具戰略性和反覆迭代更新的方法，英諾醫療集團能夠創建、構造和部署大量可資用的測試，這些測試可因應用戶需求量身定制，為他們提供更佳的支援。憑藉跨越現在和未來的宏觀視野，英諾醫療集團開發了既簡便又安全的值得信賴的解決方案。該公司已迅速而靈活地成為全球最大的2019冠狀病毒病測試供應商，並矢志在傳染病、其他慢性病和健康管理方面延續這種成功模式。



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