Tuesday, 30 November 2021, 08:40 HKT/SGT Share: 業績增長強勁母公司順豐控股鼎力加持 順豐同城赴港IPO

香港, 2021年11月30日 - (亞太商訊) - 近日，杭州順豐同城實業股份有限公司（以下簡稱「順豐同城」）通過港交所聆訊，這標誌其IPO進程更進一步，即將叩開港股市場的大門。



據悉，順豐同城為「順豐控股集團」的控股子公司，自2019年起獨立化運作，經過不斷的積累和發展，已迅速成長為中國領先的第三方即時配送服務平台。根據艾瑞諮詢報告，按2020年、截至2021年3月31日止十二個月以及截至2021年3月31日止三個月的訂單量計，順豐同城是中國最大的第三方即時配送服務提供商，市場份額分別為10.4%、10.9%及11.1%，呈穩步提升之勢。



全面服务组合+广泛网络覆盖 订单量持续翻倍增长



作為即時配送領域的領跑者，順豐同城擁有全面的即時配送服務組合，能夠滿足不同用戶需求。順豐同城目前採用全場景業務模式，包括餐飲外賣等成熟場景，以及同城零售、近場電商及近場服務等非餐增量場景，并在市县數量、商圈、服務時段、客戶規模、客戶品類等方面形成廣泛的覆蓋。



受益於全面的服務組合與廣泛的網絡覆蓋，順豐同城的訂單量近年來出現迅速增長。招股書資料顯示，2018-2020年，順豐同城在非餐增量場景增速明顯，同城零售、近場電商及近場服務的訂單量複合年增長率分別為424.1%、105.7%及152.5%。截至2021年5月31日，上述三項業務的訂單量分別較去年同期增長272.4%、143.1%及223.2%，增長勢頭十分強勁。



與此同時，順豐同城憑藉強大的網絡覆蓋，疊加均衡的全場景訂單組合，幫助公司建立了龐大的客戶群，不斷增長的客戶群助推訂單量的持續增長，進而為公司的盈利增長打下堅實的基礎。



在客戶服務方面，順豐同城致力提供以客戶為中心的解決方案，為客戶提供卓越的客戶體驗。對於不同類別的消費者，順豐同城提供專業、可靠、全天候的即時服務，涵蓋不同的日常場景，滿足客戶的需求。同時，順豐同城擁有由專職騎手及眾包騎手組成的融合運力池，為客戶提供優質穩定的即時配送服務。



全面的服務矩陣、卓越的品牌形象及值得信賴的服務質量，不僅增強了順豐同城的客戶忠誠度，亦有利於商家客戶的品牌推廣。



技術創新助力運營管理 收入规模大幅攀升



順豐同城以領先的技術創新及數字化運營能力為基礎，支持公司的高效營運。目前，順豐同城已在CLS系統中應用大數據及AI技術，CLS系統可以讓公司有效管理業務流程，並支援騎手管理等其他日常管理需要。此外，通過API，公司的CLS還可為商家及消費者促使便捷的訂單管理，從而提升公司的服務響應能力及穩定性，並以達致更佳運營效率及減輕配送成本。



強大的技術實力、多元化的服務組合及卓越的品牌優勢，為順豐同城的業績增長提供了有力保障。招股書資料顯示，順豐同城於2018年、2019年及2020年分別實現收入人民幣（下同）993.3百萬元、2,107.0百萬元和4,843.4百萬元，複合年增長率達120.8%。2021年前5個月，順豐同城實現收入3,045.6百萬元，同比增長約113.1%，節節走高，營收規模穩步向上。



與母公司順豐控股協同發展 行業空間廣闊大有可為



值得一提的是，「順豐」品牌是中國物流行業最知名品牌之一，且順豐控股集團已經建立了由戰略合作夥伴與全國消費者組成的龐大客戶群。



可以預期，順豐同城的分拆上市，可以讓順豐控股集團形成在各業務板塊的協同，雙方共同打造「同城生態+」戰略佈局。一方面，可以借助順豐控股集團強大的背景實力，樹立新經濟的品牌形象，提升其知名度和市場份額，進而為順豐同城帶來龐大的訂單量；另一方面，順豐同城可以借助市場化資本加速業務擴張，搭建國際資本運作平台，形成多元化的生態佈局，不斷鞏固強化核心資源。



此外，順豐控股集團擁有大數據決策和AI驅動，而順豐同城承襲順豐控股集團的品牌基因，服務品質保障、騎手管理等具有優良傳統，能夠利用平台生態提高順豐同城的運行效率，有利於公司降低單位成本，探索新的配送場景，並進一步擴大客戶覆蓋面並增加客戶忠誠度，打造收入新增長極，推動可持續健康發展。



縱觀整個即時配送行業，隨著消費市場的升級及餐飲外賣市場的高速發展，疊加服務場景的不斷擴展及新業態與消費模式的創新，中國即時配送服務市場仍有巨大的發展潛力。根據艾瑞諮詢報告，預計2025年中國即時配送服務行業的年訂單量將達到795億單，2020年至2025年複合年增長率為30.5%。



目前，順豐同城此次通過港交所聆訊，意味著其上市進程正在加速。未來，憑藉全面的服務組合、領先的技術實力及家喻戶曉的口碑，順豐同城的市場份額有望持續擴大，具備更大的想像空間，非常值得期待。





話題 Press release summary



部門 Transport & Logistics

http://www.acnnewswire.com

From the Asia Corporate News Network



Copyright © 2021 ACN Newswire. All rights reserved. A division of Asia Corporate News Network

