Thursday, 25 November 2021, 10:49 HKT/SGT Share: 金嗓子新基地正式啟用 瞄準大健康市場提升多元產品力

香港, 2021年11月25日 - (亞太商訊) - 如今,健康問題已成為全球熱點。隨著信息技術的持續滲透及商業模式的不斷成熟,大健康產業展現出前所未有的強大潛力。面對如此市場機遇,中國領先的潤喉片製造商金嗓子(6896.HK)於近年來狠抓產業根基,圍繞需求導向,苦練產品內功,推升運營質效,聚焦未來發展。



穩扎穩打致勝 構建全新現代化生產企業

豪情壯志必不可少,穩扎穩打才是致勝之道。金嗓子的原生產場地位於市中心城區,由於城市發展及歷史原因,企業的發展將受擴張難度加大、交通物流不暢等因素掣肘,而新基地的建設一舉突破了這一困境,成為打開業績天窗的第一步。



據悉,新基地位於柳州市洛維工業園內,佔地超過120畝,共分兩期建設。其中第一期工程佔地70畝,建築面積達到7萬平方米,研發中心、生產廠房、倉庫及行政辦公大樓等一應俱全;第二期工程用地亦已落實,未來將引入高科技研發團隊,聚焦智能化未來,力求開發出更多元化、更具潛力的大健康產品,滿足多樣化的健康需求。



伴隨著新基地的啟用,全新的研發生產流程將金嗓子升華為全新的現代化生產企業,全自動化的生產線大大提升了生產效率及質量,在增加了金嗓子主打產品57%產能的同時,於環保、技術含量、製造質量等方面均獲得了顯著提升,進一步強化了企業的核心競爭優勢,奠定了高質量發展的堅實基礎。



11月10日,在新基地啟動媒體見面會上,金嗓子提出要重點著眼於大健康市場的發展機遇,推進健康產業園建設,以未來十年成為百億級細分行業龍頭企業為目標。



用實力說話 把握行業發展的全新趨勢

合理的戰略目標不光要抓住行業發展的主要趨勢,還要與自身實力相匹配,而金嗓子在產品力及品牌力上確有過人之處。



從產品力上看,金嗓子喉片、腸寶六寶系列及水果糖、螺螄粉等數十種產品共同組成了金嗓子多元化的產品陣列,其中金嗓子喉片被評為國家級新產品,產品在五大洲52個國家級地區熱銷。而強大的研發實力是金嗓子產品力能夠與時俱進不斷創新的根本保障。公告顯示,自1994年以來,金嗓子已成功開發31項產品,先後獲得過國內外專利及商標總數618件。



從品牌力上看,得益於強大產品力的有效支撐,金嗓子多年來深受國內外市場的認可。金嗓子喉寶早在2005就被認定為中國馳名商標;金嗓子亦在2010年《中國500最具價值品牌排行榜》中位列第263位,以33%的市場佔有率排在同類產品市場的第一名;後於2018年蟬聯《中國500最具價值品牌排行榜》,品牌價值達到71.5億元。



毫無疑問,金嗓子所獨具的產品力及品牌力優勢已然成為其業績增長的兩大引擎,驅動著金嗓子的穩步快速發展。中期業績報告顯示,金嗓子於今年上半年的收益同比增長83.1%,公司權益持有人應佔溢利同比大增415.8%,增長勢頭強勁。



綜合看來,新基地的投產將不僅意味著產銷雙增,亦能以更強的創新力推升金嗓子的多元產品力,帶來更立體豐富的品牌形象,從而翻開其高質量發展的新篇章。隨著消費者健康意識的持續增強,政策東風不斷,行業景氣度高企,立足於「單品牌、多品類、多渠道」的發展策略的金嗓子確有實力緊握未來機遇,乘風而起。





話題 Press release summary



部門 健康与医药

http://www.acnnewswire.com

From the Asia Corporate News Network



Copyright © 2021 ACN Newswire. All rights reserved. A division of Asia Corporate News Network