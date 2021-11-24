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來源 HG Semiconductor Limited 宏光半導體公佈於GaN Systems Inc.的戰略投資 利用其豐富經驗和行業專業知識

為集團在半導體行業發展奠定穩固基礎

香港, 2021年11月25日 - (亞太商訊) - 宏光半導體有限公司（「宏光半導體」，連同其附屬公司統稱「集團」；股份代號：6908.HK）欣然宣佈集團之全資附屬公司FastSemi Holding Limited已投資於氮化鎵（「GaN」）技術之領導者GaN Systems Inc.（「GaN Systems」），並同意透過認購GaN Systems之F-2系列可轉換優先股進行戰略投資。



GaN Systems於加拿大註冊成立，主要從事開發多種GaN相關產品，包括高電流GaN功率半導體。GaN Systems在GaN技術方面擁有深厚知識，並坐擁一支具備數十年GaN產品經驗之管理團隊。作為GaN功率晶體管公司，GaN Systems目前付運至全球汽車、消費者、工業及數據中心客戶，世界各地公司依靠其提供之晶體管以降低二氧化碳排放水平並提高電力系統之效用及能源效益。GaN Systems預計將進行資本融資，務求加快其GaN技術在汽車、消費者、工業及企業市場之創新及應用速度。是次戰略投資同時獲得頂級汽車製造商兼GaN Systems現有股東BMW i Ventures，以及Fidelity和Vitesco Technologies等參與。進行此投資後，宏光半導體將能夠提名一名加拿大獨立董事會觀察員加入GaN Systems的公司董事會。



宏光半導體憑藉其於半導體製造之行業專業知識，致力將其業務擴展至多種半導體，包括GaN相關產品。為進一步發展及深化其於GaN半導體行業之地位，集團冀利用GaN Systems之豐富經驗、資源及專業知識，進一步發展GaN半導體業務，以實現成為GaN半導體行業之領先及創新參與者的業務目標。



宏光半導體主席兼執行董事趙奕文先生表示：「集團預期此項戰略投資將為其GaN半導體業務的未來發展及前景奠定堅實的基礎。我們預期投資完成後，集團與GaN Systems可能有機會匯聚各自優勢，從而創造惠及兩者之協同效應，尤其是GaN Systems可為集團提供有關GaN器件製造之工藝界定及資格之專門技術支援（來自渥太華、加州及台灣），以達致同類最優生產良率目標及目標資格。有關技術支援亦可能包括僅屬GaN Systems專利之開發工藝元素，以及對就由此產生的工藝知識進行知識產權戰略調整。集團亦將能夠按最惠國待遇基準，從GaN Systems獲得有關互聯網數據中心（IDC）電源系統、電動汽車（EV）和太陽能逆變器應用之參考設計的技術支援。此外，GaN Systems提議讓集團旗下附屬公司成為GaN Systems的代工合作夥伴，並訂立特許協議，讓集團可以使用GaN Systems的若干GaN技術製造半導體元件。憑藉到位的戰略藍圖，我們致力進一步提升業務表現，為我們的股東創造長遠價值。」



關於宏光半導體有限公司

宏光半導體有限公司（6908.HK）主要在中國從事半導體產品包括發光二極管（「LED」）燈珠、LED照明產品、快速電池充電產品及以及新一代半導體氮化鎵（「GaN」）相關產品的設計、開發、製造、分包服務及銷售。憑藉多年來在LED製造方面的行業專業知識，集團致力加快步伐研發及拓展GaN相關產品的應用，矢志成為一間集芯片設計、製造生產及銷售的半導體領先企業。集團策略性持有VisIC Technologies Limited的21.86%股權，將利用各自優勢，共同研發GaN的相關芯片及產品。



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關於GaN Systems Inc.

GaN Systems Inc. 總部設於加拿大渥太華，是全球領先的氮化鎵（「GaN」）功率管理設備製造商，產品覆蓋汽車行業、互聯網數據中心（「IDC」）和可再生能源領域。





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