受益百億戰略合作 中原建業進入持續高增長階段

香港, 2021年11月23日 - (亞太商訊) - 11月19日,建業集團與中原銀行簽署戰略合作協議,雙方將建立長期戰略合作夥伴關係,中原銀行意向爲建業集團提供總額不超過人民幣100億元的綜合融資服務。本次戰略合作協議的簽署,彰顯了建業集團融資能力和强大生存力,對集團所屬企業的未來發展提供了有利保障。受利好消息加持,當日建業系股價集體上漲,中原建業(09982.HK)上漲4.24%。



資料顯示,中原銀行是河南省首家省屬地方法人銀行,分支機構網點覆蓋全省。中原銀行十分重視支持地方經濟社會發展,不斷强化服務地方經濟、服務實體製造業、服務中小企業、服務人民的戰略方向,將金融資源更好地用于支持中部地區崛起、重大基礎設施、新型城鎮化等重點領域,持續發揮金融服務民生的社會效益,全面助力現代化河南建設新局面。



此次中原銀行與建業集團簽署合作,也志在携手共進,深耕河南布局未來,以實際行動助力中原區域發展。這一目的與中原建業戰略規劃高度融合,作爲建業集團的輕騎兵,中原建業是由建業集團分拆、以輕資産代建爲主要業務模式的上市公司。在發展中,中原建業深耕河南,帶動河南區域以及以鄭州爲中心、周邊500公里範圍的大中原區域協同發展,進一步實現規模與效益的提升。



與傳統地産開發商的重資産屬性不同,代建模式的最大特徵在于輕資産運作,不需要依靠自身資金投資拿地,而是以專業的管理經驗及品牌勢能承接委托方的建設需求。這樣的模式無疑與當前防範金融風險的宏觀政策取向,以及推動投資和開發相分離的主流趨勢相契合。



受益于代建行業輕資産、負債低、高利潤、抗周期等特點,本年度中原建業實現了高速發展,日前公布的前10月銷售數據顯示,截至2021年10月31日,中原建業在管項目共計258個,總建築面積爲3,075.5萬平方米。2021年前10月,中原建業累計簽約76個項目,同比增長16.9%,對應新增合約建築面積880.5萬平方米,同比增長27.1%。



從市場發生的趨勢來看,代建已成爲産業鏈價值轉移的新方向之一。而此次,建業集團與中原銀行簽署百億合作,無疑也爲中原建業的未來發展掃清了障礙,再次延續了中原建業高速發展態勢。受此利好加持,中原建業也將進入持續高增長階段。





