行動基因與善覓宣佈合併 展現香港醫療科技世界級潛力

香港, 2021年11月22日 - (亞太商訊) - 亞洲領先的癌症治療方案供應商ACT Genomics Holdings Co. Ltd.(以下簡稱「行動基因」)宣佈與香港及泰國的肺癌診斷專家善覓有限公司(善覓)正式合併。行動基因及善覓均為香港科技園公司(科技園公司)的園區公司,坐落於香港科學園。是次合併將為亞洲增添一個綜合腫瘤診斷基地,展現香港、大灣區以至全球的醫療科技潛力。

圖片:行動基因與善覓合併簽約儀式,由善覓董事長莫樹錦教授(右)及行動基因財務長陳耀強(左)主持,並由(後排右至左)香港科技園公司主席查毅超、創科局局長薛永恆、創科局常任秘書蔡淑嫻擔任見證嘉賓。簽約儀式完成後,莫樹錦教授成為行動基因董事長。

該新世代腫瘤診斷基地將提供一系列創新及先進產品,應用於組織及液體測試及不同的診斷技術平台,包括次世代定序(Next Generation Sequencing, NGS)、數字PCR及基因芯片等;其服務亦會涵蓋臨床應用中所有不同階段的癌症,並於夥伴診斷開發及藥物研發方面為製藥公司提供支援。



GLOBOCAN的最新癌症統計數據顯示,2020年全球約有1,930萬宗新增癌症病例,以及990萬宗因癌症而死亡的個案,當中亞洲佔新增病例的49.3%以及死亡個案的58.3%。



合併後的集團將擁有四間全資實驗室,兩間位於香港、一間位於台北及一間位於曼谷,當中香港及台北的三間實驗室均獲得美國病理學家學會(CAP)的權威認證。此外,該集團與佳能醫療系統(Canon Medical Systems)的合資企業在日本神奈川亦擁有一間獲CAP認證的實驗室,以及另一間與Cerba Research的合資企業於台北新成立的實驗室,專注於免疫組織化學及流式細胞術研究。經擴充後的公司在香港、台北、東京、新加坡、曼谷和威爾斯(英國)均設有辦事處,進一步發揮其協同優勢,為亞洲及歐洲的醫療及醫藥社群提供服務。



行動基因執行長陳華鍵博士表示:「行動基因與善覓的合併將大幅擴闊我們在產品供應、業務策略及未來願景各方面的視野。合併後的集團將能更有效運用雙方各自的領導優勢,合組成新世代的腫瘤診斷基地,同時投入於亞洲的環境、社會和管治(ESG)工作。」



善覓有限公司董事長莫樹錦醫生表示:「我們很高興加入行動基因的大家庭,善覓的團隊已準備好運用我們的專業技術及知識為擴充後的集團作出貢獻,尤其在肺癌及第一手臨床經驗等領域。雙方資源經整合後將產生協同效應,協助我們為臨床醫生提供更全面的方案及服務,實現以病人為先的目標。今次合併亦將協助我們接觸更多其他地區的病人及製藥公司。」



莫樹錦醫生現已成為行動基因的董事長。



行動基因及善覓均曾獲得科技園公司精英企業計劃的資助,在獲得行業專家的大力支持以外,所有資助均投放於科研用途-這亦是擴充後的集團在追求科技卓越方面的核心價值。



香港科技園公司行政總裁黃克強表示:「科技園公司邁向成立20年,多年來一直引領香港創科發展,並持續為所有園區公司構建強大的創科生態圈,為他們提供成長及發展空間。我們很高興見證科學園內兩間醫療科技先驅進行合併,標誌著我們蓬勃的生態圈及醫療科技市場持續壯大。在政府的支持,以及新基建與人才均就緒下,香港充分具備一切條件支援醫療科技企業的擴充,以及引領大灣區內外的醫療科技發展。」



關於行動基因

行動基因是一家以創新為導向的癌症管理方案提供機構,在香港、台北、新加坡、東京、曼谷和威爾斯(英國)設有服務據點。我們運用次世代定序 (NGS) 技術、CAP 國際認證的實驗室、經驗豐富的生物資訊學團隊和專有的 AI 演算法,向醫療專業人員提供最佳的癌症治療計劃、免疫治療評估、癌症復發和耐藥性監測,以及癌症風險評估服務。與眾人攜手,以「精準醫療,對症下藥」為理念。





