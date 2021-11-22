Monday, 22 November 2021, 10:41 HKT/SGT Share:

來源 Apollomics, Inc. 冠科美博（Apollomics）Uproleselan 注射液（APL-106）用於治療復發或難治性急性髓系白血病的中國 III 期臨床試驗第一例受試者成功入組

中國杭州市、上海市和美國加州福斯特市, 2021年11月22日 - (亞太商訊) - 冠科美博（Apollomics Inc.），一家致力於發現和開發腫瘤單藥及組合療法的創新生物製藥公司，今天宣佈，Uproleselan 注射液（APL-106）用於治療成人復發或難治性急性髓系白血病的中國 III 期臨床試驗第一例受試者成功入組。冠科美博已從 GlycoMimetics 獲得 Uproleselan 在大中華區的授權許可。



公司聯合創始人、董事長兼首席執行官余國良博士表示：“對冠科美博來說，這是我們的首個III 期臨床試驗，APL-106 的第一例受試者入組是一個重要轉捩點，我們現在已成為一家後期開發階段公司，急性髓系白血病（AML）是一種具有高度侵襲性的血液腫瘤，復發或難治性 AML 患者的預後極差。APL-106 通過一種創新機制發揮作用，它把癌細胞從骨髓中趕出來，再用化療殺死癌細胞。這種組合療法可能會對復發或難治性 AML 患者的生存產生重要影響。”



APL-106 III 期臨床試驗一項隨機、雙盲、安慰劑對照、橋接研究，旨在評估 Uproleselan 聯合化療對比單獨化療用於治療中國復發或難治性急性髓系白血病受試者的有效性。該試驗將招募約 140 名患有原發性難治性 AML 或復發 AML（第一次或第二次未治療復發）並符合接受誘導化療資格的成人患者。除了該III期臨床試驗外，APL-106在中國的開發專案還包括一項正在進行的 I 期藥代動力學（PK）和耐受性研究。



APL-106 III 期臨床試驗的主要臨床終點是整體存活率，次要終點包括緩解率和緩解持續時間，以及 Uproleselan 能否降低口腔黏膜炎（一種與化療相關的副作用）的發生率。冠科美博將在中國約 20 個血液腫瘤臨床研究中心開展這項研究，有關該 III 期臨床試驗的更多資訊，請訪問 clinicaltrials.gov(NCT05054543)。



關於 Uproleselan 注射液（APL-106）

Uproleselan 注射液（APL-106）是由 GlycoMimetics 發現和開發的創新藥。Uproleselan（yoo' pro le' sel an）能阻斷 E-選擇素（骨髓細胞上的一種粘附分子）與血液癌細胞的結合，從而阻斷骨髓微環境中白血病細胞的耐藥機制。冠科美博從 GlycoMimetics 獲得了 Uproleselan 的授權許可，擁有中國市場（中國大陸、香港、澳門和臺灣）的臨床開發、生產和商業化銷售權利。美國食品藥品監督管理局授予 Uproleselan 治療成人復發或難治性急性髓系白血病突破性療法認定，Uproleselan還被中國國家藥品監督管理局（NMPA）藥品審評中心（CDE）納入突破性治療品種。



關於急性髓系白血病（AML）

急性髓系白血病（AML）是一種血液和骨髓的腫瘤。它是一種侵襲性疾病，導致骨髓產生不能執行正常功能的未成熟細胞，並發展成白血病細胞。在美國，每年約有 20,000 例 AML 新發病例，5 年生存率為 28.7%1。2019 年中國 AML 新發病例約 26,900 例2，復發或難治性 AML 預後極差。



1National Cancer Institute Surveillance, Epidemiology, and End Results (SEER) Program

2CIC Report



關於冠科美博（Apollomics Inc.）

冠科美博（ Apollomics Inc.）是一家創新型生物製藥公司，致力於研發腫瘤靶向和免疫單藥及其組合療法。公司產品管線有多個處於不同開發階段的專案，包括為恢復機體免疫系統識別能力和殺死癌細胞的新型人源化單克隆抗體和為針對失控的生長信號通路的靶向療法。公司在中國杭州市、上海市和美國加州福斯特市均有運營實體。欲瞭解更多資訊，請訪問 www.apollomicsinc.com。



冠科美博聯繫方式：

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Wilson W. Cheung

首席財務官

電話：(650) 209-4436

Email：wcheung@apollomicsinc.com



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張立平

高級市場總監

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