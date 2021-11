中國通海金融榮獲Marketing Events Awards 2021「最具成本效益營銷」大獎

香港, 2021年11月19日 - (亞太商訊) - 中國通海金融集團(「中國通海金融」或「集團」)欣然宣布,公司憑藉明確的市場定位及靈活的營銷策略,以集團旗下華富財經Quamnet聯乘Direct Spot推出的《牛熊雙倍賞》優惠推廣活動成功勇奪Marketing Events Awards 2021「最具成本效益營銷」殊榮。



此獎項旨在表彰在有限預算內構思和執行,同時能夠引起關注並提高品牌知名度的營銷活動,獲獎的項目除了能貫徹具成本效益的財政預算,亦必須有效增加客戶參與度。集團推出「牛熊雙倍賞」以推廣旗下專為牛熊窩輪而設的手機交易平台,活動期間開戶數量及用戶活躍度顯著上升,並獲得公眾熱烈迴響,佳績有目共睹。



能於業界頂尖的頒獎活動脫穎而出,不但彰顯了中國通海金融的市場價值,同時亦突顯團隊的熱忱及專業。作為一家以客為本,為客戶提供全方位專業服務的金融服務機構,中國通海金融將再接再厲,創造更多具前瞻性的市場推廣活動,繼續走在市場尖端。



中國通海證劵副行政總裁趙進傑先生、董事總經理甄靜敏小姐、中國通海金融財經媒體董事總經理陳耀峻先生,及中國通海金融市場推廣及企業傳訊部主管陳靜妍小姐代表出席假唯港薈舉辦之頒獎典禮暨晚宴,與一眾同業和嘉賓見證殊榮,共證盛事。



The Marketing Events Awards由國際權威市務雜誌《Marketing》主辦,旨在表揚亞洲區內優秀的市場推廣活動、管理及策劃,是業界的觸目盛事。來自北亞各地區資深業界人士以及《Marketing》雜誌的編採團隊組成專業評審,以優越創意、市場策略及精準的營運為評選準則,表揚非凡的市場推廣活動。



關於中國通海國際金融有限公司

中國通海國際金融有限公司(「本公司」,股份代號: 00952.HK),為香港聯合交易所有限公司的主板上市公司,是一家以香港為基地的金融服務機構。本集團於 1997 年在香港上市,並於 2017 年正式加入泛海控股股份有限公司(股份代號: 000046.SZ)大家庭。中國通海金融致力打造成為全方位,全牌照的綜合性金融平台。公司主要業務包括經紀業務、利息收入業務、企業融資業務、資產管理業務和投資及其他業務。本公司致力成為香港及中國企業與個人投資者的理想金融服務夥伴,並為客戶提供卓越的一站式財經服務。本公司並透過中國深圳、上海、瀋陽、寧波、大連、北京、成都、杭州及廈門的代表處或全資擁有的外資企業,以及透過 Global Alliance Partners 及 Oaklins International 的網路及成員,為客戶提供資本市場服務。



如有垂詢,請聯繫:

中國通海國際金融有限公司–公共關係與傳訊

陳靜妍 (Jane Chan) 電話:(852) 2217-2888 電郵:jane.chan@tonghaifinancial.com

盧秋玲 (Mandy Lo) 電話:(852) 2217-2753 電郵:mandy.lo@tonghaifinancial.com

陳碧虹 (Charlie Chan) 電話:(852) 2217-2504 電郵:charlie.chan@tonghaifinancial.com





