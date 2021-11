Friday, 19 November 2021, 11:15 HKT/SGT Share: 祖龍娛樂獲納入MSCI中國小型股指數

香港, 2021年11月19日 - (亞太商訊) - 國際指數編制公司MSCI公佈了2021年11月半年度指數評估結果,祖龍娛樂有限公司(「祖龍娛樂」或「公司」,股份代號:9990.HK)獲納入MSCI中國小型股指數成分股,此項變動將於11月30日收盤後生效。



此次獲納入MSCI中國小型股指數,充分體現了國際資本市場對祖龍娛樂市場表現及發展潛力的認可,亦將有助於提升公司於國際資本市場的知名度,從而促進公司的股東結構優化及流動性提升。祖龍娛樂此次納入MSCI中國小型股指數,將助力於祖龍娛樂吸納更加多元化、國際化的投資者,同時也將祖龍娛樂的影響力擢升梯級,進而實現祖龍娛樂的投資價值。



MSCI中國指數是由摩根士丹利資本國際公司編制以跟蹤中國概念股表現的指數,是全球投資者用作投資選股標準的基準指數之一,其成分股涵蓋中國資本市場上兼具發展潛力及投資價值的公司,成分股變動對機構投資者調整投資組合具備重要影響。



近期元宇宙概念的爆火也為祖龍娛樂帶來了嶄新發展契機,遊戲是最貼近元宇宙的產品形態,祖龍娛樂擅長的MMORPG領域更是與元宇宙的經濟系統穩定、虛擬身份認同強、強社交性、沉浸式體驗等特點一脈相承。呼之欲出的元宇宙雛形很可能由MMORPG遊戲孕育,在該領域擁有領先研發經驗與底層邏輯的祖龍娛樂更有希望搶佔先機。對於虛幻引擎4研發的熟心百煉是祖龍娛樂打造元宇宙的技術優勢,《龍族幻想》《鴻圖之下》等多個使用虛幻引擎4打造的精品化IP已搭乘全球化戰略的快車,逐漸影響到全球各地的遊戲玩家。



祖龍娛樂旗下16款產品在超過170個地區市場發行,可支持14種語言的70多個地區版本,為元宇宙遊戲搭建奠定了全球用戶基礎。近年來,祖龍娛樂提出的多品類、精品化、全球化發展戰略已進入到全面部署落實階段,全球研運品類覆蓋開放世界、女性向、射擊、SLG等,為祖龍娛樂元宇宙搭建積累了充足的市場經驗。祖龍娛樂將以長線發展為目標,繼續耕耘遊戲自主發行佈局,讓全球用戶領略到中國文化與遊戲藝術的魅力。



展望未來,公司將繼續堅持精品化戰略及全球化佈局,不斷開發多品類業內領先的精品遊戲,拓展發行模式和渠道,並通過對技術的不斷深耕和突破,挖掘潛在的機遇,提升公司的盈利能力及資本市場表現,為股東及投資者帶來可持續的投資回報。





