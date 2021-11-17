中信國際電訊CPC與應科院合作邁進新階段，攜手研發擴增實境融合人工智能技術項目，為企業帶來創新營運模式

|
|
|
|CITIC Telecom CPC
|Oct 26, 2021, 17:49 HKT/SGT
|中信國際電訊CPC成為Check Point首個大中華區託管服務合作夥伴 推出全新TrustCSI™ EDR服務 提供端點偵測及回應解決方案
|Sept 30, 2021, 11:23 HKT/SGT
|中信國際電訊CPC夥拍Zscaler推出雲端原生TrueCONNECT(TM) SASE安全存取服務邊緣解決方案，為持續擴展的SD-WAN邊緣服務提供全面保障
|Aug 20, 2021, 17:57 HKT/SGT
|中信國際電訊CPC榮膺Frost & Sullivan 2021 最佳實踐獎 (Best Practices Award)
|June 9, 2021, 12:56 HKT/SGT
|中信國際電訊CPC嬴得2021年度數據雲全球大獎 (Datacloud Global Awards)
|May 13, 2021, 11:39 HKT/SGT
|中信國際電訊CPC在人工智能挑戰比賽中獲殊榮
|May 5, 2021, 12:30 HKT/SGT
|中信國際電訊CPC憑「DataHOUSE AR 千里眼」於「2021年度新加坡商業評論 - 卓越科技獎 (SBR TEA 2021)」中榮膺「電訊業擴增實境及虛擬現實項目(Augmented & Virtual Reality Award for Telecommunications)」獎項
|Mar 18, 2021, 11:38 HKT/SGT
|中信國際電訊CPC採用行業領先的Cloudian對象儲存平台推出SmartCLOUD™ Object Storage 對象儲存服務
|Jan 12, 2021, 11:06 HKT/SGT
|中信國際電訊 CPC持續擴大東盟業務據點 全力支援企業拓展創新科技業務和智慧城市發展
|Dec 10, 2020, 18:36 HKT/SGT
|中信國際電訊CPC 榮膺2020年度亞洲通訊大獎
|Oct 29, 2020, 20:41 HKT/SGT
|中信國際電訊CPC X OpenRice《開飯喇！》藉數碼轉型建設FoodTech生態圈 成效超乎想像
|Sept 24, 2020, 19:46 HKT/SGT
|中信國際電訊CPC與應科院攜手顛覆客戶體驗 共同研發糅合擴增實境技術的操作及維護方案
|Aug 27, 2020, 12:16 HKT/SGT
|中信國際電訊CPC獲得VMware Cloud Verified標誌
|June 3, 2020, 12:49 HKT/SGT
|正確備份 助企業邁步向前
|Feb 28, 2020, 16:53 HKT/SGT
|中信國際電訊CPC宣佈委任新副董事長及行政總裁
|Feb 18, 2020, 16:26 HKT/SGT
|中信國際電訊CPC跨國雲端桌面、遠程接入服務讓業務不中斷
|Sept 2, 2019, 16:31 HKT/SGT
|中信國際電訊CPC榮膺Frost & Sullivan 2019最佳實踐獎 (Best Practices Award)
|June 19, 2019, 15:03 HKT/SGT
|中信國際電訊CPC宣佈任命環球業務及伙伴拓展部新任高級副總裁 積極拓展全球業務和增強業務伙伴關係
|June 3, 2019, 17:37 HKT/SGT
|中信國際電訊CPC與應科院宣佈攜手合作共同開發糅合擴增實境技術的新一代操作及維護技術
|May 6, 2019, 10:25 HKT/SGT
|中信國際電訊CPC進一步優化TrueCONNECT™ Hybrid軟件定義廣域網方案，結合尖端SD-WAN科技為市場帶來創新方案
|Dec 7, 2018, 18:28 HKT/SGT
|中國跨境數據通信產業聯盟2018年度會員大會在北京成功召開
|更多新闻 >>