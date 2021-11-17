Wednesday, 17 November 2021, 19:41 HKT/SGT Share:

來源 CITIC Telecom CPC 中信國際電訊CPC與應科院合作邁進新階段，攜手研發擴增實境融合人工智能技術項目，為企業帶來創新營運模式 中信國際電訊CPC推出ICT-MiiND策略為全球企業創造新價值

香港, 2021年11月17日 - (亞太商訊) - 中信國際電訊集團有限公司（香港交易所股份代號：1883）全資擁有的中信國際電訊（信息技術）有限公司（簡稱「中信國際電訊CPC」）與香港應用科技研究院（簡稱「應科院」）的合作關係邁進新階段。雙方結合人工智能（AI）及擴增實境（AR）技術為各行各業及不同市場創造出前所未有的價值，以及與眾不同的體驗。憑著中信國際電訊CPC的演算法專業知識及強大AI實力，加上應科院的AR創新能力，推動資訊及通訊科技（ICT）行業向前邁進，透過可應用於不同行業的AI與AR整合方案，開拓嶄新的行業應用案例。

中信國際電訊CPC行政總裁李炳智先生（左）與香港應用科技研究院行政總裁葉成輝博士共同宣布第二期研發項目成果，結合人工智能（AI）及擴增實境（AR）技術為各行各業及不同市場創造出前所未有的價值，以及與眾不同的體驗。

邁進第二階段，中信國際電訊CPC與應科院透過結合AI與AR的強大功能，開創前所未有的價值。特點包括：數據可視化（Data Visualization）、認知物件辨識及中介軟體（Middleware）升級。

中信國際電訊CPC行政總裁李炳智先生表示：「推動智慧創新的企業文化及擁抱智能技術發展是我們的核心價值觀，亦是我們未來繼續取得成功的關鍵要素。中信國際電訊CPC作為致力以智能科技驅動的ICT賦能者，我們很高興與應科院再度合作推進第二期研發項目，透過雙方的行業經驗和技術交流，積極提升AI與AR技術發展，努力開發創新和實用的科技項目。這正好貫徹我們『創新‧不斷』的服務理念，也落實我們最新的ICT-MiiND（ICT-智賦）策略，以智慧思維推動智能創新。」



第一階段 – 善用AR技術，擴展無限可能

中信國際電訊CPC與應科院於2019年6月開展首階段合作，攜手拓展數碼化及AR技術，旨在提升各行各業的競爭力，讓ICT業界受惠。並在2020年9月，雙方成功推出一項共同研發的AR解決方案 —— 「AR千里眼」數據中心維護服務（簡稱「AR千里眼」），成功展示了於新冠疫情期間，發揮遙控工作策略的成效。借助該項以AR導向的智能眼鏡設備，不僅可讓身處數據中心的前線工程師遙距存取重要資料，亦能使前線人員和後勤支援團隊緊密合作，完成維護工序，不但助力解決了客戶及員工出差難題，更使後勤支援服務的生產力躍升高達五成。



應科院行政總裁葉成輝博士指出：「要讓智能化技術與創新科技持續發展，有賴建立一個完備的生態系統，以推動各行各業的持份者緊密合作。應科院與中信國際電訊CPC繼續攜手合作，將有助促進在創新研發、科技知識和行業經驗等各方面的交流，從而提升業界的營運效率、提升用戶體驗，為市場創造新價值。應科院作為科技發展的推動者，深信今次合作將帶來雙贏，創造出切實可行的商業應用方案，讓各行各業受惠。」



第二階段 – 結合 AI與AR功能，開拓更多商業價值

邁進第二階段，中信國際電訊CPC與應科院再跨出一大步，透過結合AI與AR的強大功能，開創前所未有的價值。ASTRI將提供軟件平台及客製化技術，中信國際電訊CPC則會透過虛擬及實體數據、AI能力和行業場景融合到AR智能眼鏡的顯示系統，建造出創新的機器學習模型。當中主要特點包括：



-- 數據可視化（Data Visualization）– 利用電腦視覺技術和機器學習演算法來加強數據整合，將為遙距工作者提供2D及3D圖，提升數據可視化。用戶可以使用 AR智能眼鏡來偵測、識別、定位和追蹤物件的位置，以及把操作手冊、分析數據，甚至是使用指南的實時遠程影像，投射到平視顯示系統，用作分析趨勢或問題，加快工作進程。



-- 認知物件辨識 – AI與AR整合服務將使用在中信國際電訊CPC的演算法和解決方案上運行的認知物件辨識系統（Cognitive Object Recognition System，簡稱CORS），提高物件映射（object mapping）的準確程度。透過AR智能眼鏡，用戶可以輕易辨識不同目標之間的關係。AR智能眼鏡藉著以數碼地圖、3D模型和虛擬資訊的形式，將實體（路徑）和因果關係投射到現實世界，進一步提升工作場所的安全水平。



-- 中介軟體（Middleware）升級 – 合作雙方將開發用於AR智能眼鏡的中介軟體，有助客戶配合不同的智能眼鏡如HoloLens 和Android的頭戴式裝置使用。



借助應科院的科研實力和專業知識，以及中信國際電訊CPC對市場的知識與行業經驗、跨地域的業務覆蓋、卓越的本地服務能力，相互結合各項先進科技及與第三方整合的豐富經驗，對是次合作將帶來莫大裨益，有助商品化流程及開拓嶄新的行業應用案例。雙方的合作關係能應用於不同行業的實際商用環境，創造出商業價值，其中包括：



-- AI與AR千里眼服務無論距離多遠，亦能達至無縫合作

簡化日常維護和檢測工作 – AI與AR整合服務將為前線人員提供更佳的電腦視覺能力。利用AR智能眼鏡結合可視化數據，前線人員可以即時查閱操作手冊及經分析的數據或圖表，甚至利用可視化數據提供預測和預防報告，一旦有任何問題，便會即時收到提示。在安裝及維護過程中，5G雲端連線可讓上級向前線人員發出清晰指引，逐一說明每個步驟及安排。



-- 電腦視覺及認知分析方案有助作出更佳決策

多場景企業營運規劃（如供應鏈管理） – 透過創新智能AR 解決方案於供應鏈營運工序，企業可利用數據視覺化和對象映射能力，為前線人員提供實時貨物定位和場景信息，協助他們迅速準確識別需要裝卸的貨品和流程規劃。



-- 預測性的客戶體驗可讓客戶獲得最大價值

提升各行各業的客戶服務體驗 – AI及AR可讓企業利用預測和規定的數據，預先了解客戶所需，提供與眾不同的客戶體驗。



延伸ICT-MiiND策略，締造創新而智能化的未來生態系統

在第二階段的合作關係，雙方共同研發的AI與AR整合服務，進一步加強中信國際電訊CPC的ICT-MiiND策略，結合「智能」與「創新」兩大元素，致力為客戶把技術潛力轉化為商業價值。中信國際電訊CPC同時積極締造「賦權生態系統」，成為智能科技驅動的數碼化推動者，利用ICT-MiiND策略推動企業客戶成功邁向智能化新紀元。



ICT-MiiND策略是對ICT平台和服務的全端 （full stack）數據全鏈路打通及連接，採用最先進的容器技術（container technology）及創新智能運維模組（Artificial Intelligence for IT Operations，簡稱AIOp），加強「智能」元素。與此同時，應科院則藉著注入其科研實力和專長，提升「創新」元素。



中信國際電訊CPC首席信息及創新總裁鄺偉基先生表示：「我們的數據科學和分析專家團隊運用本公司數十年來的豐富ICT經驗，以及對行業應用案例的深入認識，開發出廣泛的研究工作項目。我們相信憑著與應科院的緊密合作關係，加上各項新科技的發展，例如AI、AR、區塊鏈、5G、物聯網（IoT）及雲端，將可確保繼續找到創新而智能化的方式，協助各行各業獲得數碼轉型帶來的裨益 。」



中信國際電訊CPC簡介

中信國際電訊（信息技術）有限公司（「中信國際電訊CPC」）是中信國際電訊集團有限公司的全資附屬公司（香港交易所股份代號：1883），公司一直矢志透過先進技術及旗艦解決方案，包括TrueCONNECT™專用網絡服務、TrustCSI™信息安全解決方案、DataHOUSE™全球統一雲數據中心解決方案及SmartCLOUD™雲端運算解決方案，為全球跨國企業提供綜合數碼解決方案， 滿足不同行業的ICT服務需求。



憑借「創新‧不斷」的服務理念，中信國際電訊CPC積極利用創新技術，將人工智能、擴增實境、大數據，物聯網和其他尖端新興技術的強大潛力轉化為企業客戶的業務價值，協助客戶透過數碼化發展保持市場領先優勢、業務更具靈活性及成本效益，成為企業推動數碼轉型的重要策略夥伴。



中信國際電訊CPC以「服務在地，連接全球」的優勢，承諾為客戶提供最優質的全球化一站式ICT服務。全球化網絡資源連接超過160個服務據點、18個雲服務中心、30多個數據中心及2個全天候運作的安全運作中心，服務遍佈約160個國家，無縫連接亞洲、歐美、非洲、中東以及中亞等地區 。作為香港首個獲得ISO 9001、14001、20000、27001 及27017相關ICT服務認證的供應商之一，公司透過全球化服務佈局，多年不斷深耕各個行業與領域經驗，為企業提供專業的在地服務及交付能力，優質的客戶體驗和服務質量，成為領先的綜合信息智能化服務供應商。



請瀏覽 www.citictel-cpc.com 獲取更多資訊。



應科院簡介

香港應用科技研究院 (應科院)由香港特別行政區政府於2000年成立，其使命是透過應用科技研究，協助發展以科技為基礎的產業，藉此提升香港科技產業的競爭力。應科院的研發策略主要應用於五大範疇，包括智慧城市、金融科技、智能製造、健康技術以及專用集成電路。



應科院的主要科技研發領域可歸納於五個技術部門，當中包括﹕人工智能及大數據、通訊技術、網絡安全，密碼及可信技術、集成電路及系統及物聯網感測技術。



應科院致力研發應對產業、機構和社區需求的技術及培育科研人才，以創造經濟效益和改善民生。截至2020/21年度，應科院已將接近800項技術轉讓給業界，並於中國內地、美國及其他國家獲授超過900項專利。



如欲了解更多有關應科院的資料，請瀏覽 www.astri.org。



傳媒查詢：



Catherine Yuen

中信國際電訊CPC

(852) 2170 7536

電郵：catherine.yuen@citictel-cpc.com



Doris Choi

香港應用科技研究院

(852) 9166 6522

電郵：dorischoi@astri.org







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