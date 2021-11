Wednesday, 17 November 2021, 14:34 HKT/SGT Share: 香港公司治理公會舉辦ESG之氣候變化研討會 眾業界專家聚首共同探討ESG之氣候變化相關規管及披露實務

香港, 2021年11月17日 - (亞太商訊) - 2021年11月12日,香港公司治理公會(公會)舉辦的「ESG之氣候變化研討會」在線上舉行。約130位境內外上市公司及相關機構的代表通過線上參與了此次研討會。



公會副會長李俊豪致辭並表示,公會作為公司治理的思想引領者,舉辦本次研討會旨在積極響應國家碳達峰、碳中和目標,對香港上市公司如何應對氣候相關的監管要求提供前置性實務支持,希望研討會能為眾業內人士提供一個高效的交流平台,啟迪對氣候變化的思考與討論,分享如何提升執業人士的響應水平與治理顧問角色的發揮,為大家探討及解決實務問題提供幫助。



本次研討會獲多個監管機構與國際公司治理機構的大力支持,來自港交所、TCFD、MSCI、富時國際、CDP、普華永道、中石化、新世界中國的多位業內資深專家,與眾參會者通過網絡就港交所與氣候變化有關的重大監管舉措、TCFD建議概覽與現狀報告、MSCI ESG評級及其氣候變化之考量、ESG指引A4章氣候變化披露的重點內容與實務、國際投資者對可持續投資的需求、企業如何根據TCFD報告要求制定更具彈性的業務戰略、企業應對挑戰與滿足合規要求的實務問題及解決方案等前沿和熱點議題進行了分享與探討。



金融穩定理事會氣候相關金融信息披露工作組(TCFD)專家組成員、中國專家劉瑞霞女士介紹,TCFD是全球首個由非政府機構主導的工作組,旨在落實好G20峰會聯合國氣候變化框架公約及其商定結果,提出氣候相關金融信息披露建議,便於利益相關者使用。2017年,TCFD發佈了《氣候相關金融風險披露工作組建議報告》,確立全球氣候相關信息披露行業標準; 並自2017年起每年簽署和發佈歷年的《TCFD建議執行狀態報告》,提供歷年全球氣候相關信息披露實踐的總體情況。 2020年初以來,簽署和發佈《風險管理整合指南》《情景分析指南》,指導企業將氣候風險融入全面風險管理框架,加強氣候風險潛在影響評估。此外,TCFD近期將發佈《指標、目標和轉型計劃指南》和《投資組合調整技術》。



劉瑞霞女士表示,從全球來看,截至2021年8月31日,TCFD在全球範圍內獲得了2500多個機構的支持,包括1036家金融機構。支持TCFD建議的機構遍佈88個國家和地區,幾乎涵蓋了所有經濟部門。多個國家或地區已提出與TCFD建議相一致的法律和法規,最早的將於2022年生效。



2021年,TCFD審閱了2018-2020年時間內約1651家上市企業的報告,對這些上市企業氣候相關金融信息披露的整體狀況進行了評估。報告顯示,氣候相關金融信息披露的平均水平顯著提高。2019年和2020年之間的信息披露較過去任何被評估年度增長得都要多,這與圍繞氣候相關報告的全球勢頭相一致。治理建議的披露水平仍然較低。在治理方面,工作組提出了兩項建議披露,但這兩項是第二和第三最少披露的建議。歐洲仍是信息披露方面的領先地區。



香港聯交所上市科政策及秘書服務組副總裁李婉愉女士介紹,聯交所於11月5日刊發了供上市發行人參考的氣候信息披露指引,指引將TCFD的多個主要建議納入了ESG匯報規定。香港綠色和可持續金融跨機構督導小組亦已宣佈,擬於2025年或之前強制實施符合TCFD建議的氣候相關信息披露。



李婉愉表示,氣候信息披露指引有助公司評估如何應對氣候變化所引起的風險,並提供了實用貼士及指引,協助上市公司逐步根據TCFD的建議作出氣候變化匯報。聯交所將會檢視其ESG報告框架,以進一步配合TCFD的建議。聯交所亦將與其他監管機構合作制定藍圖,評估由國際財務報告準則基金會轄下國際可持續發展準則理事會將制定的新標準,及研究可行的實施方案,並會適時發出新指引。



「MSCI針對資產總額超过18萬億美元的200家資產所有者進行了一次問卷調研,並形成了《2021年全球機構投資者調研報告》,報告顯示,73%計劃在2021年底前,「顯著」 或者「適當」增加ESG投資」,MSCI副總裁韋志遠表示。對於凈零排放變革,韋志遠引用MSCI董事長兼首席執行官亨利 • 費爾南德斯的發言:「資本市場是推動凈零排放過程的關鍵力量,所有參與者都要采取一致的行動。其中資產所有者需對資本進行重新分配,資產管理者和銀行需要有效引導資金用於更綠色的投資和創新項目,而企業則需作出相關承諾」。



富達國際(Fidelity)大中華區公司治理及可持續投資業務總監王芳介紹,可持續投資的吸引力不斷提升,全球可持續投資領域在2021年第一季度吸引了1853億美元的資金凈流入,較上一季度的1583億美元增長了17%。歐洲和美國之外世界其他地區的凈流入明顯高於前幾個季度,主要歸因於日本和中國的增量。



富達國際關於氣候變化監督實踐和行動的新投票政策將於2022年生效,新政策將對不合關鍵標準的公司投反對票,涵蓋1000多家公司,包括以下範圍內的所有持倉:Climate Action 100+;高排放公司(按公司和行業劃分為70%);受氣候變化影響最大的和IIGCC高影響行業中的TCFD重大持倉。



「羅兵咸永道針對2021年7月10日之前已經披露ESG報告的香港上市公司,按照恒生行業分類系統的12個一級行業對其進行分類,從各行業隨機抽取了268家香港上市公司,對其披露的ESG報告進行了深入研究」,普華永道ESG合夥人韓廷存介紹說。報告顯示:



-- 2020年,54%的上市公司樣本披露了A4.1 重大氣候事宜的評估與應對,較2019年增長108%,但披露水平需要提升,披露氣候風險相關舉措仍將是未來重要挑戰;



-- 僅37%的企業披露了應對氣候變化政策,主要原因為上市企業對於氣候變化議題的理解不夠深刻,中國過去亦無針對性的法規、政策,企業對此定義較為模糊;



-- 調研顯示,少數企業已開始參考TCFD的框架詳細披露了氣候變化相關內容。此為氣候變化披露內容較為理想的形式,不僅能夠為應對氣候變化所作的舉措提供理論依據,還能夠展現公司轉危為機的主動性。



來自CDP的資本市場主管朱聆介紹,CDP全球環境信息研究中心是一家總部位於倫敦的國際組織,是全球唯一測量、披露、管理和分享重要環境信息的系統,CDP目前擁有全球最大的關於氣候變化,水和森林風險的信息數據庫,並且把這些運用於戰略性的商業投資和政策決定核心。CDP 提供數據給資本市場,企業等利益相關方,以匯聚行動力量來應對環境挑戰。朱聆表示,2021年,佔全球市值64%以上的1萬3千余家企業通過CDP披露了氣候變化、水安全和森林管理信息,披露總量較2020年增長37%。



中國石化副總裁兼董事會秘書黃文生先生分享了中石化在碳達峰碳中和方面的企業行動。 中國石化建立了覆蓋公司部門和所屬企業的與應對氣候變化行動相關的制度和組織體系,將應對氣候變化納入公司董事會及專門委員會進行發展戰略、重大投資等決策的重要考量因素。同時,在年度可持續發展報告中刊載董事會ESG管治聲明,說明董事會的治理角色。



黃文生介紹,中國石化運用TCFD框架對公司應對氣候變化相關工作進行分析和披露,通過第三方機構進行鑒證,確保碳排放等ESG指標的數據質量,積極開展利益相關者日常溝通,並且支持國際倡議,是全球契約LEAD成員。



新世界集團可持續發展經理劉廷軒,新世界集團通過與聯合國可持續發展目標進行對標,制定出環保、健康、智能、關愛這四大範疇及相關的量化指標。在環保範疇,新世界集團對範圍一及範圍二的碳排放密度、能源強度在2015財政年度基線上作出縮減承諾。通過提出應對計劃和措施,例如可再生能源藍圖規劃、開展既有建築能源管理和效益提升措施等,並定期分析和評估目標實現情況,2021財年,新世界集團實現了碳排放強度下降33%及能源強度下降20%的成績。



本次研討會通過各位演講嘉賓從合規監管、治理機構及投資者的期望、問題識別與解決方案、實務經驗與問題討論等四個層面上展開的多維度的遞進式研討,取得了以下共識或成果:



一、 氣候變化是當前國際社會高度關注的一個重大議題,在如何有效的識別組織所面對的氣候風險和機遇,科學地評估和披露這些風險和機遇對企業管治、戰略規劃、風險管理及財務狀況影響方面,TCFD 、CDP,SASB、CDSB,IIRC等國際組織在氣候相關財務信息的披露上達成了空前的廣泛一致,其強制性披露要求越來越高,正從發達國家和地區,向全球第次蔓延覆蓋,勢不可擋。TCFD 建議被認為是未來氣候信息披露的發展方向。



二、 在此背景下,世界各國與各地區監管機構相繼賦予董事會更多企業風險管理和可持續發展的責任,以國際機構投資者和公司治理評級機構為代表的利益相關者及社會,對董事和董事會期望也日益提高並更加激進,公司董事會更應審議重大的環境、社會和治理(ESG)等社會關切的問題,立足於長遠可持續發展。否則就會被負責任的機構投資者拋棄,明年ESG之氣候披露信息發佈後,在境外上市公司召開的周年股東大會上大家可能會收到不同的反饋,甚至激進行為,提醒大家一定要予以重視並提前付諸行動,特別是董事會秘書們。



三、 披露應對氣候變化相關信息成為各個行業每家企業不可回避的現實,大家一定不要存在僥幸心理,重在實務操作層面上提高響應水平,進行董事會動態治理,並根據各自企業情況,提出應對氣候變化的解決方案,不可盲目抄作業。公會將聯合有關機構繼續為大家提供專業培訓,適當時候董事會秘書專業委員會將編寫ESG之氣候披露實務指引,為大家提供支持及工具包。



四、 多年前國際總會及其各屬會就聯合推動一項計劃,在全球把公司治理公會定位為治理實務的領導者以及從事治理相關人士的專業組織,即不論原有教育背景和所在行業,只要是公司治理從業人員,統統納入麾下,以建立新標識,並於2020年5月推出了「以治理為事業」的項目,提升人們對治理專業和「特許秘書/公司治理師」雙重資格的認知,培養現代公司治理師高端人才。這次ESG之氣候研討會就是公會更名後首次亮明旗幟,歡迎有志於公司治理事業的人士加入公會:卓越治理,更佳未來。



研討會獲得了眾參會者積極參與以及踴躍互動,獲得廣泛好評。香港公司治理公會是香港聯交所及證監會認可的公司秘書與董事之專業培訓機構。公會的聯席成員計劃是獲內地在港上市公司廣泛認可的專業培訓與交流平台。關於香港公司治理公會更多活動信息,請瀏覽:www.hkcgi.org.hk



香港公司治理公會

(於香港成立的有限擔保公司)



香港公司治理公會(前稱「香港特許秘書公會」)(公會)是在中國香港及內地頒授 「特許秘書」及「公司治理師」專業資格的機構,公會會員所持有的這雙重專業資格在國際上獲得廣泛認可。



公會已有逾70年歷史,作為特許公司治理公會(國際總會)的中國屬會,公會在國際總會的所有九個屬會,以及遍佈全球的逾40,000名會員及學員中擁有廣泛的專業影響力。公會是國際總會所有屬會中增長最快的分會,現有超過6,600名會員, 畢業學員300多名以及學員3,000多名,他們在上市公司和其他跨行業的治理職能中擔當重要角色。



公會相信卓越治理創造更佳未來。公會的使命是在日益複雜的環境中推廣良好治理,並提升工商及公共事務有效治理與高效管理方面的領導力。 作為在治理領域獲廣泛認可的思想引領者,公會致力於教育與倡導治理的最高標準,並推動充分考慮所有利益相關者之利益的廣泛治理實踐。



卓越治理,更佳未来。



