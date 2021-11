Wednesday, 17 November 2021, 14:00 HKT/SGT Share: 百融雲前三個季度收入11.93億元 產品生態多元化凸顯成長韌性

香港, 2021年11月17日 - (亞太商訊) - 伴隨年內我國GDP增速波動放大,下半年以來經濟增長結構性特徵愈加明顯,國內來自不同領域的SaaS公司最新業績資料亦呈分化。作為國內領先的獨立AI技術平台,百融雲(6608.HK)交出一份充滿成長韌性的三季報答卷。報告期內,高瓴、國新、中金等大股東持股比例穩定,公司繼續回購股份,並保持在香港上市SaaS企業中回購比例最高。



2021年前三個季度,百融雲實現總收入人民幣11.93億元,同比增56%,已超2020年全年總收入規模;公司三大主營業務智慧分析與運營、精准營銷與保險分銷業務前九個月的收入分別為4.99億元、3.52億元和3.43億元,與去年同期相比分別增加40%、107%和44%。截至11月12日,公司股份回購投入資金近1.44億港元,占計劃上限金額尚不足38%;回購股份近890萬股,占總股份之比近1.8%。



自成立以來,百融雲構建了全面的AI和數據分析能力,同時擁有強大的雲計算技術能力和敏捷的產品開發能力,為金融機構提供覆蓋其全業務流程的決策支持和智慧營銷解決方案,提升運營效率,助力金融機構加速數字化轉型升級,產品涵蓋數據分析、決策支持、智能運營和精准營銷,覆蓋信貸、保險和財富管理等金融機構各類場景。



隨著百融雲新一代專業智能運營SaaS解決方案成功上線,加持研發的成果轉化率上升,科技賦能效應擴大。截至三季度末,百融雲累計服務我國逾5,500家金融機構,客戶範圍覆蓋絕大部分國有及股份制銀行,其中超3,031家付費客戶對公司的產品及服務進行付費訂閱。



新一代智能解決方案上線 專利矩陣再獲突破

隨著宏觀經濟增長結構性特徵越明顯,中小企業與個人消費支出的零售化偏向越強,金融機構需要AI學習水準更高、部署能力更強的智能解決方案來促進運營和營銷能力,實現業務中的分層、定制化、人機耦合及系統自我優化等環節的增效目標。



百融雲新一代智慧運營SaaS解決方案不僅能夠實現上述目標, ASR、NLU、TTS模型底層調優策略還能夠通過定制集成到其他軟交換系統中,大幅減少傳統技術帶來的網路數據傳輸消耗,將打斷延遲降低到毫秒級,為廣大金融機構提供多場景運營賦能。



今年三季度,百融雲連獲3項國家發明專利,目前軟著與專利累計超140件,研發投入與轉化率保持“雙高”,在國內企業級SaaS上市企業中的研發占比總體排在前三。日前,百融雲人工智能實驗室研發的“語音打斷方法及裝置”創新性地將模型定制化的ASR、NLU、TTS集成到軟交換系統中,獲得國家知識產權局授予的發明專利證書。



最懂銀行的科技公司 零售數字化賦能將擴大

百融雲拓展銀行服務業務的邏輯源於公司對行業智數技術發展應用的緊密跟蹤及對未來趨勢的把握。我國銀行業目前發展格局極不對稱,呈頭部巨頭化、中部平庸化和尾部邊緣化,中小行競爭壓力較大。且疫情推動全球銀行客戶遷移至數字化渠道速度加快,銀行業圍繞價值流進行的零售數字化升級競賽趨向如火如荼。



百融雲的銀行客戶包括大部分國有銀行及股份制銀行、區域銀行,且客群持續擴容。上月,百融雲宣佈擬斥資1.56億元人民幣收購北京眾聯52%的股份,以讓更多銀行客戶享受百融雲迭代的科技紅利,迎接未來市場競爭的需要。



未來,百融雲將加強智能分析產品技術的投入和升級以滿足金融機構的需求,諸如隱私計算、聯邦學習、卷積神經網路等領域深耕,以期公司服務的核心客戶數量和單客戶收入不斷提升。並計劃以內生研發及戰略收購,鞏固金融SaaS領域的優勢地位,通過加大技術研發投入、完善產品和服務生態、擴展新客群、以及提升存量客群價值等方面,驅動公司長期增長。







