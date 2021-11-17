Tuesday, 16 November 2021, 19:48 HKT/SGT Share: 興業銀行成功發行首期境外綠色存款證

香港, 2021年11月16日 - (亞太商訊) - 2021年11月16日，興業銀行香港分行成功發行首期綠色存款證（Certificate of Deposit，簡稱CD），包括以美元和離岸人民幣計價的1個月、3個月及6個月等品種，合計募集資金約20億港元等值，吸引到興業銀行長期維護的6家銀銀合作夥伴豐富的投資訂單，其中包括了中國人民銀行、香港金管局聯手打造的「南向通」互聯互通機制下的首單債券一級市場發行，由中國銀行（香港）有限公司參與分銷，有效引流內地商業銀行跨境資金頭寸，參與到香港綠色建築行業和綠色金融中心的發展。



興業銀行是內地銀銀合作的倡導者和領先者，建立了專業、完整、靈活的産品與服務體系，爲廣大內地商業銀行提供全面金融服務解决方案。銀銀合作業務範圍目前已涵蓋財富管理、支付結算、科技輸出、融資服務、跨境金融、培訓交流等産品和服務。興業銀行秉承「共建、共有、共享、共贏」的合作理念，與銀銀合作夥伴平等協作，互補優勢，共享資源，共同爲各行客戶提供優質的整體金融服務。「本期綠色CD發行是銀銀合作國際化延伸的一次創新嘗試。」興業銀行相關負責人表示。



根據香港綠色建築議會統計數據1，在本港，與建築物相關的能耗約占全港總用電量的九成，而建築物用電間接産生的碳排放量約占全港碳排放總量的六成。近年來，越來越多香港建築企業重視承擔企業社會責任，通過優化建築設計和施工方式實現節能减排，香港綠色建築標準也因此應運而生。根據相關估算2，若全港綠色建築占整體建築的38%，可實現全港每年碳排放量縮减310萬噸，并把全港碳排放量控制在2005年水平。



興業銀行香港分行本期綠色CD的募集資金用於香港本地綠色建築貸款，募集資金的投向和管理均在已披露的《興業銀行香港分行綠色金融框架》（簡稱《框架》）規則下進行。該《框架》取得香港品質保證局（HKQAA）出具的正面第二方意見，確保框架結構合理。《框架》下募集資金專項用于具有碳减排效益的綠色貸款項目，投向和管理方式嚴格遵循有關國際標準。



興業銀行香港分行充分依托總行綠色金融專業優勢，率先與香港品質保證局（HKQAA）簽訂《綠色金融全面合作備忘錄》，并相繼加入香港綠色金融協會、香港金管局氣候銀行評估諮詢工作組、香港中資銀行協會綠色金融委員會等組織，積極打造興業銀行集團綠色金融發展的國際化窗口和重要平台。自2018年興業銀行香港分行首次發行綠色債券至2021年9月末，累計發行綠色、藍色、碳中和及抗疫債券逾27億美元等值。2021年截至9月末，綠色金融貸款餘額占企業金融貸款規模逾20%，綠色及可持續金融債券累計參與發行金額逾51億美元，有效服務于香港本地和一帶一路實體經濟綠色發展。



1、香港綠色建築議會官網 https://www.hkgbc.org.hk/tch/about-us/what-is-green-building/index.jsp

2、文匯報《建綠色建築 省電又省錢》http://paper.wenweipo.com/2019/05/21/ED1905210011.htm





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