Tuesday, 16 November 2021, 17:43 HKT/SGT Share:

來源 Kingsoft Corporation Limited 金山軟件公佈2021年第三季度業績 金山辦公集團業績實現顯著增長

網絡遊戲業務深耕精品化戰略

香港, 2021年11月16日 - (亞太商訊) - 中國領先的軟件及互聯網服務公司金山軟件有限公司（「金山軟件」或「公司」，香港聯交所股份代號：03888）公佈截至2021年9月30日止三個月（「回顧期」）未經審計之第三季度業績。



回顧期内，金山軟件錄得收益人民幣1,510.2百萬元，較去年同期增長8%。其中，來自網絡遊戲及其他和辦公軟件及服務的收益分別佔公司2021年第三季度收益總額的47%及53%。來自辦公軟件及服務業務的收益為人民幣803.7百萬元，較去年同期增長37%。回顧期内，金山軟件毛利為人民幣1,241.0百萬元，較去年同期增長7%。



金山軟件主席雷軍先生表示：「我們的整體業績在第三季度實現穩健增長，金山辦公集團關注用戶需求，深耕產品服務，持續貫徹實施『多屏、雲、內容、AI和協作』的生態戰略，實現了良好的經營業績；同時，我們的網絡遊戲業務始終堅持『精品化』戰略。」



金山軟件首席執行官鄒濤先生表示：「我們在第三季度的總收益實現人民幣1,510.2百萬元，較去年增長8%。得益於辦公軟件授權業務及訂閱服務業務的持續增長，辦公軟件及服務業務保持強勁增長勢頭，其收益錄得人民幣803.7百萬元，較去年增長37%。」



業務回顧



辦公軟件及服務

政企客戶雲化及授權業務繼續保持良好的增長態勢，同時信創產品採購需求依舊旺盛，帶動辦公軟件授權業務繼續保持高速增長。金山辦公集團持續提升信創生態服務能力，加入可信計算聯盟，協同合作夥伴構建以文檔服務為核心的多維合作方案，推動其雲端產品與數字政府、國資雲項目的有效融合。同時，行業信創市場開啟，金山辦公集團積極參與試點工作，取得了客戶的一致認可。



回顧期內，訂閱服務業務繼續保持高速增長。金山辦公集團著重優化辦公協作場景並上線新功能，有效提升用戶活躍數及付費用戶數的穩定增長，從而實現訂閱用戶由隨機需求向長期應用的轉化。截至2021年9月底，主要產品月度活躍設備數為5.21億，較上年同期增長14%。隨著用戶對雲協作辦公的需求不斷提升，回顧期內，金山文檔的用戶數已超疫情峰值。針對中小企業及團隊的協作和輕辦公需求，金山辦公集團投資了低代碼PaaS平台服務商炎黃盈動，旨在發展数字化转型方案，從而實現從辦公場景到業務場景的互補。



網絡遊戲及其他

本季度遊戲業務收入環比保持穩定。旗艦端遊《劍網3》及經典劍俠2D端遊收入穩健，彰顯核心IP健康可持續的生命力。8月，《劍網3》舉辦其十二周年慶典，主題活動以當前年輕人喜愛的展現形式融合中國傳統文化，廣受讚譽；10月，其年度資料片「北天藥宗」上線，推出以中醫文化為主題的新門派，並對遊戲玩法進行了革新，獲得玩家喜愛。另外，《劍網1：歸來》於10月15日在國內正式上線。



第三季，國內遊戲行業迎來新的監管政策。我們積極擁抱新的監管環境，並相信新環境能有助行業邁向更持續發展的軌道。未來，我們在鞏固核心IP產品業績的同時，也將持續投入新遊戲品類的「研發運營一體化」，打造多元化的內容生態。



雷軍先生總結道：「第三季度，我們的核心業務持續發力。展望未來，我們將繼續深耕探索企業級服務及網絡遊戲領域，持續加大研發投入，不斷打磨產品及服務，為用戶及合作夥伴提供有價值的產品和服務體驗，為股東帶來長期價值回報。」



關於金山軟件有限公司



金山軟件 (3888.HK) 是一家於香港聯交所上市的中國領先的軟件及互聯網服務公司，旗下擁有金山辦公及西山居兩家子公司。隨著「移動互聯網轉型」的戰略實施，金山軟件在整體業務及管理模式等方面已完成全面轉型，並形成以互動娛樂及辦公軟件為支柱、以雲服務和人工智能為新起點的戰略佈局。公司在全球範圍內有超過6,000名員工，在國內享有重要的市場份額。更多詳情，請瀏覽 http://www.kingsoft.com。



金山軟件投資者關係:

呂 歐 電話：(86) 10 6292 7777 電郵：ir@kingsoft.com



如有垂詢，請聯絡偉達公共關係顧問：

朱奧文 電話：(852) 2894 6315 電郵：kingsoft@hkstrategies.com





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