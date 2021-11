Thursday, 18 November 2021, 09:00 HKT/SGT Share:

來源 SonicWall SonicWall:「公司有史以來最大的平台演進」統一云端、虛擬與硬體產品系列 全新 NSsp、Nsa 防火牆威脅防護性能躍升四倍,專為分散式企業、政府和 MSSP 設計

新加坡, 2021年11月18日 - (亞太商訊) - 新加坡 - 2021 年 11 月 18日 - (ACN Newswire) - SonicWall 即日推出旗下第 7 代網路安全演進的最新成員,這也是公司 30 年以來規模最大的一次。 SonicWall 憑藉創新動力,經由單一的全整合式雲平台統一云端、虛擬和硬體服務。 SonicWall 的成績亮點在於推出三款全新高性能防火牆 — NSa 5700、NSsp 10700 與 NSsp 11700 — 旨在保護最大規模與最為複雜的企業、政府機構及 MSSP 免受高級網路攻擊,其中包括勒索軟體與未知惡意程式碼,絲毫無損網路性能。 "兩年多前,SonicWall 著手發展旗下網路安全系列,以滿足客戶和合作夥伴在各種複雜內部部署、混合式雲端和多雲環境下的多樣化需求,"SonicWall 總裁兼首席執行官 Bill Conner 說道。 "為兌現這項承諾,我們很自豪地宣布統一化基礎圓滿落成,相比以往能更簡單、靈活且更具成本效益地捍衛客戶安全。我們的任務一如既往的是保護忠實使用者、組織及資料,無論是面臨何種環境。這是超越這些目標後未來步入的諸多階段之一。" 這款公司最先進的網路安全服務來得正是時候。根據 SonicWall Capture Labs 的記錄,在 2021 年第三季度全球勒索軟體攻擊增長 148%。鑑於公司目前記錄在案的 4.95 億次勒索軟體攻擊,2021 年將成為有記錄以來損失最為慘重與危險的一年。 從雲端管理所有 17 款虛擬與物理防火牆 公司旗下 17 款虛擬和物理防火牆服務之高級組合位於第 7 代平台,確保各行各業任意規模的組織皆能部署 SonicWall 無邊界網路安全(Boundless Cybersecurity) 模式。 SonicWall 全系列 TZ、NSa、NSsp 和 NSv(虛擬)防火牆可藉助雲原生 Network Security Manager (NSM) 快速管理,使分散式企業擁有易於使用的單一云端介面實現精簡管理、分析和報告。 "由於轉向混合工作環境,我們亞太地區越來越多的客戶採用了基於雲的數據存儲解決方案。但是,這使他們容易受到網絡和勒索軟件攻擊,"SonicWall 亞太區銷售副總裁 Debasish Mukherjee 說。 "SonicWall 集中管理的雲交付控制台通過其強大的防火牆幫助他們防範潛在威脅,並結合了他們的雲、虛擬和硬件安全產品的性能。" "作為 SonicWall 長期合作夥伴,我們親眼見證此公司對端對端平台的創新發展以及對保護客戶作出的卓越貢獻,"TARADOR GmbH 總經理 Sebastian Lindner 說道。 "SonicWall 憑藉其強大防火牆的傳統建立起多年的信任關係,如今從單一的雲交付控制台可共同管理更多雲端、虛擬與硬體安全服務,一舉扭轉了性價比。" 全新款 NSsp 調高對複雜混合式環境保護之安全性與性能閾值 憑藉相比前代 SonicWall 服務躍升四倍的威脅防護性能,全新 SonicWall NSsp 10700 和 NSsp 11700 防火牆設計用於保護企業級網路,以及為 MSSP 提供更多強大選項。其中包括表現出色的防火牆吞吐量(10700 為 42 Gbps,11700 為 47 Gbps)、威脅吞吐量(27、35 Gbps)、IPS(28、37 Gbps)和 VPN 性能(23、27 Gbps)。 NSsp 10700 與 NSsp 11700 均提供 100G、25G 與 10G 連接,提供適合大型環境的多千兆威脅防護。更高的端口密度,搭配硬體冗餘以及高可用性,使分散式企業與大型政府機構購買設備減少,同時可隨著網路增長輔助實現更多安全連接。 隨著新成員 NSsp 款的到來,SonicWall 現可提供四款政府與企業級防火牆:NSsp 10700、11700、13700 和 15700。這種多樣性使大型組織在擴展高性能安全時擁有更多選擇 — NSsp 15700 防火牆吞吐量高達 105 Gbps,足以應對最高要求的複雜環境。 低總體擁有成本之全方位安全服務於中型企業 為助力中型企業和組織共克時艱,管理總體擁有成本 (TCO),SonicWall 亦推出全新 NSa 5700,這是公司第 7 代演進的最後一位成員。 SonicWall NSa 防火牆是混合式環境的安全骨幹,完善 SonicWall 虛擬安全服務。它協助組織極具成本效益地部署、保護和管理多重位置或分散式位置,不超過資本性支出限值。 與新 NSsp 服務相似,全新 NSa 5700 加速安全網路性能,在防火牆吞吐量 (28 Gbps) 和威脅防護吞吐量 (15 Gbps) 方面樹立新標準 — 比先前同類 SonicWall 設備躍升四倍多。 IPS (17 Gbps) 和 VPN (15 Gbps) 速度同樣有所提升,使服務臻於完美。 藉助 Capture ATP 和 RTDMI 阻擋高級網路攻擊和勒索軟體 搭載最新 TZ、NSa、NSsp 或 NSv 防火牆,組織可立即調用多引擎 Capture Advanced Threat Protection (ATP) 沙箱服務之力來阻擋最高級網路攻擊,其中包括勒索軟體。 Capture ATP 包括已獲專利的Real-Time Deep Memory Inspection™,它們在 2021 第三季度 ICSA Labs 高級威脅檢測認證測試期間協力獲得「滿分」,無任何誤報。這是 Capture ATP 連續第三次滿分,也是連續第七次獲得 ICSA Labs ATD 認證。 公司旗下 RTDMI™ 技術在 2021 年前三季度共發現307,516 種未知惡意程式碼變種 (+73%),平均每天有 1,126 個。 關於SonicWall 在每個人都遠端辦公、每個人都移動辦公、每個人都不太安全的工作現實中,SonicWall 為超分散式時代帶來 無邊界網絡安全(Boundless Cybersecurity)。 SonicWall 經由無縫保護來為組織迎接新的業務常態保駕護航,從而阻止了無限制暴露點和日益增加的遠端、移動和雲支援的員工隊伍中最隱蔽的網路攻擊。透過了解未知,提供即時可視性並實現顛覆性經濟,SonicWall 為全球各地的大型企業、政府和中小企業彌補了網路安全業務缺口。有關更多資料,請登入 www.sonicwall.com或在 Twitter、LinkedIn、Facebook 和 Instagram關注我們。



