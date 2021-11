Tuesday, 16 November 2021, 08:01 HKT/SGT Share:

來源 China Gas Holdings 中國燃氣(00384)自5月以來大幅回購股份 大股東北京控股月內三度增持 佈局氫能、光伏、儲能等新能源業務

香港, 2021年11月16日 - (亞太商訊) - 根據交易所通告,國內具領導地位的天然氣營運商中國燃氣控股有限公司(「中國燃氣」;股份編號:00384)自2021年5月起,回購共計8,400萬股普通股(約佔中國燃氣現有已發行股份總數的1.5%)。中國燃氣持續回購股份,顯示管理層對公司未來發展及增長潛力充滿信心。



此外,根據公司單一最大股東北京控股有限公司(「北京控股」)提交的披露顯示,北京控股於2021年10月20日、2021年10月27日及2021年10月28日合共增持中國燃氣32,000,000股股份, 反映了大股東對中國燃氣業務發展及前景充滿信心。



於2021年10月28日,北京控股持有中國燃氣已發行股份總數22.81%。



近幾個月,中國燃氣與多家行業領軍者簽署了多項戰略合作協議,擴大業務版圖並佈局綠色和替代能源領域。其中包括:



-- 2021年3月:與中國石油化工集團有限公司簽署戰略合作框架協議,雙方將利用彼此的資源和下游市場優勢,在天然氣採購、液化天然氣(「LNG」)接收站利用、下游天然氣項目、油氣(天然氣和氫氣)站/充電樁及液化石油氣(「LPG」)業務等領域開展深度合作。



-- 2021年4月:與中國海洋石油集團子公司中海石油氣電集團有限責任公司簽署戰略合作框架協議,,共同開發氫能這一受到全球注目的新能源應用。



-- 2021年6月:與在中國A股市場上市的全球領先光伏公司隆基綠能科技股份有限公司(「隆基集團」)簽署戰略合作協議,在全國各地推動光伏應用、綠氫及其他新能源項目的快速發展。



中國燃氣一直堅持對環境、社會及管治(ESG)的承諾及跟隨國家「碳達峰、碳中和」的政策。2021年6月,中國燃氣成為中國首家也是唯一一家與聯合國環境規劃署(「UNEP」)簽署甲烷減排諒解備忘錄(MoU)的公司,並應邀加入石油和天然氣甲烷合作夥伴關係(OGMP)2.0。有關簽署對中國燃氣是一個極大鼓舞,公司將與UNEP緊密合作,提高中國對甲烷減排的意識及相關安全技術水平,並為減緩氣候變化作出貢獻。





話題 Press release summary



部門 能源 , Oil & Gas

http://www.acnnewswire.com

From the Asia Corporate News Network



Copyright © 2021 ACN Newswire. All rights reserved. A division of Asia Corporate News Network