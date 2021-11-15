英皇國際(163)簽署19.5億港元五年期無抵押銀團貸款協議



香港, 2021年11月15日 - (亞太商訊) - 英皇集團(國際)有限公司(「英皇國際」或「本集團」)(股份代號：163)欣然宣佈與九間本地和國際銀行簽署合共19.5億港元五年期無抵押銀團貸款協議(「銀團貸款」)。有關資金將用於一般營運用途及償還現有貸款。



參與是次銀團貸款之銀行包括香港上海滙豐銀行有限公司、東亞銀行有限公司、交通銀行(香港)有限公司、中國銀行(香港)有限公司、恒生銀行有限公司、華僑永亨銀行有限公司、中國民生銀行股份有限公司香港分行、澳門國際銀行及國泰世華商業銀行股份有限公司香港分行。



英皇集團首席財務總監朱偉明先生表示︰「本人衷心感謝參與是次新銀團貸款融資的銀行的鼎力支持。繼於2017年及2019年成功取得銀團貸款融資，在目前艱難的市場環境，我們很高興本集團再次獲得新的五年期無抵押銀團貸款融資。這反映了我們穩固的銀行關係和良好的財務策略，以及他們對英皇國際正面前景的信心。是次銀團貸款將為本集團提供額外的流動資金及降低我們的融資成本，能確保未來業務發展的融資靈活性及可持續性。」



英皇國際執行董事張炳強先生表示︰「儘管經濟環境偶有波動及疫情仍在，本港房地產市場卻一直保持活躍。英皇國際正按計劃穩步推售優質住宅項目，包括半山捌號、畔海及即將推出的壽臣山項目等。本集團已經為未來數年制定了堅實的物業發展時間表，這將為英皇國際提供穩定和理想的回報。本集團並將繼續優化投資組合，增強盈利及綜合實力，實現合作共贏的目標。」



有關英皇集團(國際)有限公司

英皇國際乃一家投資控股公司，在大中華地區及海外從事物業投資及物業發展，並透過其子公司英皇娛樂酒店有限公司(股份編號: 296)經營酒店服務，擁有物業組合總面積逾600萬平方呎。在其三線發展之業務模式下，英皇國際擁有及管理多個位於黃金地段的投資物業，從而產生穩健的收入；開發住宅項目推動盈利能力；並營運酒店服務帶動強勁經常性現金流。憑藉其高效的執行能力及銳利的市場目光，英皇國際銳意成為大中華之主要地產商。有關詳細資料，請瀏覽其網站︰www.EmperorInt.com。



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