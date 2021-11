兆科眼科獲選於2021年美國眼科學會年會Eyecelerator@AAO上發表演講

香港, 2021年11月15日 - (亞太商訊) - 致力於眼科療法的研究、開發及商業化,以滿足巨大醫療需求缺口的領先眼科製藥企業兆科眼科有限公司(「兆科眼科」;香港聯交所股份代號:6622)獲選於2021年11月11日在美國新奧爾良舉行的2021年美國眼科學會年會 Eyecelerator@AAO 上發表演講。



Eyecelerator是世界上最權威並享有盛譽的眼科大會之一。該大會由美國眼科醫學學會(AAO)和美國白內障和屈光外科學會(ASCRS)共同舉辦,其使命是通過現場會議、虛擬研討會和下一代網絡平台,連接企業家、投資者、企業和醫生,共同推動眼科創新。今年,這場盛會將雲集來自世界各地的頂尖眼科醫生和眼科行業領袖,包括愛爾康、艾爾建和強生視力健公司,兆科眼科同時亦是唯一一家被挑選參與該大會的中國企業。



該會由涵蓋多個領域的專題研討會組成,聚焦包括商業和資本市場、眼角膜、視網膜和近視控制等範疇。在眼角膜展示會上,兆科眼科董事會主席兼行政總裁李小羿博士(Benjamin)向關注眼科的參會者介紹公司的創新產品管線,重點介紹用於治療乾眼症的環孢素A(CsA)眼凝膠,以加速面向市場的步伐。該演講還展示兆科眼科在全球藥物許可的往績,並強調公司積極對外授權創新療法的願景。這個頂尖的論壇吸引了當今眼科領域規模最大、成功取得最大商業化的企業,包括計劃和渴望擴大業務組合以尋求創新的企業參與。



兆科眼科董事會主席、執行董事兼行政總裁李小羿博士(Benjamin)表示:「我們很榮幸獲選出席Eyecelerator大會並發表演講。這場盛會讓我們觸達專注眼科領域的觀眾和投資者,為我們提供一個絕佳機會,提高我們在眼科行業和美國市場的知名度。我們很高興向來自世界各地的頂尖專家分享我們的創新和見解,展示我們作為中國領先眼科企業的強大研發能力。我們致力以嚴謹科學來研發治療方法,解決影響眼前節及眼後節的主要疾病,改善世界各地患者的視覺健康。」



關於兆科眼科有限公司

兆科眼科(香港聯交所股份代號:6622)成立於2017年,是一家領先的眼科製藥企業,致力於眼科療法的研究、研發及商業化,以滿足巨大醫療需求缺口。兆科眼科於2021年4月29日在香港聯交所主板上市。



兆科眼科已建立起包含25種由創新藥及仿製藥組成的候選藥物,涵蓋影響眼前節及眼後節的5種主要眼科適應症。眾多藥物現時由位於廣州南沙最先進並功能齊全的開發及生產設施所製造。



憑藉雄心勃勃的增長戰略,包括與國內外製藥公司攜手合作,兆科眼科的目標是成為市場的領導者。



兆科眼科自成立以來,已獲得眾多藍籌前期投資者的大力支持,當中包括新加坡政府投資公司、高瓴資本、TPG、正心谷資本、奧博資本、愛爾眼科醫院及方源資本。兆科眼科近期完成於香港上市,並獲得一眾基石投資者包括CaaS Capital、新加坡政府投資公司、Golden Valley、Jennison、Mass Ave、Matthews Asia、奧博資本及鼎佩投資參與。



