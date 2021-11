Monday, 15 November 2021, 18:00 HKT/SGT Share:

來源 Unite.io 初識Unite.io:RLY網絡聚焦亞洲幫創作者重塑粉絲文化 a16z投資的RLY網絡, 繼創作者平台Rally.io再推Unite.io佈局亞洲

新加坡, 2021年11月15日 - (亞太商訊) - 繼海外創作者驅動平台Rally.io大獲成功,近日,同樣基於RLY網絡的新平台Unite.io正式上線,旨在真正賦能亞洲地區的創作者,促進亞太地區的創作者經濟(Creator Economy)發展。



打破創作者與粉絲的 "圍牆",重新定義創作者所有權





Rally.io去年上線,因為拿到了Andreesen Horowitz(a16z)、Canaan、Battery Ventures、Coinbase Ventures、Green Bay Ventures等在內的一眾海外知名互聯網和區塊鏈領域風投和機構風險投資機構的“橄欖枝”而備受追捧。



其最大特點為,創作者可以在RLY網絡上發行自定義的加密貨幣,即創作者代幣Creator Coin,該代幣的價值會隨著創作者的品牌價值、效用增長獲得升值。比如,截至目前,Rally.io已吸引了212位創作者,其中超過74%構建了自己的6位數的社群通證經濟;5位創作者構建了超過100萬美元的代幣經濟。



構建於RLY網絡之上,Unite.io希望藉助Rally.io此前的經驗,幫助亞洲創作者與其社群構建活躍且獨立的數字經濟生態。創作者們在內容越來越豐富的創作者經濟時代,構建屬於自己的通證經濟模型,發行創作者代幣Creator Coin,與粉絲建立更緊密關係。



越來越多數字平台在創作者與粉絲群中構築起了一道“圍牆”,使得創作者面臨諸多限制,其獲取的收益也被層層剝削,粉絲社群及其親密度也受制於平台;另一方面,粉絲無法更近距離接觸喜愛的創作者,沒有可以直接支持其創作發展的方式。尤其在亞洲,儘管年輕用戶、數字原生一代促生著蓬勃的內容產業,而付費訂閱率卻遠低於美國市場。



為了解決這一系列問題,作為一種全新的可持續交互模式,Unite.io致力拆除了原有數字平台橫在創作者與粉絲之間的那堵“牆”,通過去中心化技術,讓創作者跟粉絲一起共享收益、分享作品所有權,有效提升數字化參與。



Unite.io允許創作者利用加密貨幣等去中心化技術,直接發行通證(代幣),粉絲可以通過購買創作者代幣Creator Coin來獲取VIP特權,特權包括多種內容和形式:獨家數字內容亦或是進入創作者私享群組等。



於此同時,Unite.io重新定義了所有權形式,並將其歸還給創作者,一反數字平台對於內容創作者抽取的大額佣金、壟斷作品所有權的做法。據介紹,在Unite.io平台,"所有權" 分為三種形式:



-- 收入所有權:Unite.io允許創作者鑄造自己的創作者代幣Creator Coin,創作者收入模型不由平台決定,也不依賴於廣告商或贊助商。

-- 內容所有權:創作者的作品獨立於平台而存在,不受平台約束和限制。

-- 社群所有權:創作者與粉絲通過新型互動方式來建立直接交流的關係,粉絲群可來自於不同平台。



一方面,創作者通過Unite.io平台可以按自己的意願構建粉絲群和數字生態,完全掌控收益及其獲取收益的方式;另一方面,Unite.io通過去中心化技術賦能創作者更多靈活性、充分發揮其創作潛力。



值得注意的是,Unite.io為想要構建自己數字經濟的創作者提供全方位技術支持,創作者無需具備豐富的加密貨幣知識或相關經驗。並且,創作者無需離開原有渠道,就可以跨平台享受Unite.io的技術賦能,一邊與現有粉絲互動,一邊著眼未來、提前佈局社群生態。



通過將控制權和決策權從現有中心化數字平台轉移到以創作者為核心的社群分佈式網絡,Unite.io給予創作者以更公平合理的收入,並且保護他們對作品的所有權。這種去中心化技術為內容創意行業打開全新視角和貨幣化實現方式,並且賦能創作者構建獨立且更高維度的創作者經濟形式。



通過去中心化技術逐漸突破數字化參與邊界,‘粉絲王國’正在步入區塊鏈技術升級模式。 Unite.io攜手的亞洲創作者們,能否打造全新的創作者數字生態,成為構建下一代創作者經濟的主力軍呢?



