中國核能科技獲南山控股旗下雅致香港以港幣4.75億元認購股份



香港, 2021年11月15日 - (亞太商訊) - 中國核能科技集團有限公司（「中國核能科技」，連同其附屬公司統稱「集團」；股份代號：0611.HK）宣佈，集團於2021年11月14日與雅致國際（香港）有限公司（「雅致香港」或「認購人」）訂立認購協議；雅致香港有條件同意以每股認購股份港幣0.882元之認購價認購，而集團有條件同意配發及發行538,942,750股認購股份，總代價為港幣約4.75億元。



認購股份佔集團於2021年11月14日已發行股本約41.04%；及經配發及發行認購股份擴大後（假設除配發及發行認購股份外，於2021年11月14日至認購完成日期期間集團已發行股本概無變動）的集團已發行股本約29.10%。是次認購價每股0.882元較11月12日收市價每股0.94港元折讓約6.17%，同時較股份於直至及包括最後交易日的最後五個連續交易日在香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）所報平均收市價每股港幣0.874元溢價約0.92%。



經扣除相關開支（包括但不限於法律費用及支銷）之股份認購事項所得款項淨額估計約為港幣4.70億元，將主要用於新能源發電站的開發及運營及作為一般營運資金。認購事項須待認購協定所載之先決條件達成後方可作實，當中包括須待股東於集團的股東特別大會上通過特別授權配發及發行，並向上市委員會申請批准認購股份上市及買賣。



雅致香港主要從事投資控股，是於深圳證券交易所上市、主要從事現代倉儲物流服務、房地產開發、產城綜合開發等業務的深圳市新南山控股（集團）股份有限公司（股份代號：002314.SZ；「南山控股」）之直接全資附屬公司。南山控股的最大股東為中國南山開發（集團）股份有限公司（「南山開發」），而南山開發之間接股東為招商局港口控股有限公司（股份代號:0144.HK；「招商局港口」），由國資委最終控制，主要從事港口業務、保稅物流業務以及物業投資。



集團於截至2021年11月14日刊出之公告日期止，其控股股東中核投資（香港）有限公司（「中核香港」）由中國核工業集團有限公司（「中核集團」）間接全資擁有，而中核集團由國資委最終控制。緊隨認購股份完成後，中核香港及雅致香港將各自於集團已發行股份中擁有21.6%及29.1%權益；而屆時雅致香港將成為集團第一大股東，並有權提名三名候選人提呈董事會委任為董事。



集團管理層很高興獲得南山控股的信任和支持，並預期此為集團未來發展及前景打下強心針。是次認購事項為集團籌集額外資金之良機，有效發展業務的同時，有助降低資產負債比率及相應之財務開支。集團相信南山控股之業務與其若干需要物流支援及倉儲服務之業務分部，如製造及買賣太陽能相關產品以及工程、採購及建設業務之間有強大協同效應。此外，認購事項令集團之股東及資本基礎得以進一步擴闊及增強，屆時認購股份完成後，集團將擁有兩大國資背景的主要股東，作為集團日後發展之堅實後盾。集團將充分利用現有資源，抓緊未來在新能源體系建設發展帶來的機遇，為股東爭取最大回報。



關於中國核能科技集團有限公司

中國核能科技集團有限公司（0611.HK）主要從事新能源業務；包括(i)工程、採購及建設（「EPC」）及諮詢分部；(ii)發電分部；(iii)融資分部；(iv)製造及買賣業務分部，包括製造及買賣太陽能相關產品；及(v)其他分部，包括集團之企業管理、投資及庫務服務。集團榮獲多項專利，並取得2020年度光伏品牌實驗室（「PVBL」）年度電站投資品牌價值及EPC品牌價值20等殊榮。





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