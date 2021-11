譚仔國際2022年上半年收益上升43%至11.81億港元 經調整溢利仍攀升108%至1.47億港元

香港, 2021年11月12日 - (亞太商訊) - 譚仔國際有限公司(「譚仔國際」或「公司」;譚仔國際連同附屬公司統稱「集團」;港交所股份代號:2217)為於香港、中國內地及新加坡專營米線的領先及知名快速休閒連鎖餐廳,公佈上市後首次中期業績。集團取得佳績,收益按年飆升43.0%至1,181.5百萬港元。撇除非經常性上市費用及COVID-19相關的政府補貼,經調整溢利上升107.8%至147.0百萬港元,展現譚仔國際的真正實力。



摘要

2022年上半年亮眼業績

-- 於2022年上半年,收益上升43.0%,達 1,181.5百萬港元,主要由於營運餐廳數目增加及可比較餐廳的收益已恢復至COVID-19疫情前水平

-- 餐廳經營利潤上升96.7%至303.3百萬港元,經營利潤率提升7個百分點至25.7%

-- 撇除非經常性上市費用及COVID-19相關的政府補貼,經調整溢利增加107.8%至147.0百萬港元,經調整利潤率上升3.8個百分點至12.4%

-- 利潤率增加主要由於收益增加、已消耗食品及飲料和員工成本佔收益百分比減少



擴大足跡

-- 於2021年9月30日,在香港、中國內地及新加坡經營合共157間餐廳,較2020年9月30日淨增加26間

-- 香港以外市場發展符合管理層期望,中國內地新設的餐廳複製了香港業務的增長軌跡

-- 於2022年下半年,譚仔國際目標在香港開設14間新餐廳、在大灣區及新加坡增設數間餐廳,並正式進入日本市場



截至2021年9月30日止六個月(「2022年上半年」),隨著餐廳經營者繼續適應新市場常態,如餐廳努力平衡食物品質與價格等成本控制及供應鏈的挑戰,以及對外賣自取及網上外賣訂單的需求急增,顧客消費逐步回升。該等因素讓集團的業務更靈活,克服行業挑戰,得以交付出眾的業績表現。



於2022年上半年,集團的收益按年飆升43.0%至1,181.5百萬港元,主要由於營運餐廳數目增加及可比較餐廳的收益大幅增長。餐廳經營利潤相應攀升96.7%至303.3百萬港元,經營利潤率提升7個百分點至25.7%,主要由於收益增加,以及已消耗食品及飲料和員工成本佔收益百分比減少。撇除非經常性上市開支及COVID-19相關的政府補貼,期間經調整溢利大幅增加107.8%至147.0百萬港元,經調整利潤率上升3.8個百分點至12.4%。



業務回顧

可比較餐廳收益恢復COVID-19疫情前水平

雖然社交距離措施及對座位和用餐時段的限制仍持續,但譚仔國際的香港餐廳於2022年上半年可比較餐廳收益已顯著恢復至COVID-19疫情前水平。亮眼表現的關鍵在於集團品牌廣受認可。集團努力擴展餐牌種類,並推出新產品及高檔配料,以及特別外賣自取套餐組合小食及飲品促銷,受到顧客好評。



此外,集團成功推行品牌及推廣活動,包括設立社交媒體內容及連接,以及多個系列的合作及推廣,大大提高了品牌意識及光顧次數,這在疫情期間尤其重要,因為疫情限制了市民的實體出行距離。



經營利潤率上升:樂觀和靈敏

雖然COVID-19持續帶來挑戰,惟譚仔國際將業務策略重心放在靈敏和樂觀應對上,得以擴大利潤率,讓集團能夠控制成本,例如把「譚仔雲南米線」(「譚仔」)及「譚仔三哥米線」(「三哥」)品牌的中央廚房整合大大減省經營成本,並加強與供應商的持續合作關係,餐牌提供多種多樣的配料和小食亦讓集團能夠靈活處理供應鏈管理的存貨及成本控制。此外,集團推出高檔配料並在外賣平台推廣,不僅令每顧客人均消費增加,亦提高餐廳利潤率。



集團在實施「智能排班」(靈活工作時段安排)方面亦展現靈活性。當COVID-19相關規例突然下達及實行時,集團讓前線員工在廚房、外賣自取及到戶訂單安排、收銀台至招待顧客等不同的工作環節輪班。多虧了有效精簡餐廳營運及對員工培訓的持續投資,集團的前線員工迅速調整,減少餐廳員工所受干擾,而員工正是集團成功的關鍵。此舉有助集團善用現有人力,藉此跨越各種新挑戰。



擴大餐廳網絡

於2021年9月30日,集團的餐廳總數增至157間,相較截至2020年9月30日的131間淨增加26間。於2022年上半年,集團廣泛的餐廳網絡包括香港150間、深圳4間及新加坡3間。



香港餐廳網絡擴張已成為收益上升的主要貢獻因素之一,因為這與顧客人均消費及日均每座位售出碗數的增長緊密相連。集團不斷擴張的餐廳網絡為城中的外賣服務覆蓋提供支持,因其深明在疫情持續期間外賣自取及到戶訂單的重要性。



香港以外市場發展符合管理層期望。深圳新設的餐廳複製了香港業務的增長軌跡,符合管理層對餐廳層面的收益及經營利潤率預期。集團將進一步投資大灣區的管理團隊及基建,包括前線員工的培訓中心,以促進市場高速增長。



前景

譚仔及三哥以種類多樣的食物選擇及豐富的餐單而聞名,譚仔國際將繼續發揮優勢,以吸引和留住顧客。集團將推出新配料及高檔配料,刺激顧客的味覺。集團亦會實行全新供應鏈管理系統,以改善成本控制及保持充足存貨。有見疫情下顧客行為的轉變,集團亦會投資更多經營設備及新科技,例如供應鏈管理、客戶關係管理系統及語音訂單系統,以求進一步增強餐廳在處理堂食、外賣自取及送餐訂單方面的效率。



集團明白品牌忠誠度是成功的關鍵因素之一,正考慮增加品牌活動的投資,尤其是在香港以外的市場,通過推出各類企業社會責任計劃,加強與持份者的關係,同時投資於員工的健康、培訓及發展,展現集團對員工的承諾。



就壯大的餐廳網絡而言,集團計劃於2022年3月底前在香港開設14間新餐廳,期間亦計劃在大灣區及新加坡增設數間餐廳。在Toridoll Holdings Corporation(本公司的控股公司,於日本註冊成立,於東京證券交易所上市)的大力支持下,集團期待在2022年第一季度在日本開設兩間新餐廳,並期待它們的成功。



譚仔國際主席、執行董事兼行政總裁劉達民先生表示:「繼2021年10月成功上市後,我們很高興再下一城,在疫情持續下仍取得收入創新高和經營利潤率提升的佳績。出色的表現全賴我們將靈敏和樂觀置於業務策略核心,足證譚仔國際在香港餐飲界非一般的地位。在成功上市和穩固基礎之上,我們將更進一步,將獨特的譚仔味推向世界,同時為股東創造更大價值。」



關於譚仔國際有限公司

譚仔國際在香港位列亞洲粉麵專門店營運商第一位*,是香港「譚仔雲南米線」及「譚仔三哥米線」品牌快速休閒連鎖餐廳的領先及知名連鎖餐廳營運商,在中國內地及新加坡亦擁有業務。於2021年9月30日,集團共經營157間餐廳,包括覆蓋港、九、新界18區的150間餐廳、4間位於中國內地深圳的譚仔餐廳及3間位於新加坡的三哥餐廳。譚仔國際的控股公司Toridoll Holdings Corporation於日本註冊成立,於東京證券交易所上市。



*根據歐睿,按2020年收益及餐廳數目計









