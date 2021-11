Friday, 12 November 2021, 14:39 HKT/SGT Share:

來源 Legend Capital 君聯資本領投圖靈量子PreA輪融資

香港, 2021年11月12日 - (亞太商訊) - 11月10日,中國首家光量子計算公司圖靈量子宣佈完成數億元PreA輪融資,由君聯資本領投,融資將主要用於研發及量子算法商業化落地。



近年來光量子計算賽道在全球範圍內備受資本青睞,2021年也被業界稱為光量子元年。君聯資本董事總經理範奇暉表示,君聯資本一直圍繞硬科技做系統性佈局,量子計算未來將會對眾多行業產生深遠影響,甚至帶來顛覆性的變革。在全球範圍內已有多家創業公司以及大公司相繼入場,隨著市場化公司的參與度越來越高,將加快量子計算從實驗室到市場應用的進程。君聯資本將助力圖靈量子繼續擴大領先優勢,推動光量子計算的實用化和產業化落地。



圖靈量子成立於2021年2月,致力於量子信息芯片化和集成化研究,通過研發鈮酸鋰薄膜(LNOI)光子芯片和飛秒激光直寫技術,製備可集成大規模光子線路的光量子芯片,構建尺度和複雜度上都達到全新水準的光量子系統。現時圖靈量子在光量子芯片、科研級專用光量子計算機、光量子測控系統、光量子EDA軟件和光量子雲平台等方面已實現國際領先優勢。



圖靈量子創始人金賢敏教授畢業於中國科學技術大學,曾在牛津大學進行4年光量子芯片和量子計算研發,期間獲歐盟授予的瑪麗居里學者和牛津大學沃弗森學院學者。此外,公司從芯片設計到系統集成,再到算法應用都有全閉環的團隊,其中科學家和工程師近150人,來自牛津大學、帝國理工學院、加州大學伯克利分校、上海交大、復旦大學等國內外名校,並在光量子信息和光子芯片領域有著十餘年經驗。



新一輪融資完成後,將有助於公司聚集更多優秀的科學家和工程師,加速產品迭代和應用場景落地的步伐。同時也將有助於公司構建開放、可持續的量子計算應用產業生態,賦能科學研究、工業生產等領域。







