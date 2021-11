Wednesday, 10 November 2021, 19:47 HKT/SGT Share: 艾伯科技 (2708.HK) 發盈喜;料2021年上半年公司擁有人應佔溢利不少於人民幣300萬元

香港, 2021年11月10日 - (亞太商訊) - 艾伯科技股份有限公司(股份代號︰2708.HK)發出盈喜公告,預期截至2021年9月30日止六個月公司擁有人應佔溢利不少於人民幣300 萬元(2020年9月30日止六個月: 公司擁有人應佔虧損約人民幣1,545萬元),主要由於以下原因:



-- 在智能終端產品銷售的收入大幅增加帶動下,報告期間的收入及毛利比2020年同期錄得可觀升幅;



-- 報告期間可換股債券公平值變動錄得收益,而2020 年同期可換股債券公平值變動則錄得虧損;



-- 報告期間應付代價公平值變動錄得收益,而2020 年同期應付代價公平值變動則錄得虧損。



董事會預期,集團截至2021 年 9 月30 日止六個月之中期業績公告將於2021 年11月底前刊發。



詳情請參閱附件有關公告:

https://www1.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/2021/1110/2021111000474_c.pdf







