艾伯科技 (2708.HK) 發盈喜；料2021年上半年公司擁有人應佔溢利不少於人民幣300萬元

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|Wednesday, 10 November 2021, 19:47 HKT/SGT
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香港, 2021年11月10日 - (亞太商訊) - 艾伯科技股份有限公司（股份代號︰2708.HK）發出盈喜公告，預期截至2021年9月30日止六個月公司擁有人應佔溢利不少於人民幣300 萬元（2020年9月30日止六個月： 公司擁有人應佔虧損約人民幣1,545萬元），主要由於以下原因：
-- 在智能終端產品銷售的收入大幅增加帶動下，報告期間的收入及毛利比2020年同期錄得可觀升幅；
-- 報告期間可換股債券公平值變動錄得收益，而2020 年同期可換股債券公平值變動則錄得虧損；
-- 報告期間應付代價公平值變動錄得收益，而2020 年同期應付代價公平值變動則錄得虧損。
董事會預期，集團截至2021 年 9 月30 日止六個月之中期業績公告將於2021 年11月底前刊發。
詳情請參閱附件有關公告：
https://www1.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/2021/1110/2021111000474_c.pdf
話題 Press release summary
部門 金融
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