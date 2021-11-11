AEON信貸財務推出多項針對性信用卡優惠



香港, 2021年11月10日 - (亞太商訊) - AEON信貸財務（亞洲）有限公司（「AEON信貸財務」或「集團」；股份代號：00900）宣佈推出多項AEON信用卡優惠，以延續政府消費劵掀起的消費熱潮，並全力迎接聖誕至農曆新年的傳統消費旺季。





AEON信貸財務一直以客為先，不斷為客戶提供最合適的優惠，務求帶來最佳客戶體驗。早前推出的「AEON x 海洋公園換玩樂」優惠計劃反應熱烈，讓集團進一步瞭解到客戶的消費模式及所需。有見消費劵帶動本港消費氣氛熾熱，加上踏入聖誕節至農曆新年的傳統消費旺季，集團乘勝追擊，推出以下多項針對性的信用卡推廣優惠，全面捕捉商機：



1) 網上購物及本地食肆簽賬10X積分優惠

網上消費及餐飲需求持續，為刺激該類消費，於2021年11月1日至2021年11月30日期間，AEON信用卡推出網上購物及星期五、六及日於全香港食肆簽賬優惠，客戶透過信用卡消費可享10倍簽賬積分，相等於4%簽賬回贈。而持有AEON CARD JAL的客戶則可透過此兩項簽賬優惠享受HK$2=1日航里數，特快賺取日航里數，提早為日後開放國際旅遊作好準備。



2) AEON信用卡「月簽愈賺多重賞」

於聖誕節至農曆新年的消費高峰期，AEON信貸財務向客戶提供特別回贈優惠。客戶憑AEON信用卡於推廣期內簽賬，可享高達HK$1,200現金回贈。



簽賬階段 / 每月累積簽賬金額 / 現金回贈

階段1：15/11/2021 – 14/12/2021 / HK$5,000或以上 / HK$150

階段2：15/12/2021 – 14/1/2022 / HK$5,000或以上 / HK$150

階段3：15/1/2022 – 14/2/2022 / HK$5,000或以上 / HK$150

加碼獎賞：

連續3個階段均符合上述之每月簽賬要求，而全期累積簽賬金額滿HK$45,000，可享額外HK$750現金回贈



註：以上各項信用卡優惠均受相關條款及細則約束，詳情請瀏覽公司網址：www.aeon.com.hk



關於AEON信貸財務（亞洲）有限公司（股份代號：00900）

AEON信貸財務（亞洲）有限公司為AEON Financial Service Co., Ltd.之附屬公司（東京證券交易所編號：8570）及AEON集團旗下公司，成立於1987年，並於1995年在香港聯合交易所有限公司主板上市。集團主要從事消費融資業務，包括於香港簽發信用卡及提供私人貸款融資、付款處理服務、保險代理及經紀業務，以及於中國內地從事小額融資業務。

詳情請瀏覽公司網址：www.aeon.com.hk。



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