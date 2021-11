Tuesday, 9 November 2021, 17:05 HKT/SGT Share: 「中國增長最快的潮流零售商」KK集團來港上市 多品牌矩陣值得期待

香港, 2021年11月9日 - (亞太商訊) - 据经济日报报道,在國內經濟穩步復蘇及現代消費文化盛行等因素的驅動下,中國的零售市場快速恢復。近期,內地又一頗引人關注的潮流零售公司——KK集團向港交所提交了A1申請,那麼,這家公司的成色到底如何?



潮流零售領域先行者 品牌孵化能力強勁



KK集團成立於2015年,是國內潮流零售商領域的先行者,專注於潮流零售店的運營,以美學提升消費者體驗、科技提升效率為核心運營模式,通過DTC模式提供各具特色的商品,針對不同的用戶群體開發了多元化的產品組合,將潮流零售的精髓理念發揮到極致。



公司已形成集不同品牌及產品供應組合於一體的業務模式,構築起多品牌矩陣,該等業務模式不僅能夠創造正向的品牌協同效應,同時還增加了公司的品牌影響力以及對潛在客戶的議價能力。KK集團已成功孵化四個零售品牌,包括KKV、THE COLORIST、X11及KK館,四個零售場館向消費者提供橫跨18個主要品類、20,000個SKU的各種潮流產品,涵蓋精品集合、美妝、玩具、食品及飲品、家居品、文具等主要核心生活用品類別,覆蓋大部分消費者的日常需求。



得益于豐富的產品組合與優秀的運營能力,近年來,KK集團高速發展。根據弗若斯特沙利文報告,以GMV計,公司是中國三大潮流零售商之一,同時也是前十大市場參與者中增長最快的潮流零售商,2018年至2020年的複合年增長率達246.2%。



KKV業務表現亮眼 為孵化新品牌提供堅實基礎



集團旗下各品牌中,KKV的表現最為亮眼。公司自2019年5月起開始運營KKV門店,KKV品牌所售商品旨在迎合年輕一代的品味。同時,公司特別注重KKV門店的選址和店面設計,憑藉KKV商品的美學吸引力和價值定位,公司的門店將持續吸引穩定的客戶流量。



營收方面,截至2019年、2020年以及截至2021年6月30日止六個月,KKV的GMV分別為9704.5萬元、11.56億元、13.67億元,公司源自KKV門店的收入分別為人民幣0.82億元、8.35億元、及10.49億元。KKV盈利表現突出,經營利潤增長明顯,2021年上半年實現經營利潤1.4億元,EBITDA達2.357億元,EBITDA率較2020年同期的18.2%上升為2021年上半年的22.5%,這充分表明公司憑藉首個零售品牌KKV的驕人業績,成功實現了在零售板塊的擴張。同時,KKV的運營經驗以及盈利能力,也為公司未來孵化新的品牌提供了堅實的基礎。



創新的商業模式 門店數量爆發式增長



儘管當前零售行業競爭激烈,但KK集團憑藉創新的新時代商業模式,四個零售品牌在各自的賽道中均佔有較大的領先優勢。近年來,隨著公司的商業模式開始成熟和穩定,零售店數量呈現爆發式增長。



招股書數據顯示,KK集團零售店的總數自2018年的80家增加至2019年的211家,由2019年的211家增加至2020年的556家,並進一步於截至2021年6月30日達至640家,截至最後實際可行日期,集團共有680家在營門店。門店網絡已覆蓋中國31個省的169個城市以及印度尼西亞的一個城市,已成為行業中發展最快的企業。



隨著門店網絡的擴大,公司的銷量也隨之顯著提升。於2020年,公司在中國的品牌門店的日均交易量大幅提升,週末客流量更是異常火爆,成功獲得了消費者的信任與認可,公司的長期競爭力持續提升。



財務數據亮眼 身處黃金賽道未來可期



不斷擴張的商店網絡,讓KK集團的業績增長速度變得非常可觀。公開資料顯示,2018-2020年,公司GMV分別為1.88億元、6.52億元、22.54億元,公司的總收入為人民幣1.55億元、4.64億元及16.46億元,相應的同比增速高達198.6%、254.9%。2021年上半年,公司GMV為22.13億元,實現收入約人民幣16.83億元,同比增加235.1%,經調整EBITDA為2.16億元,較去年同期顯著提升。



長期來看,受益於經濟的高速增長、消費升級及消費觀念的改變,中國潮流零售市場近年來快速擴張,已成為千億規模的藍海市場。根據弗若斯特沙利文報告,據估計,2025年按GMV計算的潮流零售市場規模將達到人民幣4,750億元,2020年至2025年的預計複合年增長率將為19.5%。



KK集團身處具有較高成長邊際的黃金賽道,品牌孵化能力強勁,憑藉多元化的品牌組合與強大的產品創新能力,已在不同消費群體均有佈局。未來隨著行業紅利的不斷釋放,配合著公司多品牌矩陣協同,運用可複製性的商業模式,KK集團有望打造出多條增長曲線,進而帶動其業績上的進一步增長,成長潛力值得期待。





