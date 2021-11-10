朝雲集團(6601.HK)攜手山東帥克達成戰略合作，深化寵物主糧供應鏈佈局

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|Sept 28, 2021, 10:49 HKT/SGT
|上市以來首次實施股權激勵 朝雲集團（6601.HK）如何帶飛業績
|Sept 27, 2021, 12:01 HKT/SGT
|朝雲集團股權激勵方案落地 凝聚團隊為企業發展賦能
|Sept 23, 2021, 20:13 HKT/SGT
|朝雲集團（6601.HK）授出6980萬股購股權及1980萬股受限制股份
|Aug 31, 2021, 14:03 HKT/SGT
|朝雲集團（6601.HK）中期業績營收毛利雙增長、寵物品類同比增長350.5% 符合戰略預期
|Aug 31, 2021, 09:43 HKT/SGT
|朝雲集團（6601.HK）上半年營收毛利雙增長 寵物護理品類增長350.5% 線上銷售同比增長47.6%
|Aug 30, 2021, 18:08 HKT/SGT
|朝雲集團（6601.HK）中期業績營收12.72億元，營收毛利雙增長，符合戰略預期
|Aug 23, 2021, 09:52 HKT/SGT
|“倔強的尾巴”引爆“新物種爆炸” 朝雲集團何以頻繁出爆品？
|Aug 17, 2021, 18:29 HKT/SGT
|寵物友好的科學品牌：朝雲集團在新物種爆炸大會上被點名
|July 23, 2021, 11:08 HKT/SGT
|機構：快手、朝雲集團、奈雪的茶等有望納入港股通
|July 23, 2021, 09:45 HKT/SGT
|朝雲集團(06601.HK)獲主席兼執行董事陳丹霞增持128.15萬股
|July 2, 2021, 12:35 HKT/SGT
|詮釋本土企業未來競爭力 朝雲集團榮膺“2021年中國卓越管理公司”大獎
|June 4, 2021, 11:14 HKT/SGT
|朝雲集團擬實施股份獎勵計畫並建議購股權計畫：深度綁定管理層和股東利益 共促公司價值增長
|May 21, 2021, 13:29 HKT/SGT
|雙料新銳！“倔強的尾巴”獲天貓京東雙平臺發展看好
|Apr 29, 2021, 21:03 HKT/SGT
|"倔強的尾巴" 貓犬主糧上線0差評 朝雲集團加速佈局千億寵物市場
|Apr 26, 2021, 08:39 HKT/SGT
|營收利潤雙增長，寵物增長超10倍，朝雲集團完整財報出爐，被低估了？
|Mar 31, 2021, 14:29 HKT/SGT
|朝雲集團2020年業績超市場預期 營收利潤雙增長建議派息
|Mar 29, 2021, 12:36 HKT/SGT
|朝雲集團上市後首發業績即建議派息：營收利潤齊增長 寵物增長超十倍
|Mar 27, 2021, 11:01 HKT/SGT
|朝雲集團首次業績報告多點開花 營收利潤雙雙增長
|Mar 27, 2021, 09:22 HKT/SGT
|朝雲集團二零二零年收入勁升23% 寵物護理領跑行業
|Mar 10, 2021, 17:05 HKT/SGT
|朝雲集團今日掛牌上市：龍頭地位穩固 長期發展看好