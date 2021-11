Tuesday, 9 November 2021, 12:47 HKT/SGT Share: 潮流零售崛起 KK集團俘獲Z世代

香港, 2021年11月9日 - (亞太商訊) - 據彭博終端機報道,隨著大數據、雲計算、物聯網等技術的發展,消費者的認知、需求和決策思維發生了深刻的變化,購買商品、享受服務的渠道越來越多,也越來越便捷,給傳統零售行業帶來了極大的衝擊。在傳統商業模式日漸不能滿足消費者需求的情況下,以數字化賦能的零售新業態正在興起,並成為資本市場的「寵兒」。



以技術起家的KK集團抓住零售行業轉型的發展機遇,一方面通過美學提升消費體驗,吸引新消費人群,一方面通過科技提升效率,及時洞察消費者需求,將新產品新品牌帶給消費者。短短幾年,就崛起成為潮流新零售的領導者。根據弗若斯特沙利文報告,以GMV計,KK集團是中國三大潮流零售商之一,且是前十大市場參與者中增長最快的潮流零售商, 2018年至2020年的複合年增長率高達246.2%。昨日,公司向港交所遞交了上市申請資料,擬赴港上市。



極致美學體驗 充分迎合消費者需求



Z世代崛起後,其憑藉日益提高的消費水準和規模,已成為零售消費市場的重要參與者。同時,年輕人愈發重視個性化、多樣化、品質化的消費體驗,零售商只有滿足他們的消費需求,才能更好地拿下市場。



為滿足Z世代消費群體對顏值、社交、個性的消費喜好,KK集團從空間、色彩、陳列等方面入手,全方位迎合Z世代群體消費特性。公司以消費者為導向,通過打造一個極簡的空間佈局,並採用極為鮮艷的色系,吸引消費者目光,為消費者提供沉浸式購物體驗。



正因為在零售上將美學運用到極致,公司的多家門店一開業即「走紅」,迅速成為當地的時尚地標之一並晉級「網紅」打卡地。同時,這些持續創新、極具美感的設計激勵了消費者在社交媒體上分享購物經歷及體驗,在向消費者提供額外消費滿足感的同時,又獲得了口口相傳的市場營銷優勢,能夠幫助公司吸引更多的消費者,帶來更好的業績,從而發展出獨樹一幟的商業模式。



技術強力驅動 打造效率型潮流零售



KK集團從成立之初就堅持要做效率型零售,利用自身具有的SaaS服務提供商具備的技術改造賦能新零售,開展精細、精準化運營。



在選品方面,KK集團開發出專有的產品篩選系統,通過該系統,能夠處理大量原始且分散的市場數據,歷史購買記錄、門店實時存貨回報以及其他消費者數據,並快速提取其有效數據,進行可視化的數據分析,及時洞察消費者需求,為產品決策提供基礎。



門店管理方面,公司在所有品牌門店均實施了專有的KPOS、KVCM和其他系統,可及時瞭解門店經營動態並進行管理。數字化的後台管理,讓門店員工能夠有效評估店內產品的受歡迎程度以及顧客偏好。基於此,公司能夠及時調整產品組合、定價和貨架安排,打造購物新體驗,提升成交效率,提升用戶粘性、進而提升品牌價值。



通過數據驅動的方式,产品销售數據成為「買手」, KK集團能夠根據市場需求變化實現產品的快速反覆運算、更新,同時互聯網思維用於選品,能精準抓住消費者需求和不斷變化的消費者喜好,為用戶提供當下最受歡迎的最引領潮流的產品。



前瞻性多品牌戰略佈局 探索可複製性盈利模式



憑藉著在過往開設零售商店的獲得的經驗以及成功,KK集團成功培育了從KK館,到KKV、調色師和X11的品牌矩陣,形成具有前瞻性、持續性的多品牌戰略佈局。



根據弗若斯特沙利文報告,於2020年, KKV及KK館的GMV位列潮流零售市場精品集合類第四名, THE COLORIST則於潮流零售市場美妝類中名列第三。



公司依託多品牌戰略實現了高速發展。截至2021年6月30日,公司已經建立了覆蓋中國31個省155個城市637家門店的全國性網絡,以及在印度尼西亞雅加達擁有三家門店。伴隨著業務擴張,KK集團2018年-2020年以及2020年及2021年上半年的GMV分別為188.13百萬元、652.13百萬元、2,254.25百萬元、646.84百萬元及2,212.94百萬元,公司的收益由2018年的人民幣155.3百萬元增長至2020年的人民幣1,645.9百萬元。於2021年上半年,公司收益進一步增至人民幣1,683.2百萬元。



與此同時,各個品牌也取得了商業上的成功。其中,已經發展成熟的KKV盈利能力突出,為公司打下了堅實的根基。根據招股書披露,KKV在2019、2020年間分別實現收入人民幣約81.88百萬元及834.73百萬元 ,同比增長超10倍。2021年上半年,KKV持續高歌猛進,實現營業收入約1048.59百萬元,已超過去年全年,佔公司全部收入的62.3%,同時實現經營利潤140.6百萬元。KKV運營上的巨大成功,為公司發展和孵化其他新品牌提供了有力保證。



在業務規模的快速擴張下,公司將觸及越來越多的年輕消費者,形成更加完善的銷售網絡,摸索出一條可複製的盈利模式,引領行業發展。長遠來看,有望從當前門店高速擴張的投入階段步入高回報階段,未來業績增長可期。







話題 Press release summary



部門 金融

http://www.acnnewswire.com

From the Asia Corporate News Network



Copyright © 2021 ACN Newswire. All rights reserved. A division of Asia Corporate News Network