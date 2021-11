Monday, 8 November 2021, 18:56 HKT/SGT Share: 移卡1億元注資千千惠獲60%股權,加速本地生活服務領域的戰略佈局

香港, 2021年11月8日 - (亞太商訊) - 中國領先的基於支付的科技平台 — 移卡有限公司(簡稱「移卡」或「公司」)(股份代號:09923.HK)發佈公告稱,公司已與鼎鼎文化旅遊(成都)有限公司(“千千惠”母公司,下稱“千千惠”)簽署戰略合併協定。移卡將向千千惠注資1億元作為千千惠註冊資本及資本儲備。收購後,移卡將持有千千惠經擴大股本60%,千千惠將融入移卡到店電商業務板塊,與已有業務協同發展。



移卡此次對千千惠的投資將進一步強化集團科技賦能商業服務板塊業務能力,助力到店電商業務深化商家及消費者的連接,更好為商戶提升銷售業績,同時,消費者可以便捷享受本地生活優惠權益。



移卡董事長兼首席執行官劉穎麒表示,“千千惠是中國本地生活服務的一匹黑馬,移卡有幾百萬的商戶,本地生活服務需求亟需滿足,期待今後一起‘持續為商家和消費者創造價值’”。千千惠創始人陳家鼎表示,“千千惠在本地生活服務、電商服務、自媒體達人分銷方面積累了豐富的經驗和能力,很高興能加入移卡大家庭,一同開啟本地生活服務市場的新篇章”。



單月最高GMV近億,千千惠成本地生活服務黑馬



千千惠平台成立於 2020 年 5月,定位為“高品質爆品搶購平台”,為用戶提供周邊旅遊景點門票、高端度假酒店、高端自助餐、特色品牌餐飲及其他本地生活服務類產品。



成立僅一年半,千千惠在業務營收和規模均取得亮眼突破。至今平台累計服務商戶超600萬,單月GMV最高超9300萬元。分公司覆蓋成都、杭州、長沙、蘇州、北京、上海、廣州、深圳等重點省會城市。



作為後移動互聯網時代本地生活服務領域中的一匹黑馬,千千惠憑藉精准的產品定位和豐富的團隊經驗殺出重圍。

在產品方面,借助高品質產品供應鏈和多元渠道,千千惠幫助商家增加曝光和銷售、減少庫存壓力、降低獲客成本的同時,更能幫助消費者獲取高性價比的產品和服務。



千千惠產品供應鏈業務遍佈全國200多個城市,擁有廣泛的供應鏈拓展能力。目前平台聚焦高精選優質商家,主打五至七星級酒店、品牌特色餐飲、全國大型連鎖餐飲,以保證產品服務體驗。



千千惠也已建立完善的銷售渠道,擁有強大的消費者沉澱運營能力。目前,千千惠已建立龐大的微信公眾號、小程式矩陣,其中公眾號關注者數量達800萬;在微信平台上,千千惠擁有超過300萬註冊社區達人進行社交網路分銷;在抖音的網紅種草探店運營方面,千千惠亦屬行業頭部。據瞭解,僅2021年7至11月,平台抖音短視頻和直播帶貨GMV就超過1億元。



在團隊方面,千千惠創始⼈陳家鼎擁有多年本地生活服務行業經驗,曾操盤與運作聯聯周邊游項目長達3年。團隊核心成員亦有多年本地生活服務經歷,產品創新與渠道拓展方面經驗豐富。



加碼本地生活服務,移卡科技賦能商業服務持續進化



近年來,為深化集團在科技賦能商業服務板塊的發展,移卡在本地生活服務領域佈局連連。



作為一個萬億級市場,本地生活服務領域的服務和連接尚不充分。



根據公開數據,截至2021年上半年,移卡服務的商戶數超613萬,觸達消費者數量達8.2億。其中,大部分商家對於獲客、銷售方面需求旺盛,而消費者在獲取線下本地生活優惠權益方面,也天然有著極大地訴求。



移卡於2020年下半年推出到店電商業務,正式進入本地生活服務領域。先後推出的樂商圈小金卡、樂商圈到店等業務均取得迅猛發展。截至2021年上半年,到店電商業務已服務近萬家商戶,付費消費者數超過142萬,平台GMV超過人民幣7100萬元,整體收入人民幣近4500萬元。



針對商家,移卡到店電商可提供當地產品專家指導、促銷優惠套餐設計、電商平台上架,支付和SaaS銷售網路服務,助力商家精准運用消費流量,通過線上+線下拓展的模式助力商家銷售獲利;針對消費者,樂商圈小金卡、樂商圈到店等平台和多樣化的營銷方式,可為其提供定制化、高性價比的到店、到家生活服務。



而隨著千千惠的融入,移卡在本地生活服務領域不僅基礎將進一步夯實,業務之間的補位也將為科技賦能商業服務板塊帶來新的增長機遇。



對於移卡到店電商業務而言,千千惠強大的供應鏈能力和銷售、運營渠道能力,與內部已有業務之間品牌、流量和技術的互通產生疊加效應,將助力到店電商業務矩陣進一步完善。而在到店電商板塊之外,千千惠也能與支付及SaaS數字化解決方案等業務產生強大的協同效應,助力業務深化發展。







