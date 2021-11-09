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來源 EC Healthcare 醫思健康收購香港專科醫療中心 賦能整合醫療資產 深化醫療服務佈局

香港, 2021年11月8日 - (亞太商訊) - 香港最大非醫院醫療服務機構* ── 醫思健康（「公司」，連同附屬公司，總稱「集團」；香港聯交所股份編號：2138）欣然宣佈，收購進匯醫務中心（「目標公司」）70%已發行股本，總代價將以現金支付，總計1億港元。



目標公司為香港歷史悠久的專科醫療服務供應商。於公告日期，在香港共經營五間醫療中心，提供的醫療服務覆蓋18個專科及其他專職醫療，並聘用超過30名全職註冊醫生。截止2021年9月30日止九個月之未經審核財務資料，該等目標公司的收入及除稅後溢利為約2.19億港元及1,082.6萬港元。交易完成後，目標公司的財務業績將於集團綜合財務報表綜合入賬。



目標公司就其收入向集團提供保證，截至2025年12月31日共四個財政年度，目標公司的總保證收入總額應不少於11.77億港元。是次收購完成後，集團將擁有 6 個額外的醫學專科，包括 (i) 麻醉科，(ii) 內分泌、糖尿病及代謝科，(iii)血液和血液腫瘤科，(iv) 兒童呼吸系統科，(v) 生殖醫學專科和 (vi) 呼吸系統科。憑藉往績卓越的運營效能，集團將持續賦能低效分散的醫療資產，持續進行企業化，以提高醫療資產效能，達致深化集團醫療服務佈局，進一步鞏固其於高端健康市場的領導地位，為股東的投資帶來長遠的回報。



醫思健康執行董事兼首席財務官李向榮先生表示︰「集團一直致力於打造以客戶為中心的大健康生態閉環，通過多品牌多專科的協同，為客戶提供一站式的優質服務。是次收購符合有助於提升集團的醫療板塊市場份額，多元化醫療服務範圍。展望未來，通過內生增長及併購雙策略並行，集團將配套資訊科技，品牌和服務不斷完善醫思閉環生態系統，從而進一步進行大健康市場的整合。」



關於醫思健康

香港最大非醫院醫療服務供應商*醫思健康以預防及精準醫療為業務核心，透過多元服務整合發展醫療人工智慧，配套高端品牌及優質客戶服務，致力為客戶提供最專業、安全、有效的醫療健康服務。



集團目前直營的診所／服務中心主要位於大灣區，提供一站式醫療及健康服務。服務涵蓋面極廣，旗下主要知名服務品牌包括連續多年榮膺全港第一的一站式醫學美容解決方案DR REBORN，及多元化多維度的醫學服務包括：普通科門診企鵝杏仁、脊骨神經關節痛症全科中心、紐約脊骨物理治療中心、健康管理中心香港仁和體檢中心、疫苗中心香港安苗醫療中心、全方位牙科服務中心UMH DENTAL CARE、診斷影像中心博思醫學診斷中心、仁生腫瘤及癌症中心、內視鏡及日間醫療中心仁輝專科中心、專科中心聯匯專科及新醫療中心、心臟專科香港國際心臟專科中心、兒科專科匯兒兒科醫務中心、婦產科專科卓越醫務中心及產前診斷中心、栢立醫學化驗所、專業健髮中心髮森、眼科中心唯視眼科和醫思獸醫醫院及影像中心。



*根據弗若斯特沙利文公司按2019年及2020年收入計算進行的獨立研究



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