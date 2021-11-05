日清食品公布2021年第三季度財務業績



香港, 2021年11月5日 - (亞太商訊) - 日清食品有限公司（「日清食品」，連同其附屬公司統稱「集團」；股份代號：1475）今日公布其截至2021年9月30日止九個月（「報告期」）之財務業績。



集團收入按年增長6.4%至2,858.6百萬港元，去年同期為2,685.6百萬港元。毛利按年增加0.4%至899.4百萬港元（2020年：895.9百萬港元）。毛利率達31.5%（2020年：33.4%），主要受關鍵原材料價格上漲及香港業務收入減少影響。公司擁有人應佔溢利為231.4百萬港元（2020年：264.0百萬港元）。



中國業務的收入由2020年同期的1,614.3百萬港元增加12.9%至1,822.1百萬港元，主要受惠於杯裝即食麵銷量增長。香港業務方面，由於不再如去年疫情期間出現需求激增，尤其是對袋裝即食麵及冷凍食品的需要，收入同比下降3.2%至1,036.5百萬港元。



日清食品執行董事、董事長及首席執行官安藤清隆先生表示：「集團於報告期內財務指標維持穩健，中國內地及香港業務的貢獻保持穩定。追求優良品質是集團取得長足發展及成功的策略性舉措。作為產品優化策略之一，亦為慶祝『合味道』品牌創立50周年，集團今年對品牌產品進行了大膽革新。集團積極推行產品優化措施並推廣『合味道』品牌，中國內地業務得以實現強勁的銷售增長。日清食品將會繼續豐富其產品組合，提升生產效率。我們相信，通過不懈努力我們能夠更切實了解並滿足消費者和其他持份者的需要。」



詳情請參閱公告：

https://www1.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/2021/1105/2021110500298_c.pdf



有關日清食品有限公司

日清食品有限公司（「集團」；股份編號：1475）為一間在中國內地及香港知名的食品公司，旗下眾多品牌不僅知名度高，且廣受顧客喜愛，並為香港最大的即食麵公司。集團於1984年正式於香港設立營業據點。集團主要生產及銷售兩個核心企業品牌「日清」及「公仔」，以及多元化的家庭食品品牌組合，出品具標誌性和優質的即食麵、冷凍食品及其他食品。集團五個旗艦品牌「合味道」、「出前一丁」、「公仔麵」、「公仔點心」及「福」在香港亦是其各自食品類別中最受歡迎的選擇。中國內地市場方面，集團以創新技術推出「ECO杯」概念，銷售活動主要集中在中國內地的一線及二線城市。



日清食品被納入8項恒生指數，包括恒生綜合指數、恒生消費品製造及服務業指數、恒生港股通指數、恒生港股通中小型股指數、恒生港股通小型股指數、恒生港股通中國内地公司指數、恒生港股通非AH股公司指數及恒生小型股 （可投資） 指數。詳情請瀏覽 www.nissingroup.com.hk。









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