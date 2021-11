Thursday, 4 November 2021, 12:21 HKT/SGT Share: 九諾醫療獲取國內首款十四天實時持續葡萄糖監測系統 (CGMS) 註冊證

香港, 2021年11月4日 - (亞太商訊) - 2021年11月3日,持續葡萄糖監測 (CGM) 行業領軍企業九諾醫療宣佈,公司旗下“顧得康”GN-I持續葡萄糖監測系統(CGMS) 獲得國家藥品監督管理局 (NMPA) 審批上市。



“顧得康”GN-I成為國內首款獲批的十四天實時持續葡萄糖監測系統 (CGMS),主要性能媲美全球領先產品,實現了該領域產品技術的重大突破。該產品可實現長達14天的持續葡萄糖監測,性能穩定,監測精度高 (MARD=9.38%),是九諾針對中國市場推出的專業級CGMS產品。通過公司內部產品交互協同,更可實現免校準功能。同時該產品操作簡單,滿足居家使用需求,使得廣大糖尿病患者血糖管理變得更加智慧、精准和便捷。為改善中國糖尿病患者的血糖控制提供了新的醫療選擇。



據悉,九諾醫療已於2019年6月獲取歐盟准入CE證書,啟動海外市場銷售。目前九諾醫療的CGMS產品正同步在15個海外國家進行銷售,其優良性能獲得了全球使用者的廣泛認可。



根據國際糖尿病聯盟 (IDF) 的估計,2019 年全球糖尿病患病人數共約4.87億人, 日益成為嚴重威脅人類健康的全球性慢性疾病。隨著社會經濟的發展和人們生活方式的改變, 我國的糖尿病發病率更是迅猛攀升,中國已經成為全球糖尿病第一大國,糖尿病患病人群達到1.19億。受到人口老齡化、飲食不健康、城市化加速、運動量少等因素影響,IDF預測全球和中國的糖尿病人數將持續增加。如何有效控制血糖,提高患者生活品質已經成為對當代臨床醫學的重要挑戰。



血糖監測是糖尿病管理中的重要組成部分,其結果有助於評估糖尿病患者糖代謝紊亂的程度,制定合理的降糖方案,反映降糖治療的效果並指導治療方案的調整。持續葡萄糖監測系統 (CGMS) 通過葡萄糖感測器監測皮下組織間液的葡萄糖濃度變化,可以提供更全面、更持續的血糖資訊(一般每隔1-5分鐘更新血糖水準數值,可提 供回顧性或即時血糖水準資訊)。相比傳統的指血血糖儀,使用CGMS進行血糖監測,患者無需紮破手指取血,減少痛苦。同時,CGMS提供連續的血糖“線”資料,具有無監測盲區、動態即時資料分析、即時報警等優勢,成為血糖監測領域的革命性產品。



隨著CGMS產品技術的進步和應用場景的開拓,過去五年CGMS行業迎來了飛速發展,成為令人矚目的高速增長的藍海產業。來自港交所的資料顯示,過去5年其市場規模由2015年的僅17億美元增長到2020年的57億美元,年複合增長率達28.2%,並有望於2030年增長至365億美元,年複合增長率達20.3%。其中中國市場是增長最快的地區市場,過去5年中國CGMS市場規模由2015年的僅878萬美元增長到2020年的1億美元,年複合增長率高達73.2%,預計到2030年中國CGMS產品市場規模將增長到26億美元,年複合增長率34%。



德康,雅培,美敦力三家美國巨頭公司佔據了全球市場幾乎100%的份額。在中國CGM市場,雅培和美敦力兩家公司也幾乎佔據了90%以上的市場份額。但由於進口產品相對較高的產品價格,國內CGMS產品在患者人群中的使用率不到發達國家的十分之一。九諾醫療推出的“顧得康”CGMS產品將有望在這一領域打破歐美企業的長期壟斷,大幅減少醫療費用支出,提高人們的生活品質。



九諾醫療成立於2016年,是一家專注於持續葡萄糖監測(CGM)產品技術的全球性創新型企業。其生產基地位於江蘇南通,在蘇州、倫敦兩地設有技術研發中心,並在荷蘭阿姆斯特丹設有海外銷售中心。成立五年來,九諾醫療實現了飛躍式的快速發展,聚焦半透膜材料、脫氫酶技術、血糖預測演算法、資料採擷與交互、軟針輸送系統、無線傳輸系統和生態系統等方面的突破性研究,公司CGM產品各項參數均達到行業領先水準。



九諾醫療的優異表現,受到了眾多頭部醫療創投資本的熱捧。成立5年來,九諾先後完成了數輪融資,更是在今年6月完成規模達到數億元的C輪融資。目前公司機構股東包括:正心谷,景旭創投,祥峰投資,榮安創投,泰福資本,高瓴創投,惠每資本,中原前海基金,雲鋒基金,聚明創投,生命資本。



公司正加緊推進全球化生產基地的建設,預計2023年建成全球第一條基於脫氫酶技術和印刷工藝的全自動化生產線,設計產能將達到每年1200萬件。屆時,九諾醫療有望成為全球首家基於脫氫酶技術的CGM商業化量產企業,成為國內CGMS行業的領軍企業。



九諾醫療創始人程榮恩先生表示,“我們很高興“顧得康”GN-I持續葡萄糖監測系統能獲得NMPA批准上市,將給中國廣大的糖尿病患者帶來更多選擇,這也是九諾醫療公司發展的重大里程碑。相信通過九諾醫療的優秀行銷團隊和在本土市場的豐富經驗,能將這款產品帶給更多的糖尿病患者,幫助他們進行更有效的糖尿病管理,提升其健康水準和生活品質。通過持續自主研發創新,九諾醫療將致力於推動CGM產品技術在更多領域的應用,賦能糖尿病管理和護理相關全產業鏈。”



相關投資機構:



正心穀

正心穀始終堅持“長期、專注、利他”的投資價值觀,致力於建立中國最優秀的投資研究團隊和投後管理團隊,覆蓋新消費、醫療健康和先進製造三大領域,通過深度產業研究和投後主動賦能,陪伴優秀的企業家,共同打造代表中國經濟未來成長方向、為社會創造價值的偉大企業。自2015年成立以來,正心穀已投資了一批代表中國經濟未來發展方向的優秀企業,包括Bilibili、位元組跳動、泡泡瑪特、完美日記、網易雲音樂、江小白、君實生物、諾誠健華、和譽醫藥、科濟藥業、臻和科技、複宏漢霖、中控技術、八億時空、鵬鼎控股、昂納科技、紫光展銳等70余家優秀頭部企業。



景旭創投

景旭創投是一家專注于醫療健康領域的投資機構,致力於圍繞醫療健康產業鏈發掘優質企業並助力企業快速成長的價值投資。自創立至今,景旭創投不斷完善在創新醫療器械、製藥研發、精准醫療、連鎖醫療服務等細分領域的投資佈局,投資組合包括萊諾醫療、澎立生物、九諾醫療、鶤遠生物、傅利葉智慧等。



祥峰投資

祥峰投資 (Vertex Ventures) 成立於1988年,是亞洲最早的風險投資機構之一,亦是新加坡淡馬錫控股 (Temasek Holdings) 的成員機構。祥峰投資以新加坡為基地,在中國、美國、以色列、印度等創業活躍國家皆設有分支機搆。祥峰投資中國基金 (Vertex Ventures China) 於2008年在華開展早期風險投資業務,目前在北京、上海、深圳設有辦公室,旗下有多支美元基金和人民幣基金,管理規模超100億元人民幣。祥峰中國在醫療健康領域廣泛佈局,投資案例包括微芯生物、和鉑醫藥、鳳凰醫療集團、瑞科生物、精鋒醫療、創響生物、銳格醫藥、九諾醫療、海鶿醫療等。



榮安創投

榮安創投於2014年9月在北京設立,專注於孵化和支持醫療健康領域的創新創業項目。榮安創投旗下目前發起和管理的醫療基金,定位於專業的早期風險投資,專注於醫療行業,投資於極具潛力的醫療器械、生物技術、創新藥物研發及醫療健康類企業。



榮安創投力爭成為中國最具競爭力的醫療風險投資基金管理機構,曾先後獲評為36氪中國醫療健康領域新銳投資機構TOP10、中國最受LP歡迎早期投資機構TOP50等。



泰福資本

泰福資本聚焦於生命科學領域的風險投資,主要投資有潛力的早期及成長期企業。通過多元化、戰略性佈局,選擇優質的合作夥伴,期望在中國生命科學的快速發展中把握機會。投資團隊在這些領域有多年經驗及行業資源,希望與被投資企業共同快速成長。



高瓴創投

高瓴創投(GL VENTURES)是高瓴旗下專注于早期創新型公司的創業投資平臺,覆蓋硬科技、軟體、生物科技、新材料、新興品牌、消費科技等重點領域。高瓴創投尋找一切熱愛技術、相信創新的創業者,我們希望成為創業者尋求融資時的FIRST CALL,更期待能長期陪跑創業者的創業旅程。



惠每資本

惠每資本是一家專注于醫療健康投資的專業基金。依託于惠每醫療集團的生態圈優勢,多維度、立體化地投資于醫療健康生態系統,致力於打造具有國際視野及本土執行力的專業投資平臺,幫助早期和成長期醫療健康企業快速成長。



我們與高速成長中的創新型醫療健康企業緊密合作,以全球化的視角,為每一個成員提供完善的戰略性增值服務和系統化賦能,與卓越的創業者們分享惠每資本在全球的商業網絡與資源體系。



中原前海基金

中原前海基金成立於2019年,規模50億元,基金採取獨特的“母基金+直投”商業模式,投資方向覆蓋資訊科技、智慧製造、互聯網、消費品/現代服務、生物技術/健康、新材料、新能源/節能環保等領域。基金累計投資60餘個直投專案及7個基金。



雲鋒基金

雲鋒基金成立於2010年,致力於成就面向未來的優秀企業,陪伴企業共同創造長期價值,共建美好未來。雲鋒基金關注硬科技、企業服務、綠色能源、現代農業、生物科技、消費等領域,和創業企業一起推動技術創新與可持續發展,助力產業重塑與升級。



聚明創投

聚明創投成立於2018年,專注于與創新藥、生物技術和醫療器械(含診斷)領域的優秀企業同行,陪伴創業家成長,並服務于大量未被滿足的臨床需求。目前,聚明創投管理5支基金、規模約20億人民幣。自成立至今,聚明創投先後被評為智銀資本“投資蘇州”最強機構排行榜第一名、2021第五屆醫療健康投資卓越榜年度醫療健康最佳早期投資機構、多次被評為蘇州工業園區引導基金優秀合作基金等。聚明創投已累計投資近40家公司,包括新藥創制、生物技術、醫療器械和診斷試劑等領域,多家公司計畫於18個月內上市。



生命資本

生命資本是中國領先的,專注于大健康領域的金融服務機構。旗下涵蓋投資銀行,及風險投資業務,致力於成就健康領域未來的行業領袖。



團隊成員來自知名投資銀行、學術機構及醫療企業,在醫療及投融資領域有數十年的積累。



過去4年裡,團隊完成了數十個醫療行業的融資及並購,累計金額數百億元人民幣,涵蓋新藥研發、醫療器械、診斷、消費醫療、智慧醫療、健康險等各個細分領域。公司於2021年被動脈網評為醫療行業年度財務顧問機構。在2020年著名金融大資料機構企名科技舉辦的中國財務顧問機構評選中,生命資本入選 中國醫療健康領域 財務顧問機構排行榜Top3。





